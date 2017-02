High school track and field weekend results

At UMaine, Orono

MDI boys 123, Bangor 110, George Stevens 66, Ellsworth 31, Washington Acad 30, Bucksport 19, Foxcroft 17, Sumner 5

4×800 Meter Relay: 1, George Stevens (Alex Taylor-Lash, Erik Taylor-Lash, Nick Norton, Ian Howell), 10:06.77. 55 Meter Hurdles: 1, Dominick Lizotte, BAN, 8.47. 2, Tyler Brenton, GSA, 9.49. 3, Erik Taylor-Lash, GSA, 9.60. 4, Alex Taylor-Lash, GSA, 9.75. 5, Peter Blackwell, BAN, 9.86. 6, Alec Leathers, ELL, 10.40. 55 Meter Dash: 1, Evan Chadbourne, FOX, 6.93. 2, Nick Canarr, BAN, 7.10. 3, Landyn Francis, BAN, 7.17. 4, Eason Ye, GSA, 7.19. 5, Jose Chumbe, MDI, 7.23. 1 Mile Run: 1, Thorin Smith, MDI, 4:58.01. 2, Matt Frost, ELL, 5:02.71. 3, Jacob Willette, BAN, 5:15.99. 4, Max Winn, BAN, 5:34.15. 5, Roland Mattsen, BAN, 5:56.50. 6, Joe Hill, BAN, 6:01.47. 400 Meter Dash: 1, Michaiah Robinson, WA, 51.68. 2, Griffin Maristany, MDI, 52.75. 3, Josh Bloom, MDI, 53.33. 4, Noah White, BAN, 55.70. 5, D’Nye Jha Hayward, WA, 55.85. 6, Byron Dossett, BUC, 56.21. 800 Meter Run: 1, Liam Higgins, MDI, 2:05.19. 2, Cameron Gordon, GSA, 2:05.27. 3, Jared Willette, BAN, 2:08.48. 4, Stanley Grierson, MDI, 2:14.27. 5, Calvin Partin, MDI, 2:23.00. 6, Josh Drisko, BAN, 2:33.17. 200 Meter Dash: 1, Michaiah Robinson, WA, 23.46. 2, Griffin Maristany, MDI, 24.00. 3, Evan Chadbourne, FOX, 24.57. 4, Jose Chumbe, MDI, 24.75. 5, Josh Rand, BAN, 24.94. 6, Liam Higgins, MDI, 25.14. 2 Mile Run: 1, Nicholas Reznick, MDI, 10:46.61. 2, Matthew Shea, ELL, 10:49.83. 3, Stephen Grierson, MDI, 11:39.86. 4×200 Meter Relay: 1, MDI (Liam Higgins, Griffin Maristany, Josh Bloom, Jose Chumbe), 1:37.42. 2, Bangor (Josh Rand, Nick Canarr, Jared Willette, Noah White), 1:39.26. 3, George Stevens (Marshal Lebel, Tyler Brenton, Eason Ye, Cameron Gordon), 1:43.26. 4, Mattanawcook (Gavin Pelkey, Lukas Cropley, Josh Burris, Jeffrey Garfield), 1:47.88. 5, Sumner (Joshua Crocker, Dylan Bernaquer, Trace Eastman, Ti Janla), 1:51.46. 6, Foxcroft (Caleb Burger, Ethan Curtis, Cole Edgerly, Issac Weymouth), 2:03.93. Shot Put: 1, Samuel Hoff, MDI, 41-10.50. 2, Austin Labbe, BAN, 40-05.25. 3, Micah Hallett, MDI, 40-04.50. 4, Cody Mayhew, BAN, 37-10. 5, Onnesimus Laraway, BAN, 35-07.50. 6, Gilbert Isaacs, MDI, 35-04.50. Long Jump: 1, Danny Bunker, BUC, 18-06.75. 2, Atticus Deeny, ELL, 18-05.75. 3, Eric Smith, WA, 17-11.75. 4, Matt Perconti, MDI, 17-05.25. 5, Joey Moore, WA, 17-05. 6, Ethan Bagley, BAN, 17-01.75. Triple Jump: 1, Giovanni McKenzie, MDI, 42-02.75. 2, Danny Bunker, BUC, 40-10.50. 3, Atticus Deeny, ELL, 38-08.50. 4, Dominick Lizotte, BAN, 38-00.50. 5, Ian Ramsay, GSA, 34-06.25. 6, Dylan Clark, BAN, 33-04. High Jump: 1, Noah Hutchinson, MDI, 6-02. 2, Cole Jordan, BAN, 5-10. 3, Cameron Gordon, GSA, 5-06. 4, Ti Janla, SUM, 5-04. 4, Ian Ramsay, GSA, 5-04. 6, Deandre Reid, MDI, J5-04. Pole Vault: 1, Dominick Lizotte, BAN, 12-00. 2, Peter Blackwell, BAN, 10-06. 3, Alex Taylor-Lash, GSA, 9-06. 4, Cole Jordan, BAN, J9-06. 4, Erik Taylor-Lash, GSA, J9-06. 6, Ryan McCauley, BAN, 9-00.

Bangor girls 211.5, George Stevens 84.5, MDI 70, Mattanawcook 32, Foxcroft 10, Bucksport 5, Sumner 4, Washington Acad 2, Ellsworth 1

4×800 Meter Relay: 1, George Stevens (Zeya Lorio, Eliza Broughton, Mary Richardson, Mary Brenna Catus), 10:14.94. 2, Bangor (Chiara Gentile, Lydia Gilmore, Anna Hill, Susannah Powell), 11:34.36. 3, Mattanawcook (Usha Stockley, Elyssia Smith, Leela Stockley, Lauren Morrison), 11:45.22. 55 Meter Hurdles: 1, Demitria Givens, BAN, 9.69. 2, Bella Cimeno, GSA, 9.92. 3, Eliza Broughton, GSA, 10.10. 4, Hattie Slayton, GSA, 10.48. 5, Sophia Wittman, BAN, 10.64. 6, Haylee Link, WA, 11.24. 55 Meter Dash: 1, Ashley Anderson, MDI, 7.50. 2, Mykayla Hoggard, BAN, 7.73. 3, Amara Ifeji, BAN, 7.92. 4, Meaghan Goodine, BUC, 8.05. 5, Lily Turner, MDI, 8.06. 6, Choama Ezeuku, BAN, 8.28. 1 Mile Run: 1, Lauren Morrison, MAT, 6:16.29. 2, Ashley King, BAN, 6:20.39. 3, Jordan Thomas, FOX, 6:47.21. 4, Chiara Gentile, BAN, 7:08.57. 400 Meter Dash: 1, Tia Tardy, MDI, 1:00.09. 2, Ashley Anderson, MDI, 1:01.42. 3, Lynn Boettcher, BAN, 1:03.94. 4, Zoe Olson, MDI, 1:05.49. 5, Mary Brenna Catus, GSA, 1:05.58. 6, Anna Hill, BAN, 1:05.59. 800 Meter Run: 1, Zeya Lorio, GSA, 2:38.07. 2, Bella Cimeno, GSA, 2:39.03. 3, Gabriyah Gadsby, GSA, 2:44.56. 4, Susannah Powell, BAN, 2:51.29. 5, Lauren Morrison, MAT, 2:54.85. 6, Sadie Avellar, FOX, 3:12.60. 200 Meter Dash: 1, Ashley Anderson, MDI, 26.69. 2, Tia Tardy, MDI, 27.70. 3, Lynn Boettcher, BAN, 28.04. 4, Demitria Givens, BAN, 28.17. 5, Mykayla Hoggard, BAN, 28.42. 6, Meaghan Goodine, BUC, 28.99. 2 Mile Run: 1, Mary Richardson, GSA, 12:09.68. 2, Lydia Gilmore, BAN, 12:40.14. 3, Tessa Yardley, BAN, 13:18.25. 4, Usha Stockley, MAT, 14:10.45. 5, Virginia Macomber, FOX, 19:28.88. 4×200 Meter Relay: 1, Bangor (Rihan Smallwood, Demitria Givens, Lynn Boettcher, Mykayla Hoggard), 1:50.22. 2, George Stevens (Hattie Slayton, Bella Cimeno, Mary Brenna Catus, Hanna Jordan), 2:01.10. 3, MDI (Lily Turner, Marissa Springer, Zoe Olson, Allyson Bender), 2:01.10. 4, Mattanawcook (Elyssia Smith, Siarra Chabot, Leela Stockley, Delany Kneeland), 2:08.55. 5, Sumner (Madeline Buswell, Emily Crocker, Blue Howard, Cassidy Lee), 2:10.38. 6, Foxcroft (Sarasofia Stentardo, Chyeanne Skomars, Sadie Avellar, Mackenzie Harmon), 2:14.04. Shot Put: 1, Hlin Gudmundsdottir, BAN, 32-09.25. 2, Dorothy LeMoine, MDI, 30-08. 3, Page Cadorette, BAN, 28-01.75. 4, Brigette Olearcek, MDI, 27-02.75. 5, Blue Howard, SUM, 24-00.75. 6, Kayla Agaman, ELL, 22-06. Long Jump: 1, Anna Bjartton, BAN, 15-00.75. 2, Chance Isazu, BAN, 14-02.25. 3, Kelly Xiao, BAN, 14-01. 4, Kelsey Kneeland, MAT, 14-00.50. 5, Ivy Manner-Wheelden, GSA, 13-11.25. 6, Maya Reider, WA, 13-10.25. Triple Jump: 1, Anna Bjartton, BAN, 30-08.50. 2, Kelly Xiao, BAN, 30-05. 3, Chance Isazu, BAN, 30-03.50. 4, Tess Williamson, GSA, 28-01.75. 5, Siarra Chabot, MAT, 28-01. 6, Madison Gibbs, BAN, 27-11.50. High Jump: 1, Anna Bjartton, BAN, 4-08. 2, Hlin Gudmundsdottir, BAN, J4-08. 3, Ivy Manner-Wheelden, GSA, 4-06. 4, Emily McDonald, BAN, 4-04. 4, Hailey Hutchinson, BAN, 4-04. 6, Tess Williamson, GSA, 4-02. 6, Ashley King, BAN, 4-02. Pole Vault: 1, Rihan Smallwood, BAN, 10-09 (LEAGUE RECORD). 2, Sophia Wittman, BAN, 8-06. 3, Madison Gibbs, BAN, 8-00. 4, Hailey Hutchinson, BAN, 6-06.

(tie) Hampden boys 99, Brewer 99, Old Town 75, Orono 53, Hermon 52, John Bapst 45, Central 4

4×800 Meter Relay: 1, Orono (Matt Keresey, Patrick Tyne, Nathan Shemwell, Jacob Fandel), 8:58.88. 2, Old Town (Benjamin Francis, Nicholas Letourneau, Samuel Koch, Connor Poirier), 9:39.88. 3, Hampden (Jason Mathies, Darin Frye, Evan Allen, Trevor Allen), 9:59.08. 4, Hermon (Max Pottle, Zack Stahl, Connor Cropley, Ben Zapsky), 10:16.58. 55 Meter Hurdles: 1, Cayd Wortman, BRW, 8.32. 2, Zachary Beaton, HER, 8.55. 3, Coleman Gary, BRW, 8.86. 4, Andrew Zapsky, HER, 9.21. 5, Joseph Astumian, ORO, 9.33. 6, Conor O’Kendley, HAM, 9.64. 55 Meter Dash: 1, Troy Crawford, OT, 6.85. 2, Ben Cotton, JB, 6.89. 3, Steve Fitzpatrick, JB, 6.92. 4, Marcus Theriault, HAM, 6.94. 5, Josiah Grace, ORO, 7.10. 6, Jack Corey, BRW, 7.12. 1 Mile Run: 1, Sam Gardner, BRW, 4:51.69. 2, Connor Poirier, OT, 4:53.73. 3, William Webb, HAM, 4:54.45. 4, Nathan Shemwell, ORO, 4:58.78. 5, Grahme Sokoloski, HAM, 5:03.18. 6, Patrick Tyne, ORO, 5:13.03. 400 Meter Dash: 1, Jacob Fandel, ORO, 53.34. 2, Ben Cotton, JB, 55.41. 3, Tony Manev, ORO, 55.49. 4, Zachary Beaton, HER, 56.42. 5, Phillip Feeney, BRW, 57.34. 6, Gavin McDonald, JB, 57.36. 800 Meter Run: 1, Jon Donnelly, BRW, 2:08.91. 2, Josh Stanley, HAM, 2:11.72. 3, Noah Pottle, HER, 2:13.88. 4, William Webb, HAM, 2:14.56. 5, Parker Harriman, HAM, 2:16.20. 6, Grahme Sokoloski, HAM, 2:22.59. 200 Meter Dash: 1, Troy Crawford, OT, 23.68. 2, Marcus Theriault, HAM, 24.59. 3, Wade Brown, HAM, 24.93. 4, Jack Dunning, HAM, 25.35. 5, Adam Vazquez, ORO, 25.90. 6, Bryce Taylor, HER, 26.03. 2 Mile Run: 1, Paul Casavant, HAM, 9:37.75. 2, Jason Mathies, HAM, 11:32.96. 3, Benjamin Francis, OT, 11:34.48. 4, Ben Zapsky, HER, 11:57.03. 5, Kyle Byram, HER, 12:00.95. 6, Noah Pottle, HER, 12:31.17. 4×200 Meter Relay: 1, Hampden (Wade Brown, Jack Dunning, Jarrett Osborne, Marcus Theriault), 1:37.43. 2, Orono (Tony Manev, Adam Vazquez, Braeden Selby, Josiah Grace), 1:41.57. 3, Brewer (Connor Bell, Phillip Feeney, Hunter Umel, Jack Corey), 1:41.85. 4, Hermon (Logan Holbrook, Eric Knight, Bryce Taylor, Brad Bell), 1:44.26. Shot Put: 1, Austin Lufkin, BRW, 61-05.25 (LEAGUE RECORD). 2, Jacob McCluskey, BRW, 47-06.50. 3, Evan Lee, BRW, 42-02. 4, Seth Hathaway, CEN, 37-02.50. 5, Antonios Koxarakis, OT, 35-08. 6, Lucas McLaughlin, BRW, 35-05. Long Jump: 1, Liang-Kang Lin, OT, 20-01.25. 2, Steve Fitzpatrick, JB, 19-02.75. 3, Gabe Carrigan, BRW, 18-09.50. 4, Jack Dunning, HAM, 18-09. 5, Elijah Veilleux, OT, 18-06.50. 6, Jack Corey, BRW, 18-06.25. Triple Jump: 1, Thomas Sanborn, OT, 39-06.25. 2, Cayd Wortman, BRW, 37-09. 3, Kyle Smith, OT, 37-08. 4, Ben Cotton, JB, 37-07. 5, Colin Rhoads-Doyle, BRW, 37-03. 6, Liang-Kang Lin, OT, 35-10.25. High Jump: 1, Gavin McDonald, JB, 5-10. 2, Zachary Beaton, HER, 5-06. 3, Andrew Zapsky, HER, 5-04. 4, William Drake, HAM, 5-02. 5, Derek Barclay, OT, 5-00. Pole Vault: 1, Johann Bradley, HAM, 14-03. 2, Michael Worcester, BRW, 11-06. 3, Nathan Shemwell, ORO, 9-06. 4, Mike Hayden, BRW, 9-00. 5, Matt Keresey, ORO, 8-06. 6, Jared Deans, HAM, J8-06.

Brewer girls 109, Old Town 87, Hampden 60, Orono 59, John Bapst 48, Hermon 29, Central 18

4×800 Meter Relay: 1, Brewer (Hannah Hopkins, Hannah Smith, Maria Maxsimic, Arianna Geiser), 10:48.98. 2, Old Town (Nicole Kennedy, Morgan Paradis, Callie Brackley, Audree O’Meara), 11:14.66. 3, Hermon (Cassidy Barnes, Nadia Garcia, Kate Lusignan, Emma Davis), 12:09.73. 55 Meter Hurdles: 1, Christie Woodside, HAM, 9.29. 2, Olivia St. Germain, JB, 9.57. 3, Hannah Hopkins, BRW, 9.88. 4, Ashlee Vilasuso, BRW, 9.91. 5, Gretchen Wright, BRW, 10.44. 6, Nevaeh Skinner, OT, 10.55. 55 Meter Dash: 1, Lia Johnson, BRW, 7.49. 2, Cassandra Brown, BRW, 7.87. 3, Ottilie McPhail, CEN, 7.95. 4, Abby Lyons, HAM, 8.09. 5, Rebecca Wood, BRW, 8.18. 1 Mile Run: 1, Audree O’Meara, OT, 5:51.14. 2, Chelsea El-Hajj, HAM, 5:51.16. 3, Jenna Gaetjen, ORO, 5:57.94. 4, Lydia Chase, ORO, 6:09.92. 5, Liliana Levitsky, ORO, 6:44.31. 6, Heather Van Dolman, ORO, 6:44.82. 400 Meter Dash: 1, Rebecca Lopez-Anido, ORO, 1:01.30. 2, Maria Low, BRW, 1:04.18. 3, MacKenzie Haskell, HER, 1:05.87. 4, Gabrielle Gonzales, JB, 1:08.10. 5, Arianna Geiser, BRW, 1:09.46. 6, Taylor Guerrette, HAM, 1:10.19. 800 Meter Run: 1, Amanda Boyd, JB, 2:31.49. 2, Sara Hunt, JB, 2:36.98. 3, Eilidh Sidaway, JB, 2:41.07. 4, Maria Maxsimic, BRW, 2:43.14. 5, Jenna Gaetjen, ORO, 2:43.31. 6, Hayley Roy, BRW, 2:47.94. 200 Meter Dash: 1, Katherine O’Brien, ORO, 28.04. 2, Ottilie McPhail, CEN, 28.59. 3, Cassandra Brown, BRW, 29.13. 4, Nicole Kennedy, OT, 29.15. 5, Simone Withers, HAM, 29.17. 6, MacKenzie Haskell, HER, 29.22. 2 Mile Run: 1, Hannah Smith, BRW, 13:01.75. 2, Kate Lusignan, HER, 13:28.27. 3, Shayla Smith, HAM, 14:02.18. 4, Nadia Garcia, HER, 14:54.31. 4×200 Meter Relay: 1, Orono (Katherine O’Brien, Jenna Gaetjen, Kaeli Gaetjen, Rebecca Lopez-Anido), 1:56.13. 2, Old Town (Nicole Kennedy, Morgan Paradis, Delaney Veilleux, Jordan Fostun), 1:57.90. Shot Put: 1, Daija Misler, HAM, 41-00.25. 2, Lilly Blakeman, BRW, 32-07. 3, Emma Hargreaves, OT, 31-09. 4, Morgan Smith, HER, 29-09. 5, Rylie Hall, BRW, 29-03. 6, Emily Stroba, BRW, 28-05. Long Jump: 1, Katherine O’Brien, ORO, 16-11.50. 2, Christie Woodside, HAM, 16-07.25. 3, Oliviah Damboise, OT, 16-06.75. 4, Ottilie McPhail, CEN, 15-09.75. 5, Lia Johnson, BRW, 15-06.25. 6, Simone Withers, HAM, 15-03.75. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 33-03.25. 2, Lexxie Hinkley, BRW, 32-07.75. 3, Delaney Veilleux, OT, 32-00.50. 4, Simone Withers, HAM, 31-10.50. 5, Maria Gaetani, JB, 30-10.75. 6, Ashlee Vilasuso, BRW, 30-09.50. High Jump: 1, Olivia St. Germain, JB, 5-02. 2, Jordan Fostun, OT, 4-10. 3, Christie Woodside, HAM, 4-08. 4, Gracie Sanborn, OT, 4-06. 5, Lexxie Hinkley, BRW, J4-06. 6, Sophie Inman, BRW, J4-06. Pole Vault: 1, Oliviah Damboise, OT, 9-01. 2, Alyssa Vargo, BRW, 8-00. 3, Emma Hargreaves, OT, 7-06. 4, Eva White, ORO, 7-00. 5, Megan Friel, BRW, 6-06. 6, Michela Malchiodi, BRW, J6-06.