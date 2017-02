High school swimming weekend results

Swimming

HIGH SCHOOL

PVC Swim Championships

At Husson, Bangor

Bangor girls 213. Mount Desert Island 203.5, John Bapst 182, Brewer 158, Old Town 153, Ellsworth 128.5, Orono 93, George Stevens Academy 67.5, Hampden 62, Foxcroft Academy 57.5, Carlisle (Caribou/Presque Isle/Limestone), 43, Washington Academy, 17.

200 Yard Medley Relay: 1, Bangor (Hannah Wood, Natalie Fournier, Rachel Hand, Lily Waddell), 2:00.20. 2, MDI (Maddie Woodworth, Ceileigh Weaver, Lydia DaCorte, Ruby Brown), 2:00.47. 3, John Bapst (Laura Skacel, Riley Satterfield, Olivia Overlock, Ana Dunn), 2:00.74. 4, Old Town (Johanna Burgason, Allie Ketch, Emily Ketch, Abby Ketch), 2:01.61. 5, Ellsworth (Leah Stevens, Ellie Clarke, Caitlin MacPherson, Miriam Nelson), 2:06.59. 6, Orono (Maddie Culina, Kylie Gray, Daisy Drinkert, Alexandra Bolin), 2:08.91. 7, Hampden (Sidney Jordan, Rachel Vine, Gabbi Bourgoin, Madison Rishton), 2:12.98. 8, Foxcroft Academy (Chloe Waugh, Abby Henderson, Jenna Clukey, Emily Curtis), 2:14.76. 9, Carlisle (Abigail Raymond, Grace Kurtz, Madelyn Wing, Kristyn Maley), 2:19.72. 10, GSA (Katie Forrest, Ellie Gellerson, Emma Larson-Whittaker, Elana Bakeman), 2:21.05. 11, Brewer (Hannah Friedman, Abigail Bennett, Caroline Blain, Eve Daries), 2:21.59. 12, WA (Jodie Harris, Tess Hajakova, Ava Emery, Anastasia Dubrovina), 2:23.42. 200 Yard Freestyle: 1, Ava Sealander, GSA, 1:58.29. 2, Lydia DaCorte, MDI, 1:59.28. 3, Hannah Wood, Bangor, 2:04.92. 4, Erin Aucoin, Brewer, 2:06.07. 5, Madelyn Wing, Carlisle, 2:06.30. 6, Riley Satterfield, John Bapst, 2:12.59. 7, Maddie Huerth, Bangor, 2:13.91. 8, Alexis Rutherford, Old Town, 2:14.46. 9, Miriam Nelson, Ellsworth, 2:14.48. 10, Kristen Moseley, Ellsworth, 2:19.71. 11, Anna Naggert, MDI, 2:20.92. 12, Cara Whitmore, Hampden, 2:22.71. 200 Yard IM: 1, Laura Skacel, John Bapst, 2:19.77. 2, Rachel Hand, Bangor, 2:25.00. 3, Maddie Woodworth, MDI, 2:25.55. 4, McKenna Porter, Brewer, 2:25.69. 5, Olivia Overlock, John Bapst, 2:28.23. 6, Natalie Fournier, Bangor, 2:33.48. 7, Caitlin MacPherson, Ellsworth, 2:36.45. 8, Kylie Gray, Orono, 2:37.07. 9, Sarah Dalton, John Bapst, 2:41.16. 10, Gabbi Bourgoin, Hampden, 2:41.44. 11, Rachel Vine, Hampden, 2:41.83. 12, Sammy Jacobs, MDI, 2:44.47. 50 Yard Freestyle:1, Jenna Clukey, Foxcroft, 25.72. 2, Ellie Clarke, Ellsworth 25.95. 3, Sydney Blain, Brewer, 26.33. 4, Abby Ketch, Old Town, 26.68. 5, Maddie Culina, Orono, 26.76. 6, Daisy Drinkert, Orono, 26.88. 7, Graci Wiseman, Bangor, 26.92. 8, Ana Dunn, John Bapst, 28.18. 9, Allie Ketch, Old Town, 28.81. 10, Cassia Barnes, MDI, 28.92. 10, Elana Bakeman, GSA, 28.92. 12, Katie Hammer, Ellsworth, 28.97. 12, Emily Curtis, Foxcroft Academy, 28.97. 1 mtr Diving: (Finals) 1, Kassidy Harriman, Old Town, 386.35. 2, Ella Stone, Bangor, 358.95. 3, Chelsea Schroeder, MDI, 307.85. 4, Emma Tomilson, John Bapst, 289.25. 5, Teagan Blackie, Old Town, 247.25. 6, Claire Baker, John Bapst, 232.30. 7, Samantha Jackson, John Bapst, 200.45. 100 Yard Butterfly: 1, Jenna Clukey, Foxcroft Academy, 1:02.34. 2, Ava Emery, WA, 1:03.92. 3, Emily Ketch, Old Town, 1:05.44. 4, Rachel Hand, Bangor, 1:06.89. 5, Sarah Dalton, John Bapst, 1:09.95. 6, Mei Mei White, MDI, 1:10.35. 7, Claire Pellegrino, Bangor, 1:10.41. 8, Lily Waddell, Bangor, 1:10.75. 9, Caroline Blain, Brewer, 1:12.69. 10, Rachel Jacobs, MDI, 1:14.46. 11, Emma Larson-Whittaker, GSA, 1:19.40. 12, Annelyse Nichols, Bangor, 1:19.54. 100 Yard Freestyle: 1, McKenna Porter, Brewer, 59.50. 2, Daisy Drinkert, Orono, 59.84. 3, Graci Wiseman, Bangor, 1:01.06. 4, Ruby Brown, MDI, 1:01.28. 5, Hannah Friedman, Brewer, 1:01.46. 6, Alexis Rutherford, Old Town, 1:02.07. 7, Ana Dunn, John Bapst, 1:02.12. 8, Ceileigh Weaver, MDI, 1:02.73. 9, Arianna Peterson, Ellsworth, 1:03.31. 10, Katie Hammer, Ellsworth, 1:03.46. 11, Leah Stevens, Ellsworth, 1:03.92. 12, Emily Curtis, Foxcroft , 1:04.42. 500 Yard Freestyle: 1, Lydia DaCorte, MDI, 5:21.12. 2, Hannah Wood, Bangor, 5:35.54. 3, Erin Aucoin, Brewer, 5:43.19. 4, Madelyn Wing, Carlisle, 5:46.46. 5, Olivia Overlock, John Bapst, 5:53.47. 6, Maddie Huerth, Bangor, 6:03.15. 7, Caitlin MacPherson, Ellsworth, 6:06.59. 8, Gabbi Bourgoin, Hampden, 6:09.97. 9, Miriam Nelson, Ellsworth, 6:13.85. 10, Anna Naggert, MDI, 6:18.44. 11, Kristen Moseley, Ellsworth, 6:23.12. 12, Bailey Cust, MDI, 6:30.16. 200 Yard Freestyle Relay: 1, MDI (Ceileigh Weaver, Ruby Brown, Maddie Woodworth, Lydia DaCorte), 1:48.57. 2, Bangor (Graci Wiseman, Natalie Fournier, Maddie Huerth, Lily Waddell), 1:48.70. 3, Old Town (Johanna Burgason, Alexis Rutherford, Abby Ketch, Emily Ketch), 1:49.46. 4, Brewer (Caroline Blain, McKenna Porter, Sydney Blain, Erin Aucoin), 1:51.14. 5, Orono (Maddie Culina, Kylie Gray, Daisy Drinkert, Alexandra Bolin), 1:54.09. 6, Hampden (Cara Whitmore, Sidney Jordan, Rachel Vine, Gabbi Bourgoin), 1:57.79. 7, Ellsworth (Taylor Richardson, Kristen Moseley, Arianna Peterson, Katie Hammer), 1:59.04. 8, GSA (Laura Liu, Katie Forrest, Ellie Gellerson, Ava Sealander), 1:59.70. 9, John Bapst (Abby Butler, Rachael Kiah, Grace Harmon, Sarah Dalton), 2:00.58. 10, Carlisle (Riley McNeal, Grace Kurtz, Elizabeth Deschenes, Kyra Thibeault), 2:13.50. 11, Foxcroft (Hannah Sprecher, Kilee Hutchinson, Emily Sprecher, Erika Chadbourne), 2:14.61. 12, WA (Jodie Harris, Tess Hajakova, Sara Johnson, Ava Emery), 2:15.44. 100 Yard Backstroke: 1, Ellie Clarke, Ellsworth, 1:01.92. 2, Laura Skacel, John Bapst,1:03.22. 3, Maddie Woodworth, MDI, 1:06.85. 4, Johanna Burgason, Old Town, 1:07.02. 5, Hannah Friedman, Brewer, 1:08.11. 6, Bailey Cust, MDI, 1:10.70. 7, Ruby Brown, MDI, 1:11.44. 8, Leah Stevens,Ellsworth, 1:12.94. 9, Arianna Peterson, Ellsworth,1:13.92. 10, Lily Waddell, Bangor, 1:14.47. 11, Gina Vo, Bangor, 1:16.91. 12, Sidney Jordan, Hampden, 1:17.20. 100 Yard Breaststroke: 1, Ava Sealander, GSA, 1:10.14. 2, Riley Satterfield, John Bapst, 1:13.41. 3, Rachel Vine, Hampden, 1:13.98. 4, Sydney Blain, Brewer, 1:14.30. 5, Maddie Culina, Orono, 1:17.56. 6, Ceileigh Weaver, MDI, 1:17.97. 7, Allie Ketch, Old Town, 1:18.78. 8, Natalie Fournier, Bangor, 1:19.51. 9, Kylie Gray, Orono, 1:20.18. 10, Caroline Blain, Brewer, 1:22.05. 11, Abby Butler, John Bapst, 1:22.20. 12, Ellie Gellerson, GSA, 1:22.31. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Brewer (Hannah Friedman, McKenna Porter, Sydney Blain, Erin Aucoin), 3:54.96. 2, Bangor (Rachel Hand, Maddie Huerth, Graci Wiseman, Hannah Wood), 3:55.21. 3, John Bapst (Ana Dunn, Olivia Overlock, Riley Satterfield, Laura Skacel), 3:58.91. 4, Old Town (Abby Ketch, Alexis Rutherford, Johanna Burgason, Emily Ketch), 4:04.97. 5, Ellsworth (Ellie Clarke, Caitlin MacPherson, Arianna Peterson, Miriam Nelson), 4:08.01. 6, MDI (Anna Naggert, Mei Mei White, Bailey Cust, Rachel Jacobs), 4:16.94. 7, GSA (Elana Bakeman, Laura Liu, Emma Larson-Whittaker, Ava Sealander), 4:18.06. 8, Foxcroft Academy (Chloe Waugh, Abby Henderson, Emily Curtis, Jenna Clukey), 4:20.85. 9, Carlisle (Madelyn Wing, Riley McNeal, Abby Espling, Kristyn Maley), 4:31.56. 10, Hampden (Cara Whitmore, Whitney Ravin, Madison Rishton, Elizabeth Willard), 4:55.76. 11, Orono (Grace Lee, Martina Caffagnini, Emi Do, Jane Zhou), 6:21.71.

At UMaine, Orono

Old Town boys 274.5, Ellsworth 246.5, Bangor 197, Mount Desert Island 188, Orono 93, Hampden Acad 77, John Bapst 47, Carlisle 40.5, Brewer 37, George Stevens Acad. 30, Hermon 20.5, Bucksport 16, Washington Acad. 13, Foxcroft Acad 9, Bangor Christian 1

200 Yard Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Carson Prouty, Colby Prouty, Payton Campbell, Sam Carlson), 1:43.93. 2, Old Town ‘A’ (Noah Burr, Garrett Stoyell, Nate St. Jean, Russel Sossong), 1:46.60. 3, Ellsworth ‘A’ (Sam Pelletier, Hayden Sattler, Beckett Markosian, Carter Frank), 1:47.74. 4, MDI ‘A’ (Zeke Valleau, Isaac Weaver, Amos Price, Sam Tehennepe), 1:52.70. 5, Orono ‘A’ (Kellen Doyle, Itai Boss, Ben Blood, Will O’Neil), 1:55.77. 6, HA’A’ (Cameron LaBree, Joe McFadden, Riah Malachi, Zach Steigert), 1:57.20. 7, John Bapst ‘A’ (Brandon Aponte, Oliver Sheehan, Benjamin Rote, Alvaro Valls), 2:02.05. 8, Carlisle ‘A’ (Harrison Ma, Jay Philbrick, Nate Gere, Leigh Buck), 2:03.00. 9, GSA ‘A’ (Jeremiah Scheff, Jaichen Wang, Evan Soukup, Alex Yap), 2:11.17. 10, Brewer ‘A’ (Dakota Grover, Brent Roberts, Brendan Grover, Luke Charette), 2:54.23. 200 Yard Freestyle: 1, Sam Alvarado, ELLS, 1:50.25. 2, Carson Prouty, BANG, 1:52.14. 3, Amos Price, MDI, 2:01.85. 4, Brendan Martin, BANG, 2:03.08. 5, Russel Sossong, OT, 2:03.72. 6, Noah Tibbetts, BREW, 2:05.42. 6, Alex Blackie, OT, 2:05.42. 8, Herbie Shaw, MDI, 2:05.77. 9, Isaac Weaver, MDI, 2:06.04. 10, Matt Smith, BANG, 2:07.46. 11, Brian Whalley, ELLS, 2:07.64. 12, Duncan Hetzer, MDI, 2:08.27, 200 Yard IM: 1, Colby Prouty, BANG, 2:01.36. 2, Liam Sullivan, MDI, 2:02.75. 3, Noah Burr, OT, 2:04.59. 4, Richie Matthews, ELLS, 2:05.60. 5, Sam Pelletier, ELLS, 2:07.21. 6, Nate St. Jean, OT, 2:10.35. 7, Hayden Sattler, ELLS, 2:13.68, 8, Wyatt Williams, WA, 2:19.59. 9, Ben Blood, ORO, 2:23.83. 10, Itai Boss, ORO, 2:26.58. 11, Dominic D’Angelo, OT, 2:31.18. 12, Luiz Estacio, MDI, 2:31.28. 50 Yard Freestyle: 1, Camden Holmes, ELLS, 22.28. 2, Jacob Ketch, OT, 22.36. 3, Steven Johnston, HER, 22.69. 3, Drew St. Jean, OT, 22.69. 5, Jacob Mitchell, MDI, 23.77. 6, Austin Baron, ELLS, 23.86. 7, Sam Carlson, BANG, 24.09. 8, Garrett Stoyell, OT, 24.19. 9, Payton Campbell, BANG, 24.72. 10, Evan Soukup, GSA, 24.87. 11, Carter Frank, ELLS, 25.25. 11, Leigh Buck, CARL, 25.25. Diving: (Finals) 1, Anthony Wardwell, BUCK, 419.35. 100 Yard Butterfly: 1, Nick Gould, OT, 54.79. 2, Richie Matthews, ELLS, 56.00. 3, Cameron LaBree, HAMP, 56.71. 4, Ben Blood, ORO, 59.89. 5, Nate Gere, CARL, 1:00.39. 6, Zeke Valleau, MDI, 1:00.60. 7, Derek Irish, BANG, 1:01.17. 8, Brandon Aponte, BAPST, 1:01.43. 9, Colin Rutherford, OT, 1:02.39. 10, Payton Campbell, BANG, 1:03.48. 11, Leigh Buck, CARL, 1:03.96. 12, Wyatt Williams, WA, 1:04.06. 100 Yard Freestyle: 1, Camden Holmes, ELLS, 49.29. 2, Jacob Ketch, OT, 49.41. 3, Liam Sullivan, MDI, 49.89. 4, Drew St. Jean, OT, 50.40. 5, Kellen Doyle, ORO, 50.81. 6, Steven Johnston, HER, 50.86. 7, Nate Gere, CARL, 54.62. 8, Evan Soukup, GSA, 55.30. 9, Alex Blackie, OT, 56.38. 10, Carter Frank, ELLS, 56.66. 11, Duncan Hetzer, MDI, 56.69. 12, Dacian Robert, BC, 57.38. 500 Yard Freestyle: 1, Sam Alvarado, ELLS, 5:00.01. 2, Noah Burr, OT, 5:07.78. 3, Sam Carlson, BANG, 5:22.83. 4, Amos Price, MDI, 5:34.44. 5, Beckett Markosian, ELLS, 5:39.01. 6, Russel Sossong, OT, 5:40.46. 7, Ryan Watson, BANG, 5:47.30. 8, Zain Fitzsimmons, WA, 5:47.54. 9, Brian Whalley, ELLS, 5:50.98. 10, Noah Tibbetts, BREW, 5:54.14. 11, Herbie Shaw, MDI, 6:03.82. 12, Sam Tehennepe, MDI, 6:03.99. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Nate St. Jean, Drew St. Jean, Jacob Ketch, Nick Gould), 1:30.66. 2, Ellsworth ‘A’ (Camden Holmes, Sam Alvarado, Richie Matthews, Austin Baron), 1:33.33. 3, MDI ‘A’ (Duncan Hetzer, Liam Sullivan, Isaac Weaver, Jacob Mitchell), 1:35.17. 4, Bangor ‘A’ (Derek Irish, Spencer Krebs, Brendan Martin, Payton Campbell), 1:42.38. 5, Orono ‘A’ (Kellen Doyle, Itai Boss, Ben Blood, Will O’Neil), 1:42.81. 6, HA’A’ (Riah Malachi, Joe McFadden, Zach Steigert, Cameron LaBree), 1:43.91. 7, GSA ‘A’ (Evan Soukup, Jeremiah Scheff, Alex Yap, Randy Yan), 1:48.69. 8, Carlisle ‘A’ (Nate Gere, Harrison Ma, Jay Philbrick, Leigh Buck), 1:50.82. 9, Foxcroft Academy ‘A’ (David Salley, Nathaniel Skomars, Noah Contreras, Owen Booker), 1:53.82. 10, Brewer ‘A’ (Dakota Grover, Jacob Harper, Ian Coleman, Noah Tibbetts), 2:00.82. 11, John Bapst ‘A’ (Logan Arsenault, Christian Slazas, Duncan Waanders, Alvaro Valls), 2:03.18. 100 Yard Backstroke: 1, Nick Gould, OT, 55.04. 2, Carson Prouty, BANG, 56.98. 3, Kellen Doyle, ORO, 57.91. 4, Sam Pelletier, ELLS, 58.47. 5, Nate St. Jean, OT, 58.61. 6, Jacob Mitchell, MDI, 1:01.16. 7, Colin Rutherford, OT, 1:01.29. 8, Zeke Valleau, MDI, 1:02.44. 9, Brandon Aponte, BAPST, 1:02.64. 10, Brendan Martin, BANG, 1:03.77. 11, Zain Fitzsimmons, WA, 1:04.17. 12, Derek Irish, BANG, 1:04.18. 100 Yard Breaststroke: 1, Colby Prouty, BANG, 1:00.69. 2, Hayden Sattler, ELLS, 1:02.48. 3, Austin Baron, ELLS, 1:06.04. 4, Cameron LaBree, HAMP, 1:06.42. 5, Isaac Weaver, MDI, 1:06.94. 6, Garrett Stoyell, OT, 1:07.58. 7, Adam Bygdeson, MDI, 1:16.06. 8, Victor Leong, BANG, 1:16.77. 9, Luiz Estacio, MDI, 1:17.55. 10, Itai Boss, ORO, 1:17.77*. 11, Joseph D’Angelo, OT, 1:18.21. 12, Owen Booker, FOX, 1:18.25. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Nick Gould, Noah Burr, Drew St. Jean, Jacob Ketch), 3:22.14. 2, Ellsworth ‘A’ (Camden Holmes, Sam Alvarado, Richie Matthews, Austin Baron), 3:29.16. 3, MDI ‘A’ (Liam Sullivan, Amos Price, Duncan Hetzer, Jacob Mitchell), 3:31.53. 4, Bangor ‘A’ (Sam Carlson, Brendan Martin, Carson Prouty, Colby Prouty), 3:33.93. 5, John Bapst ‘A’ (Benjamin Rote, Oliver Sheehan, Alvaro Valls, Brandon Aponte), 4:20.25. 6, HA ‘A’ (Jakob Archer, Will Cody, Chris Chaffe, Gavin Kearns), 4:24.48. 7, Brewer ‘A’ (Brendan Grover, Jacob Harper, Ian Coleman, Noah Tibbetts), 4:35.52. 8, Orono ‘A’ (Will O’Neil, Logan Emery, Calvin Murphy, Leighton Liu), 5:01.26.