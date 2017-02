Friday’s UMaine-Notre Dame men’s hockey summary

COLLEGE

Men’s Hockey

Notre Dame (16-9-4) 2-1-0—3

Maine (10-16-3) 0-0-2—2

First period — 1. ND, Jenkins 4 (Burke), 1:05; 2. ND, Bjork 17 (una), 6:22

Second period — 3. Oglevie 17 (una.) 1:37

Third period — 4. UM, Robbins 4 (Byron), 12:42; 5. UM, Vesey 9 (Brown), 19:56 pp

Shots on goal: Notre Dame 28, UMaine 31

Goaltenders: UMaine, McGovern (21 shots-18 saves), Morris (7-7); Notre Dame, Petersen (31-29)

Power plays: Notre Dame 0-for-5, UMaine 1-for-4

Penalties/minutes: Notre Dame 4-8, UMaine 5-10

Attendance: 4,990