High school swimming weekend results

Swimming

HIGH SCHOOL

At Bangor YMCA, Friday

Brewer girls 103, Orono 62

200 Medley Relay: 1, Brewer A (Eve Daries, Caroline Blain, Sydney Blain, Erin Aucoin), 2:13.49. 2, Orono A, 2:14.31. 3, Brewer B 2:51.44. 4, Brewer C, 3:03.82. 200 Freestyle: 1, McKenna Porter, Brewer, 2:11.41. 2, Hannah Friedman, Brewer, 2:18.28. 3, Caroline Blain, Brewer, 2:26.02. 4, Martina Caffagnini, Orono, 2:55.59. 5, Grace Lee, Orono, 3:04.73. 200 IM: 1, Erin Aucoin, Brewer, 2:32.05. 2, Kylie Gray, Orono, 2:44.95. 3, Makenna Hamm, Brewer, 3:48.23. 50 Freestyle: 1, Maddie Culina, Orono, 27.50. 2, Daisy Denike, Orono, 28.20. 3, Caroline Blain, Brewer, 29.24. 4, Alexandra Bolin, Orono, 31.58. 5, Mataya Philbrick, Brewer, 42.96. 6, Kiya Oakstone, Brewer, 45.95. Diving: 1, Alyssa Patterson, Brewer, 71.95. 100 Butterfly: 1, Sydney Blain, Brewer, 1:07.60. 2, Daisy Denike, Orono, 1:21.99. 3, Makenna Hamm, Brewer, 1:46.84. 4, Cassie Roberts, Brewer, 1:58.73. 100 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 1:00.92. 2, Martina Caffagnini, Orono, 1:17.53. 3, Emi Do, Orono, 1:38.86. 4, Mataya Philbrick, Brewer, 1:40.95. 5, Emma Norton, Brewer, 1:45.41. 6, Jane Zhou, Orono, 2:01.50. 500 Freestyle: 1, Lauren Tardy, Brewer, 7:57.73. 2, Grace Lee, Orono, 8:10.16. 200 Freestyle Relay: 1, Orono A (Maddie Culina, Kylie Gray, Martina Caffagnini, Daisy Denike), 2:01.56. 2, Brewer A, 2:02.94. 3, Brewer B, 2:29.90. 4, Brewer C, 2:46.08. 100 Backstroke: 1, Sydney Blain, Brewer, 1:08.29. 2, Alexandra Bolin, Orono, 1:29.36. 3, Lauren Tardy, Brewer, 1:47.24. 4, Kaitlyn Smith, Brewer, 1:53.84. 100 Breaststroke: 1, Maddie Culina, Orono, 1:18.36. 2, McKenna Porter, Brewer, 1:19.33. 3, Hannah Friedman, Brewer, 1:22.49. 4, Kylie Gray, Orono, 1:22.65. 5, Eve Daries, Brewer, 1:41.75. 6, Emi Do, Orono, 1:51.84. 400 Freestyle Relay: 1, Brewer A (Annie Fernandez-Faucher, Sydney Blain, McKenna Porter, Erin Aucoin), 4:40.69. 2, Orono A, 5:32.70. 3, Brewer B, 6:00.12. 4, Brewer C, 6:15.96.

Orono boys 66, Brewer 56

200 Medley Relay: 1, Orono A (Logan Emery, Itai Boss, Kellen Doyle, Will ONeil), 2:12.43. 200 Freestyle: 1, Jacob Harper, Brewer, 2:39.45. 2, Brendan Grover, Brewer, 2:41.68. 3, Brent Roberts, Brewer, 3:44.42. 200 IM: 1, Itai Boss, Orono, 2:30.41. 2, Ian Coleman, Brewer, 3:01.76. 50 Freestyle: 1, Kellen Doyle, Orono, 23.43. 2, Noah Tibbetts, Brewer, 26.60. 3, Will ONeil, Orono, 27.09. 4, Calvin Murphy, Orono, 30.01. 5, Luke Charette, Brewer, 41.41. 100 Butterfly: 1, Kellen Doyle, Orono, 57.94. 2, Ian Coleman, Brewer, 1:34.84. 100 Freestyle: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 58.90. 2, Will ONeil, Orono, 1:03.82. 3, Calvin Murphy, Orono, 1:13.22. 4, Leighton Liu, Orono, 1:30.89. 500 Freestyle: 1, Brendan Grover, Brewer, 7:13.93. 2, Logan Emery, Orono, 7:24.49. 200 Freestyle Relay: 1, Orono A (Will ONeil, Kellen Doyle, Itai Boss, Calvin Murphy), 1:49.02. 2, Brewer A, 2:25.06. 100 Backstroke: 1, Dakota Grover, Brewer, 1:33.86. 2, Logan Emery, Orono, 1:37.97. 3, Luke Charette, Brewer, 1:53.84. 100 Breaststroke: 1, Itai Boss, Orono, 1:20.17. 2, Leighton Liu, Orono, 1:43.01. 3, Jacob Harper, Brewer, 1:52.34. 4, Brent Roberts, Brewer, 1:58.62. 400 Freestyle Relay: 1, Brewer A (Ian Coleman, Luke Charette, Dakota Grover, Jacob Harper), 5:24.00.

At Hampden

George Stevens Acad. girls 84, Hampden Acad. 74

Hampden Acad. boys 90, George Stevens Acad. 42

Girls 200 Medley Relay: 1, George Stevens Academy A (Katie Forrest, Ellie Gellerson, Emma Larson-Whittaker, Elana Bakeman), 2:20.70. 2, HA A, 2:25.15. 3, HA B, 2:56.50. Boys 200 Medley Relay: 1, George Stevens Academy A (Jeremiah Scheff, Jaichen Wang, Evan Soukup, Alex Yap), 2:14.30. Girls 200 Freestyle: 1, Maya Pelletier, GSA, 2:20.57. 2, Cara Whitmore, HA, 2:27.01. 3, Laura Liu, GSA, 2:42.58. 4, Sara Poll, HA, 2:46.21. 5, Julie Llerena, HA, 2:57.03. Boys 200 Freestyle: 1, Cameron LaBree, HA, 2:04.08. 2, Zach Steigert, HA, 2:18.88. 3, Will Cody, HA, 2:33.11. 4, Randy Yan, GSA, 2:42.50. 5, Alex Yap, GSA, 2:49.22. Girls 200 IM: 1, Ava Sealander, GSA, 2:19.39. 2, Gabbi Bourgoin, HA, 2:39.34. 3, Ellie Gellerson, GSA, 2:55.37. Boys 200 IM: 1, Jakob Archer, HA, 2:46.08. Girls 50 Freestyle: 1, Elana Bakeman, GSA, 29.26. 2, Emma Larson-Whittaker, GSA, 29.51. 3, Sidney Jordan, HA, 31.42. 4, Elizabeth Willard, HA, 31.56. 5, Madison Rishton, HA, 32.01. 6, Katie Forrest, GSA, 34.48. Boys 50 Freestyle: 1, Evan Soukup, GSA, 25.23. 2, Riah Malachi, HA, 27.13. 3, Will Cody, HA, 29.68. 4, Tyler Rinfret, HA, 30.63. 5, John Zhang, GSA, 37.42. 6, Matt Billings, GSA, 42.44. Girls 100 Butterfly: 1, Ava Sealander, GSA, 1:04.49. 2, Whitney Ravin, HA, 1:39.93. Boys 100 Butterfly: 1, Cole Tweedie, HA, 1:47.01. Girls 100 Freestyle: 1, Emma Larson-Whittaker, GSA, 1:05.32. 2, Cara Whitmore, HA, 1:05.86. 3, Elana Bakeman, GSA, 1:08.08. 4, Mckenzie Albert, HA, 1:12.96. 5, Madison Rishton, HA, 1:15.74. Boys 100 Freestyle: 1, Zach Steigert, HA, 58.40. 2, Jeremiah Scheff, GSA, 59.22. 3, Riah Malachi, HA, 1:03.58. 4, Gavin Kearns, HA, 1:07.42. 5, Randy Yan, GSA, 1:11.76. 6, Eric Cai, GSA, 1:36.02. Girls 500 Freestyle: 1, Maya Pelletier, GSA, 6:03.25. 2, Gabbi Bourgoin, HA, 6:11.02. 3, Rachel Vine, HA, 6:40.73. 4, Sara Poll, HA, 7:33.22. Boys 500 Freestyle: 1, Cameron LaBree, HA, 5:35.46. 2, Chris Chaffe, HA, 6:42.92. Girls 200 Freestyle Relay: 1, George Stevens Academy A (Laura Liu, Maya Pelletier, Ava Sealander, Ellie Gellerson), 1:57.28. 2, HA B, 1:57.46. 3, HA C 2:21.08. Boys 200 Freestyle Relay: 1, HA A (Riah Malachi, Joe McFadden, Zach Steigert, Cameron LaBree), 1:46.80. 2, George Stevens Academy A, 1:53.88. 3, HA C, 2:09.65. Girls 100 Backstroke: 1, Sidney Jordan, HA, 1:19.66. 2, Katie Forrest, GSA, 1:31.66. 3, Eleanor Prescott, HA, 1:35.63. 4, Elizabeth Willard, HA, 1:45.95. Boys 100 Backstroke: 1, Evan Soukup, GSA, 1:14.07. 2, Jakob Archer, HA, 1:15.76. 3, Tyler Rinfret, HA, 1:30.39. Girls 100 Breaststroke: 1, Rachel Vine, HA, 1:18.43. 2, Ellie Gellerson, GSA, 1:22.74. 3, Laura Liu, GSA, 1:26.77. 4, Rachel Lyons, HA, 1:42.63. Boys 100 Breaststroke: 1, Joe McFadden, HA, 1:21.38. 2, Jeremiah Scheff, GSA, 1:30.35. 3, Alex Yap, GSA, 1:34.91. Girls 400 Freestyle Relay: 1, George Stevens Academy A (Ava Sealander, Emma Larson-Whittaker, Maya Pelletier, Elana Bakeman), 4:25.09. 2, HA C, 5:26.36. 3, HA A, 5:41.13. Boys 400 Freestyle Relay: 1, HA A (Will Cody, Cameron Beswick, Chris Chaffe,Gavin Kearns), 4:48.66. 2, HA B, 5:09.52. 3, George Stevens Academy A, 5:40.41.

HIGH SCHOOL

At Husson, Bangor, Friday

Bangor girls 115, Old Town 70

200 Yard Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Hannah Wood, Graci Wiseman, Rachel Hand, Lily Waddell ), 2:04.13. 2, Bangor ‘B’, 2:11.42. 3, Old Town ‘A’ 2:18.59. 4, Bangor ‘C’, 2:25.65. 5, Old Town ‘B’ 2:52.02. 200 Yard Freestyle: 1, Rachel Hand, BANG, 2:11.96. 2, Johanna Burgason, OT, 2:13.89. 3, Maddie Huerth, BANG, 2:16.26. 4, Lily Waddell, BANG, 2:18.84. 5, Hannah Talcove, OT, 2:36.08. 6, Brooke Sossong, OT, 2:49.97. 200 Yard IM: 1, Hannah Wood, BANG, 2:18.82. 2, Emily Ketch, OT, 2:29.23. 3, Natalie Fournier, BANG, 2:39.92. 4, Libby Trefts, OT, 2:57.88. 5, Alice Wang, BANG, 3:00.31. 6, Lauren Gasaway, OT, 3:01.16. 50 Yard Freestyle: 1, Abby Ketch, OT, 27.36. 2, Graci Wiseman, BANG, 27.95. 3, Alexis Rutherford, OT, 28.87. 4, Claire Pellegrino, BANG, 29.69. 5, Kelly Pellegrino, BANG, 30.89. 6, Kendra Diaz, OT, 30.98. 1 mtr Diving: 1, Ella Stone, BANG, 223.40. 2, Kassidy Harriman, OT, 203.20. 3, Sarah Danby, BANG, 190.30. 4, Erica Dejardins, BANG, 90.75. 100 Yard Butterfly: 1, Emily Ketch, OT, 1:07.38. 2, Lily Waddell, BANG, 1:12.30. 3, Alexis

Rutherford, OT, 1:13.75. 4, Claire Pellegrino, BANG, 1:14.74. 5, Alice Wang, BANG, 1:28.98. 6, Kendra Diaz, OT, 1:41.05. 100 Yard Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 1:01.03. 2, Johanna Burgason, OT, 1:01.36. 3, Graci Wiseman, BANG, 1:01.72. 4, Abby Ketch, OT, 1:02.06. 5, Alexa Jarvis, BANG, 1:08.58. 6, Kyla Veasy, OT, 1:20.63. 500 Yard Freestyle: 1, Rachel Hand, BANG, 5:53.50. 2, Annelyse Nichols, BANG, 6:57.34. 3, Hannah Talcove, OT, 7:07.68. 4, Kalyn Sutherland, BANG, 7:22.28. 5, Brooke Sossong, OT, 7:27.02. 6, Hannah Sibley, OT, 7:36.76. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Emily Ketch, Johanna Burgason, Alexis Rutherford, Abby Ketch ), 1:51.63. 2, Bangor ‘A’, 1:57.58. 3, Bangor ‘B’, 2:09.95. 4, Old Town ‘B’, 2:19.91. 5, Bangor ‘C’, 2:23.81. 100 Yard Backstroke: 1, Hannah Wood, BANG, 1:03.19. 2, Gina Vo, BANG, 1:19.36. 3, Mikaela Kenny, OT, 1:20.00. 4, Kelly Pellegrino, BANG, 1:20.99. 5, Kyla Veasy, OT, 1:35.42. 100 Yard Breaststroke: 1, Natalie Fournier, BANG, 1:21.74. 2, Libby Trefts, OT, 1:26.68. 3, Lauren Gasaway, OT, 1:30.33. 4, Annelyse Nichols, BANG, 1:34.16. 5, Marena Blanke, BANG, 1:49.46. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Rachel Hand, Maddie Huerth, Graci Wiseman, Hannah Wood ), 4:02.10. 2, Old Town ‘A’, 4:29.62. 3, Old Town ‘B’, 5:16.52. 4, Bangor ‘B’, 5:18.72. 5, Bangor ‘C’, 5:46.77.

At Bar Harbor

Mount Desert Island girls 106, John Bapst 76

MDI boys 114, John Bapst 36

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, MDI ‘A’ (Woodworth, Maddie, Weaver, Ceileigh, Jacobs, Rachel, DaCorte, Lydia), 2:02.81. 2, John Bapst ‘A’, 2:04.59. 3, Mount Desert Island MDI ‘B’, 2:13.74. 4, John Bapst ‘B’, 2:20.42. Boys 200 Yard Medley Relay: 1, MDI ‘B’ (Estacio, Luiz, Sullivan, Liam, Price, Amos, Neuhoff, Timo ), 1:57.73. 2, John Bapst ‘A’, 2:00.11. 3, MDI ‘A’ 2:02.91. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Satterfield, Riley, BAPST, 2:15.64. 2, Jacobs, Rachel, MDI, 2:23.50. 3, Barnes, Cassia, MDI, 2:26.77. 4, Potter, Leah, BAPST, 2:34.76. 5, Bate, Julia, BAPST, 2:36.57. Boys 200 Yard Freestyle:, Weaver, Isaac, MDI, 2:08.09. 2, Estacio, Lanvin, MDI, 2:18.13. Girls 200 Yard IM: 1, Skacel, Laura E, BAPST, 2:27.19. 2, Overlock, Olivia, BAPST, J2:35.13. 3, Schleif, Eliza, MDI, J2:41.70. 4, Weaver, Ceileigh, MDI, 2:43.41. 5, Dalton, Sarah, BAPST, J2:43.28. 6, Cust, Bailey, MDI, 2:45.99. Boys 200 Yard IM: 1, Valleau, Zeke, MDI, 2:22.20. 2, Estacio, Luiz, MDI, 2:35.01. 3, Tehennepe, Sam, MDI, 2:37.61. 4, Rote, Benjamin C, BAPST, 2:45.91. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 27.34. 2, Dunn, Ana, BAPST, 28.21. 3, Brown, Ruby, MDI, 28.27. 4, White, Mei Mei, MDI, 29.06. 5, Grover, Haley M, BAPST, 30.06. 6, Harmon, Grace R, BAPST, 31.49. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Price, Amos, MDI, J25.50. 2, Aponte, Brandon, BAPST, J25.70. 3, Bygdeson, Adam, MDI, J27.10. 4, Valls, Alvaro, BAPST, J28.21. 5, Grubb, Joe, MDI, J27.84. 6, Swett, Braeden, BAPST, 30.33. Girls 1 mtr Diving: 1, Schroeder, Chelsea, MDI, 135.10. 2, Baker, Claire E, BAPST, 127.85. 3, Jackson, Samantha, BAPST, 111.05. 4, Hammill, Camryn E, BAPST, 102.25. Boys 1 mtr Diving: 1, Jeffery, Emerson, MDI, 123.75. Girls 100 Yard Butterfly: 1, Dalton, Sarah, BAPST, 1:12.41. 2, Brown, Ruby, MDI, 1:16.78. 3, Potter, Leah, BAPST, 1:20.08. 4, Jacobs, Sammy, MDI, 1:21.18. Boys 100 Yard Butterfly: 1, Sullivan, Liam, MDI, 56.19. 2, Shaw, Herbie, MDI, 1:11.58. 3, Estacio, Luiz, MDI, 1:12.96. 4, Rote, Benjamin C, BAPST, 1:13.70. Girls 100 Yard Freestyle: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 55.77. 2, Dunn, Ana, BAPST, 1:03.77. 3, Barnes, Cassia, MDI, 1:04.38. 4, Naggert, Anna, MDI, 1:04.45. 5, Grover, Haley M, BAPST, 1:06.73. 6, Harmon, Grace R, BAPST, 1:11.44. Boys 100 Yard Freestyle: 1, Valleau, Zeke, MDI, 59.47. 2, Estacio, Lanvin, MDI, 1:00.97. 3, Grubb, Joe, MDI, 1:04.30. 4, Sheehan, Oliver P, BAPST, 1:05.18. 5, Valls, Alvaro, BAPST, 1:07.55. 6, Norment, Lukas, BAPST, 1:09.72. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Jacobs, Rachel, MDI, 6:38.18. 2, Weaver, Ceileigh, MDI, 6:41.73. 3, Jones, Brooke, BAPST, 6:58.18. 4, Doering, Ceci, BAPST, 7:16.23. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Schleif, Eliza, Brown, Ruby, Woodworth, Maddie, Weaver, Ceileigh ), 1:49.75. 2, John Bapst ‘A’, 1:50.43. 3, MDI ‘B’ 2:02.11. 4, John Bapst ‘B’, 2:14.34. 5, Mount Desert Island MDI ‘C’, 2:42.51. Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, MDI ‘A’ (Weaver, Isaac, Shaw, Herbie, Neuhoff, Timo, Hetzer, Duncan ), 1:45.97. 2, John Bapst ‘A’, 1:47.34. 3, MDI ‘B’, 1:51.57. 4, John Bapst ‘B’ 2:07.85. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Skacel, Laura E, BAPST, 1:07.28. 2, Schleif, Eliza, MDI, 1:15.60. 3, Jacobs, Sammy, MDI, 1:16.51. 4, Naggert, Anna, MDI, 1:16.60. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Aponte, Brandon, BAPST, 1:04.10. 2, Weaver, Isaac, MDI, 1:06.78. 3, Tehennepe, Sam, MDI, 1:11.77. 4, Shaw, Herbie, MDI, 1:13.92. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 1:12.52. 2, Satterfield, Riley, BAPST, 1:18.04. 3, Woodworth, Maddie, MDI, 1:18.93. 4, Overlock, Olivia, BAPST, 1:20.97. 5, Butler, Abby, BAPST, 1:24.39. Boys 100 Yard Breaststroke: 1, Price, Amos, MDI, 1:13.60. 2, Sheehan, Oliver P, BAPST, 1:25.32. 3, Norment, Lukas, BAPST, 1:29.82. 4, Neuhoff, Timo, MDI, 1:37.29. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Naggert, Anna, Brown, Ruby, Schleif, Eliza, DaCorte, Lydia ), 4:10.69. 2, MDI ‘B’ 4:32.82. 3, John Bapst ‘A’ 4:42.89. 4, John Bapst ‘B’, 4:56.94. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘B’ (Shaw, Herbie, Estacio, Lanvin, Weaver, Isaac, Price, Amos ), 3:58.91. 2, MDI ‘A’, 4:02.84. 3, John Bapst ‘B’, 5:01.10.