High school swimming weekend results

Swimming

HIGH SCHOOL

At Ellsworth, Friday

Mount Desert Island girls 94, Ellsworth 70

200 Medley Relay: 1, Ellsworth (Stevens, Clarke, MacPherson, Nelson), 2:06.61. 2, MDI 2:10.67. 3, MDI B 2:10.82. 4, Ellsworth B 2:19.64. 200 Freestyle: 1, Nelson, Miriam, ELLS, 2:16.13. 2, Weaver, Ceileigh, MDI, 2:23.42. 3, Jacobs, Sammy, MDI, 2:31.07. 4, Richardson, Taylor, ELLS, 2:40.42. 5, Craighead, Elise, MDI, 2:49.35. 200 IM: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 2:30.85. 2, MacPherson, Caitlin, ELLS, 2:36.94. 3, Brown, Ruby, MDI, 2:38.09. 4, Cust, Bailey, MDI, 2:49.96. 5, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 2:56.65. 50 Freestyle: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 26.15.2, Clarke, Ellie, ELLS, 26.78. 3, Peterson, Arianna, ELLS, 28.66. 4, Moseley, Kristen, ELLS, 30.01. 5, Barnes, Cassia, MDI, 30.08. 6, Knoblock, Katie-Rose, MDI, 34.44.. 100 Butterfly: 1, Schleif, Eliza, MDI, 1:11.12. 2, Jacobs, Rachel, MDI, 1:17.68. 100 Freestyle: 1, Weaver, Ceileigh, MDI, 1:03.02. 2, Peterson, Arianna, ELLS, 1:03.82. 3, White, Mei Mei, MDI, 1:05.42. 4, Stevens, Leah, ELLS, 1:06.06. 5, Barnes, Cassia, MDI, 1:07.12. 6, Richardson, Taylor, ELLS, 1:15.67. 500 Freestyle: 1, Nelson, Miriam, ELLS, 6:00.86. 2, Brown, Ruby, MDI, 6:09.69. 3, Schleif, Eliza, MDI, 6:18.05. 4, Moseley, Kristen, ELLS, 6:21.17. 5, Cust, Bailey, MDI, 6:33.83. 200 Freestyle Relay: 1, MDI (White, Naggert, Weaver, Barnes), 1:56.54. 2, MDI B; 2:00.48. 3, Ellsworth (Moseley, Maddocks-Wilbur K., Stevens, MacPherson), 2:00.50. 4, Ellsworth B 2:16.91. 100 Backstroke: 1, Clarke, Ellie, ELLS, 1:05.01. 2, Woodworth, Maddie, MDI, 1:07.28. 3, Stevens, Leah, ELLS, 1:14.80. 4, Jacobs, Rachel, MDI, 1:16.77. 5, Naggert, Anna, MDI, 1:17.35. 6, Stevens, Sydney, ELLS, 1:25.62. 100 Breaststroke: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 1:13.15. 2, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 1:26.83. 3, Madocks-Wilbur, Seneca, ELLS, 1:27.88. 4, Jacobs, Sammy, MDI, 1:33.39. 5, Fabian, Yarrow, MDI, 2:00.87. 400 Freestyle Relay: 1, Ellsworth; (Nelson, Peterson, Stevens, Clarke), 4:12.24. 2, MDI 4:20.10. 3, MDI B; 4:23.90. 4, Ellsworth B 5:17.64

Ellsworth boys 105, MDI 65

200 Medley Relay: 1, Ellsworth (Pelletier, Sattler, Matthews, Holmes), 1:44.82. 2, MDI A 1:46.00. 3, MDI B 2:00.37. 4, Ellsworth B 2:02.60. 200 Freestyle: 1, Alvarado, Sam, ELLS, 1:51.25. 2, Sullivan, Liam, MDI, 1:51.41. 3, Holmes, Camden, ELLS, 1:54.75. 4, Price, Amos, MDI, 1:58.40. 5, Shaw, Herbie, MDI, 2:13.79. 6, Mazgaj, Ben, ELLS, 2:27.38. 200 IM: 1, Matthews, Richie, ELLS, 2:10.96. 2, Pelletier, Sam, ELLS, 2:13.49. 3, Sattler, Hayden, ELLS, 2:15.55. 4, Sullivan, Liam, MDI, 2:16.90. 5, Estacio, Luiz, MDI, 2:37.05. 6, Neuhoff, Timo, MDI, 3:20.61. 50 Freestyle: 1, Baron, Austin, ELLS, 23.66. 2, Hetzer, Duncan, MDI, 25.50. 3, Frank, Carter, ELLS, 25.54. 4, Weaver, Isaac, MDI, 25.68. 5, Tehennepe, Sam, MDI, 25.93. 6, Sandone, Jack, ELLS, 27.90. 100 Butterfly: 1, Matthews, Richie, ELLS, 57.98. 2, Price, Amos, MDI, 1:00.89. 3, Valleau, Zeke, MDI, 1:02.06. 4, Markosian, Beckett, ELLS, 1:03.68. 5, Estacio, Lanvin, MDI, 1:13.22. 100 Freestyle: 1, Holmes, Camden, ELLS, 50.27. 2, Mitchell, Jacob, MDI, 53.54. 3, Frank, Carter, ELLS, 56.88. 4, Hetzer, Duncan, MDI, 57.36. 5, Stevenson, Cole, ELLS, 1:12.65. 500 Freestyle: 1, Alvarado, Sam, ELLS, 5:04.43. 2, Tehennepe, Sam, MDI, 6:04.51. 3, Whalley, Brian, ELLS, 6:07.38. 4, Shaw, Herbie, MDI, 6:25.21. 5, Mazgaj, Ben, ELLS, 6:48.27. 6, Estacio, Lanvin, MDI, 7:00.36. 200 Freestyle Relay: 1, Ellsworth A (Markosian, Sattler, Baron, Alvarado), 1:38.00. 2, MDI, 1:38.25. 3, Ellsworth B 1:54.03, 100 Backstroke: 1, Mitchell, Jacob, MDI, 1:01.66. 2, Markosian, Beckett, ELLS, 1:04.44. 3, Valleau, Zeke, MDI, 1:07.11. 4, McKechnie, Jack, ELLS, 1:10.56. 5, Clark, Hunter, ELLS, 1:14.42. 100 Breaststroke: 1, Sattler, Hayden, ELLS, 1:04.85. 2, Weaver, Isaac, MDI, 1:06.88. 3, Baron, Austin, ELLS, 1:07.62. 4, Pelletier, Sam, ELLS, 1:08.11. 5, Bygdeson, Adam, MDI, 1:17.86. 6, Estacio, Luiz, MDI, 1:19.95. 400 Freestyle Relay: 1, Ellsworth (Alvarado, Matthews, Baron, Holmes ), 3:35.58. 2, MDI, 3:57.47. 3, Ellsworth B 4:00.29. 4, MDI B 4:34.78.

At Bangor, Friday

John Bapst girls 109, George Stevens Acad. 56

John Bapst boys 54, George Stevens Acad. 43

Girls 200 Medley Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Skacel, Laura E, Satterfield, Riley, Overlock, Olivia, Grover, Haley M), 2:08.97. 2, GSA ‘A’, 2:27.12. 3, John Bapst ‘C’, 2:28.72. Boys 200 Medley Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Aponte, Brandon, Sheehan, Oliver P, Rote, Benjamin C, Valls, Alvaro), 2:01.18. 2, GSA ‘A’ 2:11.03. Girls 200 Freestyle: 1, Sealander, Ava R, GSA, 2:01.90. 2, Overlock, Olivia, JB, 2:19.00. 3, Bate, Julia, JB, 2:38.86. Boys 200 Freestyle: 1, Scheff, Jeremiah R, GSA, 2:31.25. Girls 200 IM: 1, Skacel, Laura E, JB, 2:29.04. 2, Satterfield, Riley, JB, 2:35.30. 3, Dalton, Sarah, JB, 2:47.63. 4, Larson-Whittaker, Emma M, GSA, 2:51.81. Boys 200 IM: 1, Soukup, Evan M, GSA, 2:39.21. Girls 50 Freestyle: 1, Gellerson, Ellie F, GSA, 29.10. 2, Bakeman, Elana, GSA, 29.86. 3, Jones, Brooke, JB, 30.37. 4, Grover, Haley M, JB, 31.27. 5, Butler, Abby, JB, 31.28. 6, Liu, Laura L, GSA, 35.81. Boys 50 Freestyle: 1, Sheehan, Oliver P, JB, 27.89. 2, Valls, Alvaro, JB, 28.24. 3, Rote, Benjamin C, JB, 28.63. 4, Yap, Alex R, GSA, 29.64. 5, Yan, Randy R, GSA, 31.69. 6, Cai, Eric E, GSA, 39.01.Girls Diving: 1, Tomilson, Emma, JB, 162.15. 2, Baker, Claire E, JB, 139.55. 3, Hammill, Camryn E, JB, 112.65. Girls 100 Butterfly: 1, Sealander, Ava R, GSA, 1:01.71. 2, Dalton, Sarah, JB, 1:17.07. Boys 100 Butterfly: 1, Aponte, Brandon, JB, 1:02.80. Girls 100 Freestyle: 1, Dunn, Ana, JB, 1:04.93. 2, Larson-Whittaker, Emma M, GSA, 1:05.10. 3, Bakeman, Elana, GSA, 1:05.84. 4, Kiah, Rachael, JB, 1:07.71. 5, Grover, Haley M, JB, 1:07.95. 6, Forrest, Katie B, GSA, 1:16.52. Boys 100 Freestyle: 1, Rote, Benjamin C, JB, 1:04.41. 2, Sheehan, Oliver P, JB, 1:04.72. 3, Valls, Alvaro, JB, 1:07.62. 4, Cai, Eric E, GSA, 1:31.60. 5, Zhang, Yuxiao J, GSA, 1:35.37. Girls 500 Freestyle: 1, Overlock, Olivia, JB, 6:18.48. 2, Potter, Leah, JB, 7:05.36. 3, Doering, Ceci, JB, 7:23.00. Girls 200 Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Satterfield, Riley, Overlock, Olivia, Dunn, Ana, Skacel, Laura E), 1:54.32. 2, GSA ‘A’, 1:56.51. 3, John Bapst ‘B’, 2:11.31. Boys 200 Freestyle Relay: 1, GSA ‘A’ (Scheff, Jeremiah R, Yap, Alex R, Yan, Randy R, Soukup, Evan M), 1:50.86. 2, John Bapst ‘B’ 1:53.90. Girls 100 Backstroke: 1, Skacel, Laura E, JB, 1:09.93. 2, Dunn, Ana, JB, 1:21.13. 3, Forrest, Katie B, GSA, 2:07.42. Boys 100 Backstroke: 1, Aponte, Brandon, JB, 1:07.84. 2, Scheff, Jeremiah R, GSA, 1:21.84. Girls 100 Breaststroke: 1, Satterfield, Riley, JB, 1:17.11. 2, Gellerson, Ellie F, GSA, 1:25.47. 3, Butler, Abby, JB, 1:25.63. 4, Liu, Laura L, GSA, 1:27.81. 5, Bate, Julia, JB, 1:30.23. Boys 100 Breaststroke: 1, Yap, Alex R, GSA, 1:28.47. 2, Norment, Lukas, JB, 1:33.67. 3, Yan, Randy R, GSA, 1:37.69. Girls 400 Freestyle Relay: 1, GSA ‘A’ (Larson-Whittaker, Emma M, Sealander, Ava R, Forrest, Katie B, Bakeman, Elana), 4:30.48. 2, John Bapst ‘A’, 4:42.03.

At Old Town

Old Town girls 93, Carlisle (Caribou, Presque Isle, Limestone) 67

Old Town boys 105, Carlisle 26

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, Old Town High School ‘A’ (Rutherford, Alexis, Gasaway, Lauren, Burgason, Johanna, Ketch, Allie), 2:38.34. 2, Carlisle-ME ‘B’ 2:40.12. 3, Carlisle-ME ‘A’ 2:46.08. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Wing, Madelyn, CARL, 2:11.57. 2, Ketch, Abby, OT, 2:17.67. 3, Deschenes, Elizabeth, CARL, 2:44.48. 4, Sossong, Brooke, OT, 2:45.73. 5, Veasy, Kyla, OT, 2:56.63. Boys 200 Yard Freestyle: 1, Stoyell, Garrett, OT, 2:03.29. 2, Stoyell, Jeremy, OT, 2:11.57. Girls 200 Yard IM: 1, Maley, Kristyn, CARL, 2:57.55. 2, Trefts, Libby, OT,2:57.79. 3, Kenny, Mikaela, OT, 3:05.25.Boys 200 Yard IM: 1, Rutherford, Colin, OT, 2:19.91. 2, D’Angelo, Dominic, OT, 2:31.44. 3, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 2:35.06. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Diaz, Kendra, OT, 31.14. 2, Gasaway, Lauren, OT, 31.31. 3, Espling, Abby, CARL, 33.78. 4, Harriman, Kassidy, OT, 33.96. 5, McNeal, Riley, CARL, 34.76. 6, Kurtz, Grace, CARL, 35.53. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Buck, Leigh, CARL, 25.56. 2, Blackie, Alex, OT, 25.57. 3, Hoxie, Joe, OT, 28.21. 4, Regan, Adam, OT, 28.33. Girls 100 Yard Butterfly: 1, Kenny, Mikaela, OT, 1:28.33. 2, Thibeault, Kyra, CARL, 1:29.38. 3, Talcove, Hannah, OT, 1:33.26. 4, Sibley, Hannah, OT, 1:40.92.Boys 100 Yard Butterfly: 1, St. Jean, Nate, OT, 58.69. 2, Buck, Leigh, CARL, 1:04.95. 3, Feero, Nick, OT, 1:09.53. 4, D’Angelo, Joseph, OT, 1:11.76. Girls 100 Yard Freestyle: 1, Rutherford, Alexis, OT, 1:02.13. 2, Burgason, Johanna, OT, 1:03.18. 3, Ketch, Allie, OT, 1:04.06. 4, Maley, Kristyn, CARL, 1:11.31. 5, Raymond, Abigail, CARL, 1:13.29. Boys 100 Yard Freestyle: 1, Gere, Nate, CARL, 54.82. 2, Sossong, Russel, OT, 55.12. 3, Stoyell, Jeremy, OT, 58.45. 4, McCoy, Jordan, OT, 59.16. 5, Philbrick, Jay, CARL, 1:06.32. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Wing, Madelyn, CARL, 5:55.86. 2, Ketch, Emily, OT, 6:17.02. 3, Blackie, Teagan, OT, 6:36.54. 4, Espling, Abby, CARL, 7:12.02. Boys 500 Yard Freestyle: 1, D’Angelo, Dominic, OT, 6:02.33. 2, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 6:12.52. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town High School ‘A’ (Ketch, Allie, Gasaway, Lauren, Burgason, Johanna, Rutherford, Alexis), 1:58.67. 2, Carlisle-ME ‘A’ , 2:17.74. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town High School ‘B’ (Rutherford, Colin FR, Blackie, Alex, Regan, Adam, Chapman, Alex), 1:53.33. 2, Old Town High School ‘A’ 2:20.43. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Raymond, Abigail, CARL, 1:21.45. 2, Thibeault, Kyra, CARL, 1:23.17. 3, Sibley, Hannah, OT, 1:27.19. 4, Talcove, Hannah, OT, 1:35.73. 5, Veasy, Kyla, OT, 1:36.60. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Gere, Nate, CARL, 1:06.32. 2, Wyles, Zack, OT, 1:08.76. 3, Beal, Devon, OT, 1:26.57. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Ketch, Abby, OT, 1:27.24. 2, Trefts, Libby, OT, 1:27.78. 3, Kurtz, Grace, CARL, 1:35.62. 4, Deschenes, Elizabeth, CARL, 1:35.97. Boys 100 Yard Breaststroke: 1, Burr, Noah, OT, 1:07.77. 2, Feero, Nick, OT, 1:12.92. 3, Philbrick, Jay, CARL, 1:22.55. 4, D’Angelo, Joseph, OT, 1:22.91. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, Carlisle-ME ‘A’ (Wing, Madelyn, Espling, Abby, Maley, Kristyn, Thibeault, Kyra), 4:45.43. 2, Old Town High School ‘A’, 5:36.52. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town High School ‘A’ (St. Jean, Nate, Ketch, Jacob, St. Jean, Drew, Gould, Nick), 3:21.03. 2, Old Town High School ‘B’ (Stoyell, Garrett, Sossong, Russel, Costigan, Nick, Wyles, Zack), 3:53.68.