High school swimming weekend results

Swimming

HIGH SCHOOL

At Bar Harbor, Friday

Mount Desert Island girls 102, Bangor 83

Bangor Boys 112, Mount Desert Island 69

Girls 200 Medley Relay: 1, MDI ‘A’ (Woodworth, Maddie, Weaver, Ceileigh, DaCorte, Lydia, Schleif, Eliza), 1:59.94. 2, Bangor ‘A’, 2:00.26. 3, MDI ‘B’, 2:12.56. 4, Bangor ‘B’, 2:12.75. 5, Bangor ‘C’, 2:32.15. Boys 200 Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Irish, Derek, Prouty, Colby, Campbell, Payton, Carlson, Sam), 1:46.32. 2, MDI ‘A’, 1:47.66. 3, MDI ‘B’, 2:00.35. 4, Bangor ‘B’, 2:02.20. 5, Bangor ‘C’, 2:23.87. Girls 200 Freestyle: 1, Wood, Hannah, BANG, 2:06.81. 2, Woodworth, Maddie, MDI, 2:13.88. 3, White, Mei Mei, MDI, 2:20.72. 4, Cust, Bailey, MDI, 2:26.04. 5, Pellegrino, Claire, BANG, 2:26.20. 6, Sutherland, Kalyn, BANG, 2:46.17. Boys 200 Freestyle: 1, Prouty, Colby, BANG, 1:51.25. 2, Watson, Ryan, BANG, 2:07.03. 3, Hetzer, Duncan, MDI, 2:09.72. 4, Tehennepe, Sam, MDI, 2:13.53. 5, Fearon, Charles, BANG, 2:43.60. 6, Neuhoff, Timo, MDI, 2:53.72. Girls 200 IM: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 2:17.82. 2, Hand, Rachel, BANG, 2:28.95. 3, Waddell, Lily, BANG, 2:40.45. 4, Naggert, Anna, MDI, 2:44.12. 5, Jacobs, Sammy, MDI, 2:51.52. 6, Nichols, Annelyse, BANG, 2:55.92. Boys 200 IM: 1, Prouty, Carson, BANG, 2:04.62. 2, Weaver, Isaac, MDI, 2:17.83. 3, Irish, Derek, BANG, 2:34.52. 4, Estacio, Lanvin, MDI, 2:42.19. 5, Leong, Victor, BANG, 2:43.04. Girls 50 Freestyle: 1, Wiseman, Graci, BANG, 27.74. 2, Schleif, Eliza, MDI, 27.83. 3, Huerth, Maddie, BANG, 28.33. 4, Weaver, Ceileigh, MDI, 28.64. 5, Barnes, Cassia, MDI, 29.16. Boys 50 Freestyle: 1, Campbell, Payton, BANG, 25.10. 2, Shaw, Herbie, MDI, 25.70. 3, Krebs, Spencer, BANG, 26.52. 4, Fearon, Charles, BANG, 27.90. 5, Grubb, Joe, MDI, 28.03. 6, Gabetta, Yuri, MDI, 33.26. Girls Diving: 1, Stone, Ella, BANG, 180.65. 2, Schroeder, Chelsea, MDI 164.05. 3, Danby, Sarah, BANG, 141.45. 4, Dejardins, Erica, BANG, 95.45. Boys Diving: 1, Jeffery, Emerson, MDI, 118.10. 2, Gause, Tom, BANG, 93.50. 3, McDonough, Bryson, BANG, 93.05. Girls 100 Butterfly: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 1:02.29. 2, Hand, Rachel, BANG, 1:07.53. 3, White, Mei Mei, MDI, 1:11.23. 4, Pellegrino, Claire, BANG, 1:14.19. 5, Jacobs, Rachel, MDI, 1:18.29. 6, Nichols, Annelyse, BANG, 1:20.98. Boys 100 Butterfly: 1, Price, Amos, MDI, 59.82. 2, Campbell, Payton, BANG, 1:03.54. 3, Tehennepe, Sam, MDI, 1:09.78. 4, Smith, Matt, BANG, 1:10.86. Girls 100 Freestyle: 1, Brown, Ruby, MDI, 1:01.07. 2, Schleif, Eliza, MDI, 1:01.64. 3, Wiseman, Graci, BANG, 1:01.72. 4, Fournier, Natalie, BANG, 1:04.09. 5, Barnes, Cassia, MDI, 1:05.97. 6, Vo, Gina, BANG, 1:11.34. Boys 100 Freestyle: 1, Prouty, Carson, BANG, 51.38. 2, Carlson, Sam, BANG, 54.52. 3, Martin, Brendan, BANG, 54.88. 4, Hetzer, Duncan, MDI, 55.25. 5, Weaver, Isaac, MDI, 55.88. 6, Shaw, Herbie, MDI, 57.33. Girls 500 Freestyle: 1, Wood, Hannah, BANG, 5:42.73. 2, Woodworth, Maddie, MDI, 6:00.71. 3, Huerth, Maddie, BANG, 6:06.81. 4, Naggert, Anna, MDI, 6:30.50. 5, Jacobs, Sammy, MDI, 6:48.75. 6, Wang, Alice, BANG, 7:33.09. Boys 500 Freestyle: 1, Carlson, Sam, BANG, 5:28.64. 2, Watson, Ryan, BANG, 5:53.62. 3, Smith, Matt, BANG, 5:57.79. 4, Valleau, Zeke, MDI, 5:57.82. 5, Estacio, Luiz, MDI, 6:35.71. Girls 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Hand, Rachel, Waddell, Lily, Huerth, Maddie, Wood, Hannah 17), 1:49.44. 2, MDI ‘A’, 1:54.69. 3, Bangor ‘B’, 2:09.22. 4, Bangor ‘C’, 2:18.89. 5, MDI ‘B’, 2:43.00. Boys 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Krebs, Spencer, Martin, Brendan, Irish, Derek, Campbell, Payton), 1:41.99. 2, MDI ‘A’, 1:43.97. 3, Bangor ‘B’ 1:54.51. 4, Bangor ‘C’, 2:07.42. Girls 100 Backstroke: 1, Brown, Ruby, MDI, 1:10.08. 2, Cust, Bailey, MDI, 1:10.65. 3, Waddell, Lily, BANG, 1:13.81. 4, Vo, Gina, BANG, 1:16.98. 5, Pellegrino, Kelly, BANG, 1:20.76. 6, Lipski, Raisha, MDI, 1:44.95. Boys 100 Backstroke: 1, Valleau, Zeke, MDI, 1:02.52. 2, Martin, Brendan, BANG, 1:02.65. 3, Irish, Derek, BANG, 1:03.36. 4, Estacio, Lanvin, MDI, 1:14.08. Girls 100 Breaststroke: 1, Weaver, Ceileigh, MDI, 1:16.55. 2, Fournier, Natalie, BANG, 1:21.93. 3, Jacobs, Rachel, MDI, 1:24.52. 4, Knoblock, Katie-Rose, MDI, 1:30.58. 5, Wang, Alice, BANG, 1:32.31. 6, Bramati, Isabella, BANG, 1:50.50. Boys 100 Breaststroke: 1, Prouty, Colby, BANG, 59.23. 2, Sullivan, Liam, MDI, 1:02.05. 3, Leong, Victor, BANG, 1:17.57. 4, Estacio, Luiz, MDI, 1:18.71. 5, Scovil, Tate, BANG, 1:31.47. Girls 400 Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Woodworth, Maddie, Brown, Ruby, Schleif, Eliza, DaCorte, Lydia), 4:03.22. 2, Bangor ‘A’, 4:22.91. 3, MDI ‘B’, 4:29.48. 4, Bangor ‘B’, 5:21.46. 5, Bangor ‘C’, 5:41.90. Boys 400 Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Price, Amos, Weaver, Isaac, Hetzer, Duncan, Sullivan, Liam), 3:39.27. 2, Bangor ‘B’, 3:49.59. 3, Bangor ‘A’, 3:52.39. 4, Bangor ‘C’, 4:30.95. 5, MDI ‘B’, 4:47.65.

At Bangor YMCA, Friday

John Bapst girls 101, Brewer 81

John Bapst Boys 73, Brewer 54

Girls 200 Medley Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Skacel, Laura E, Satterfield, Riley, Overlock, Olivia, Dunn, Ana), 2:04.16. 2, Brewer ‘A’, 2:18.26. 3, John Bapst ‘B’, 2:27.80. 4, Brewer ‘B’, 2:56.28. Boys 200 Medley Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Aponte, Brandon, Sheehan, Oliver P, Rote, Benjamin C, Valls, Alvaro), 2:00.94. 2, Brewer ‘A, 2:35.21. Girls 200 Freestyle: 1, Blain, Sydney, Brewer, 2:10.79. 2, Satterfield, Riley, Bapst, 2:15.33. 3, Potter, Leah, Bapst, 2:37.86. 4, Bate, Julia, Bapst, 2:38.48. 5, Bennett, Abigail, Brewer, 3:06.49. 6, Patterson, Alyssa, Brewer, 3:10.55. Boys 200 Freestyle: 1, Tibbetts, Noah, Brewer, 2:06.56. 2, Grover, Dakota, Brewer, 3:23.07. 3, Charette, Luke, Brewer, 3:25.73. Girls 200 IM: 1, Skacel, Laura E, Bapst, 2:25.29. 2, Porter, McKenna, Brewer, 2:25.33. 3, Overlock, Olivia, Bapst, 2:36.45. 4, Dalton, Sarah, Bapst, 2:44.71. 5, Roberts, Cassie, Brewer, 3:46.77. 6, Tardy, Lauren, Brewer, 3:48.37. Girls 50 Freestyle: 1, Aucoin, Erin, Brewer, 27.56. 2, Dunn, Ana, Bapst, 27.64. 3, Harmon, Grace R, Bapst, 30.33. 4, Butler, Abby, Bapst, 31.65. 5, Daries, Eve, Brewer, 34.03. 6, Laffey, Kaycee, Brewer, 35.29. Boys 50 Freestyle: 1, Valls, Alvaro, Bapst, 27.81. 2, Rote, Benjamin C, Bapst, 28.09. 3, Coleman, Ian, Brewer, 29.29. 4, NorBoyst, Lukas, Bapst, 29.80. 5, Grover, Brendan, Brewer, 31.70. Girls Diving: 1, Tomilson, Emma, Bapst, 158.75. 2, Baker, Claire E, Bapst, 135.75. 3, Jackson, Samantha, Bapst, 107.90. Girls 100 Butterfly: 1, Porter, McKenna, Brewer, 1:08.53. 2, Dalton, Sarah, Bapst, 1:13.51. 3, Potter, Leah, Bapst, 1:25.13. 4, Hamm, Makenna, Brewer, 1:51.07. Boys 100 Butterfly: 1, Aponte, Brandon, Bapst, 1:01.84. 2, Rote, Benjamin C, Bapst, 1:12.46. Girls 100 Freestyle: 1, Friedman, Hannah, Brewer, 1:01.18. 2, Dunn, Ana, Bapst, 1:03.50. 3, Blain, Caroline, Brewer, 1:05.05. 4, Grover, Haley M, Bapst, 1:06.25. 5, Kiah, Rachael, Bapst, 1:07.78. 6, Roberts, Cassie, Brewer, 1:21.57. Boys 100 Freestyle: 1, Sheehan, Oliver P, Bapst, 1:04.47. 2, Valls, Alvaro, Bapst, 1:07.26. 3, Harper, Jacob, Brewer, 1:08.76. 4, Grover, Dakota, Brewer, 1:23.36. 5, Roberts, Brent, Brewer, 1:44.12. Girls 500 Freestyle: 1, Aucoin, Erin, Brewer, 5:55.95. 2, Overlock, Olivia, Bapst, 6:12.24. 3, Jones, Brooke, Bapst, 6:58.48. 4, Laffey, Kaycee, Brewer, 7:46.89. Boys 500 Freestyle: 1, Tibbetts, Noah, Brewer, 5:53.09. Girls 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Porter, McKenna, Blain, Caroline, Blain, Sydney, Aucoin, Erin JR), 1:53.28. 2, John Bapst ‘B’, 2:01.91. 3, John Bapst ‘A’, 2:08.86. 4, Brewer ‘C’, 2:29.80. Boys 200 Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Slazas, Christian, NorBoyst, Lukas, Waanders, Duncan, Arsenault, Logan), 2:07.00. 2, Brewer ‘A’, 2:29.15. Girls 100 Backstroke: 1, Skacel, Laura E, Bapst, 1:07.40. 2, Friedman, Hannah, Brewer, 1:09.95. 3, Blain, Caroline, Brewer, 1:16.66. 4, Patterson, Alyssa, Brewer, 1:26.82. 5, Doering, Ceci, Bapst, 1:31.84. Boys 100 Backstroke:

1, Aponte, Brandon, Bapst, 1:02.75. 2, Grover, Brendan, Brewer, 1:21.80. 3, Harper, Jacob, Brewer, 1:24.98. Girls 100 Breaststroke: 1, Blain, Sydney, Brewer, 1:15.97. 2, Satterfield, Riley, Bapst, 1:16.42. 3, Butler, Abby, Bapst, 1:25.05. 4, Bate, Julia, Bapst, 1:27.01. 5, Daries, Eve, Brewer, 1:50.87. 6, Fernandez-Faucer, Hermon, Annie, Brewer, 1:57.16. Boys 100 Breaststroke: 1, Sheehan, Oliver P, Bapst, 1:20.77. 2, Coleman, Ian, Brewer, 1:27.29. 3, NorBoyst, Lukas, Bapst, 1:33.57. 4, Roberts, Brent, Brewer, 2:05.93. Girls 400 Freestyle Relay:1, Brewer ‘A’ (Aucoin, Erin, Blain, Caroline, Friedman, Hannah, Blain, Sydney), 4:06.95. 2, John Bapst ‘A’, 4:07.25. 3, John Bapst ‘B’ 4:41.87. 4, Brewer ‘B’, 5:40.15. Boys 400 Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Rote, Benjamin C, Sheehan, Oliver P, Valls, Alvaro, Aponte, Brandon), 4:17.84. 2, Brewer ‘A’, 4:35.21. 3, John Bapst ‘B’ 5:03.09.

At Ellsworth, Friday

Ellsworth girls 96, Hampden Acad. 20

200 Yard Medley Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Peterson, Clarke, MacPherson, Hammer), 2:09.92. 2, Hampden ‘A’ (Jordan, Vine, Bourgoin, Ravin), 2:16.31. 3, Ellsworth ‘B’ (Stevens, Maddocks-Wilbur, K., Madocks-Wilbur, S., Richardson), 2:29.76. 4, Hampden ‘B’ (Albert, Mckenzie, Rishton, Parks, Anderson, 2:55.61. 200 Yard Freestyle: 1, Moseley, Kristen, ELLS, 2:21.56. 2, 1-2-3 Whitmore, Cara, Broncos, 2:28.70. 3, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 2:37.43. 4, Poll, Sara, Broncos, 2:53.97. 5, Llerena, Julie, Broncos, 2:59.04. 200 Yard IM: 1, MacPherson, Caitlin, ELLS, 2:38.92. 2, Vine, Rachel, Broncos, 2:42.14. 3, Bourgoin, Gabbi, Broncos, 2:44.28. 4, Jordan, Sidney, Broncos, 2:58.42. 50 Yard Freestyle: 1, Clarke, Ellie, ELLS, 26.84. 2, Peterson, Arianna, ELLS, 28.65. 3, Richardson, Taylor, ELLS, 31.74. 4, Rishton, Madison, Broncos, 32.76. 5, Lyons, Rachel, Broncos, 36.13. 6, Anderson, Bailey, Broncos, 37.46. 100 Yard Butterfly: 1, Richardson, Taylor, ELLS, 1:36.87. 2, Ravin, Whitney, Broncos, 1:49.15. 3, Parks, Jennifer, Broncos, 2:07.84. 100 Yard Freestyle: 1, Peterson, Arianna, ELLS, 1:04.19. 2, Moseley, Kristen, ELLS, 1:04.40. 3, Stevens, Leah, ELLS, 1:05.45. 4, Whitmore, Cara, Broncos, 1:06.70. 5, Albert, Mckenzie, Broncos, 1:15.46. 500 Yard Freestyle: 1, Bourgoin, Gabbi, Broncos, 6:11.18. 2, MacPherson, Caitlin, ELLS, 6:17.21. 3, Madocks-Wilbur, Seneca, ELLS, 7:27.82. 4, Poll, Sara, Broncos, 7:44.29. 5, Llerena, Julie, Broncos, 8:20.40. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Hampden ‘A’ (Vine, Jordan, Bourgoin, Whitmore), 1:59.14. 2, Ellsworth ‘A’ (Stevens S., Stevens, L., MacPherson, Maddocks-Wilbur, K.), 1:59.73. 3, Ellsworth ‘B’ (Hammer, Atwater, Richardson, Zeamer), 2:20.21. 4, Hampden ‘C’ (Lyons, Foren, Anderson, Parks), 2:36.46. 100 Yard Backstroke: 1, Clarke, Ellie, ELLS, 1:04.32. 2, Stevens, Leah, ELLS, 1:18.03. 3, Jordan, Sidney, Broncos, 1:21.82. 4, Albert, Mckenzie, Broncos, 1:29.19. 5, Zeamer, Cecelia, ELLS, 1:35.77. 100 Yard Breaststroke: 1, Vine, Rachel, Broncos, 1:16.36. 2, Madocks-Wilbur, Seneca, ELLS, 1:26.18. 3, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 1:27.32. 4, Ravin, Whitney, Broncos, 1:41.98. 5, Rishton, Madison, Broncos, 1:51.30. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Stevens, Moseley, Peterson, Clarke), 4:24.52. 2, Hampden ‘A’ (Whitmore, Albert, Rishton, Ravin), 5:13.85. 3, Hampden ‘B’ (Parks, Lyons, Llerena, Poll), 5:40.51.

Ellsworth boys 114, Hampden Acad. 54

200 Yard Medley Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Pelletier, Sattler, Alvarado, Frank), 1:51.39. 2, Hampden ‘A’ (Steigert, LaBree, Malachi, Archer), 2:03.78. 3, Ellsworth ‘B’ (Mazgaj, Jordan, Markosian, Sandone), 2:09.31. 200 Yard Freestyle: 1, Baron, Austin, ELLS, 2:02.90. 2, Clark, Hunter, ELLS, 2:21.50. 3, Chaffe, Chris, Broncos, 2:28.21. 4. Cody, Will, Broncos, 2:36.10. 5, Kearns, Gavin, Broncos, 2:49.69. 200 Yard IM: 1, LaBree, Cameron, Broncos, 2:13.98. 2, Sattler, Hayden, ELLS, 2:16.43. 3, Markosian, Beckett, ELLS, 2:26.91. 4, 1-4-5 Malachi, Riah, Broncos, 2:46.28. 50 Yard Freestyle: 1, Frank, Carter, ELLS, 25.53. 2, Steigert, Zach, Broncos, 26.57. 3, Sandone, Jack, ELLS, 27.59. 4, Jordan, Keith, ELLS, 29.51. 5, Rinfret, Tyler, Broncos, 31.30. 6, Pinkos, Andrew, Broncos, 34.03. 100 Yard Butterfly: 1, Alvarado, Sam, ELLS, 57.74. 2, Holmes, Camden, ELLS, 57.89. 3, LaBree, Cameron, Broncos, 58.42. 4, Frank, Carter, ELLS, 1:07.87. 100 Yard Freestyle: 1, Clark, Hunter, ELLS, 1:01.72. 2, Sandone, Jack, ELLS, 1:03.69. 3, Malachi, Riah, Broncos, 1:04.77. 4, Cody, Will, Broncos, 1:05.34. 5, Stevenson, Cole, ELLS, 1:12.18. 6, Beswick, Cameron, Broncos, 1:13.95. 500 Yard Freestyle: 1, Baron, Austin, ELLS, 5:55.17. 2, Whalley, Brian, ELLS, 6:03.71. 3, Archer, Jakob, Broncos, 6:35.06. 4, Chaffe, Chris, Broncos, 7:13.84. 5, Kearns, Gavin, Broncos, 7:36.07. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Alvarado, Sattler, Baron, Holmes), 1:36.48. 2, Hampden ‘A’ (Steigert, Malachi, Cody, LaBree), 1:48.25. 3, Ellsworth ‘B’ (Mazgaj, Clark, Jordan, Whalley), 1:55.49. 4, Hampden ‘B’ (Rinfret, Beswick, Chaffe, Archer), 2:08.45. 100 Yard Backstroke: 1, Holmes, Camden, ELLS, 1:01.57. 2, Pelletier, Sam, ELLS, 1:09.09. 3, Whalley, Brian, ELLS, 1:15.10. 4, Steigert, Zach, Broncos, 1:20.86. 5, Rinfret, Tyler, Broncos, 1:32.30. 100 Yard Breaststroke: 1, Sattler, Hayden, ELLS, 1:05.98. 2, Markosian, Beckett, ELLS, 1:21.29. 3, Archer, Jakob, Broncos, 1:25.58. 4, Jordan, Keith, ELLS, 1:26.24. 5, Beswick, Cameron, Broncos, 2:12.61. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Alvarado, Frank, Baron, Markosian), 3:48.93. 2, Hampden ‘A’ (Beswick, Cody, Kearns, Chaffe), 4:56.82. 3, Hampden ‘B’ (Pinkos, Tweedie, Rinfret, Santiago), 5:30.82.