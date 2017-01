Friday’s high school swimming results

Swimming

HIGH SCHOOL

At UMaine, Orono

Hampden girls 78, Orono 56

Hampden boys 86, Orono 65

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, Orono High School ‘A’ (Culina, Maddie, Gray, Kylie, Drinkert, Daisy, Caffagnini, Martina), 2:17.43. 2, Hampden Academy ‘A’ 2:46.11. Boys 200 Yard Medley Relay: 1, Orono High School ‘A’ (Doyle, Kellen, Boss, Itai FR, Blood, Ben, O’Neil, Will), 1:58.07. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Vine, Rachel, Hampden, 2:28.15. 2, Poll, Sara, Hampden, 2:50.41. 3, Llerna, Julie, Hampden, 2:53.14. 4, Lee, Grace, Orono, 3:01.44. Boys 200 Yard Freestyle: 1, Doyle, Kellen, Orono, 1:57.16. 2, Chaffe, Chris, Hampden, 2:25.96. 3, Cody, Will, Hampden, 2:26.43. 4, Kearns, Gavin, Hampden, 2:47.36. 5, Liu, Leighton, Orono, 3:53.45. Girls 200 Yard IM: 1, Gray, Kylie, Orono, 2:45.30. Boys 200 Yard IM: 1, Blood, Ben, Orono, 2:23.81. 2, Boss, Itai, Orono, 2:33.29. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Drinkert, Daisy, Orono, 28.56. 2, Jordan, Sidney, Hampden, 30.19. 3, Whitmore, Cara, Hampden, 30.48. 4, Rishton, Madison, Hampden, 32.50. 5, Do, Emi, Orono, 42.65. 6, Zhou, Jane, Orono, 54.57 Boys 50 Yard Freestyle: 1, Steigert, Zach, Hampden, 25.96. 2, O’Neil, Will, Orono, 27.35. 3, Malachi, Riah, Hampden, 27.40. 4, Emery, Logan, Orono, 31.17. 5, Murphy, Calvin, Orono, 31.21. 6, Beswick, Cameron, Hampden, 32.87. Boys 100 Yard Butterfly: 1, Doyle, Kellen, Orono, 58.04. 2, LaBree, Cameron, Hampden, 59.05. 3, Blood, Ben, Orono, 1:00.16. Girls 100 Yard Freestyle: 1, Culina, Maddie, Orono, 1:01.44. 2, Drinkert, Daisy, Orono, 1:05.33. 3, Whitmore, Cara, Hampden, 1:07.76. 4, Lee, Grace, Orono, 1:21.34. 5, Parks, Jennifer, Hampden, 1:21.75. 6, Nichols, Claire, Hampden, 1:21.87. Boys 100 Yard Freestyle: 1, McFadden, Joe, Hampden, 58.11. 2, O’Neil, Will, Orono, 1:02.05. 3, Malachi, Riah, Hampden, 1:02.73. 4, Cody, Will, Hampden, 1:06.90. 5, Murphy, Calvin, Orono, 1:11.18. 6, Doan, Ben, Orono, 1:38.86. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Bourgoin, Gabbi, Hampden, 6:25.10. 2, Poll, Sara, Hampden, 7:45.65. 3, Llerna, Julie, Hampden, 8:14.00. Boys 500 Yard Freestyle: 1, Archer, Jakob, Hampden, 6:42.78. 2, Chaffe, Chris, Hampden, 6:48.35. 3, Kearns, Gavin, Hampden, 7:22.07. 4, Emery, Logan, Orono, 7:34.51. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, Hampden Academy ‘A’ (Vine, Rachel, Jordan, Sidney, Whitmore, Cara, Bourgoin, Gabbi), 1:58.72. 2, Orono High School ‘A’ 2:01.39. 3, Hampden Academy ‘B’ 2:20.33. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, Orono High School ‘A’ (O’Neil, Will, Doyle, Kellen, Boss, Itai FR, Blood, Ben), 1:44.13. 2, Hampden Academy ‘A’ 1:44.25. 3, Hampden Academy ‘B’ 2:15.87. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Jordan, Sidney, Hampden, 1:20.70. 2, Willard, Elizabeth, Hampden, 1:34.78. 3, Caffagnini, Martina, Orono, 1:42.39. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Steigert, Zach, Hampden, 1:17.42. 2, Rinfret, Tyler, Hampden, 1:35.53. 3, Doan, Ben, Orono, 2:04.11. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Culina, Maddie, Orono, 1:17.90. 2, Gray, Kylie, Orono, 1:24.13. 3, Ravin, Whitney, Hampden, 1:42.39. 4, Do, Emi, Orono, 1:57.78. Boys 100 Yard Breaststroke: 1, LaBree, Cameron, Hampden, 1:10.80. 2, McFadden, Joe, Hampden, 1:18.60. 3, Boss, Itai, Orono, 1:20.76. 4, Archer, Jakob, Hampden, 1:27.72. 5, Liu, Leighton, Orono, 1:51.75. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, Hampden Academy ‘A’ (Whitmore, Cara, Vine, Rachel, Jordan, Sidney, Bourgoin, Gabbi), 4:38.22. 2, Hampden Academy ‘B’ (Willard, Elizabeth, Nichols, Claire FR, Rishton, Madison, Poll, Sara), 5:35.68. 3, Orono High School ‘A’ , 6:34.52.Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, Hampden Academy ‘A’ (McFadden, Joe FR, Steigert, Zach, Malachi, Riah, LaBree, Cameron), 4:07.49. 2, Hampden Academy ‘B’ 4:47.44. 3, Orono High School ‘A’ 5:57.94.

At Old Town

Old Town girls 93, Carlisle, 67

Old Town boys 105, Carlisle 26

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, Old Town High School ‘A’ (Rutherford, Alexis, Gasaway, Lauren, Burgason, Johanna, Ketch, Allie), 2:38.34. 2, Carlisle-ME ‘B’ 2:40.12. 3, Carlisle-ME ‘A’ 2:46.08. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Wing, Madelyn, CARL-ME, 2:11.57. 2, Ketch, Abby, OT, 2:17.67. 3, Deschenes, Elizabeth, CARL-ME, 2:44.48. 4, Sossong, Brooke, OT, 2:45.73. 5, Veasy, Kyla, OT, 2:56.63. Boys 200 Yard Freestyle: 1, Stoyell, Garrett, OT, 2:03.29. 2, Stoyell, Jeremy, OT, 2:11.57.

Girls 200 Yard IM: 1, Maley, Kristyn, CARL-ME, 2:57.55. 2, Trefts, Libby, OT,2:57.79. 3, Kenny, Mikaela, OT, 3:05.25.Boys 200 Yard IM: 1, Rutherford, Colin, OT, 2:19.91. 2, D’Angelo, Dominic, OT, 2:31.44. 3, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 2:35.06. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Diaz, Kendra, OT, 31.14. 2, Gasaway, Lauren, OT, 31.31. 3, Espling, Abby, CARL-ME, 33.78. 4, Harriman, Kassidy, OT, 33.96. 5, McNeal, Riley, CARL-ME,

34.76. 6, Kurtz, Grace, CARL-ME, 35.53. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Buck, Leigh, CARL-ME, 25.56. 2, Blackie, Alex, OT, 25.57. 3, Hoxie, Joe, OT, 28.21. 4, Regan, Adam, OT, 28.33. Girls 100 Yard Butterfly: 1, Kenny, Mikaela, OT, 1:28.33. 2, Thibeault, Kyra, CARL-ME, 1:29.38. 3, Talcove, Hannah, OT, 1:33.26. 4, Sibley, Hannah, OT, 1:40.92.Boys 100 Yard Butterfly: 1, St. Jean, Nate, OT, 58.69. 2, Buck, Leigh, CARL-ME, 1:04.95. 3, Feero, Nick, OT, 1:09.53. 4, D’Angelo, Joseph, OT, 1:11.76.

Girls 100 Yard Freestyle: 1, Rutherford, Alexis, OT, 1:02.13. 2, Burgason, Johanna, OT, 1:03.18. 3, Ketch, Allie, OT, 1:04.06. 4, Maley, Kristyn, CARL-ME, 1:11.31. 5, Raymond, Abigail, CARL-ME, 1:13.29. Boys 100 Yard Freestyle: 1, Gere, Nate, CARL-ME, 54.82. 2, Sossong, Russel, OT, 55.12. 3, Stoyell, Jeremy, OT, 58.45. 4, McCoy, Jordan, OT, 59.16. 5, Philbrick, Jay, CARL-ME, 1:06.32. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Wing, Madelyn, CARL-ME, 5:55.86. 2, Ketch, Emily, OT, 6:17.02. 3, Blackie, Teagan, OT, 6:36.54. 4, Espling, Abby, CARL-ME, 7:12.02. Boys 500 Yard Freestyle: 1, D’Angelo, Dominic, OT, 6:02.33. 2, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 6:12.52.

Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town High School ‘A’ (Ketch, Allie, Gasaway, Lauren, Burgason, Johanna, Rutherford, Alexis), 1:58.67. 2, Carlisle-ME ‘A’ , 2:17.74. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town High School ‘B’ (Rutherford, Colin FR, Blackie, Alex, Regan, Adam, Chapman, Alex), 1:53.33. 2, Old Town High School ‘A’ 2:20.43. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Raymond, Abigail, CARL-ME, 1:21.45. 2, Thibeault, Kyra, CARL-ME, 1:23.17.

3, Sibley, Hannah, OT, 1:27.19. 4, Talcove, Hannah, OT, 1:35.73. 5, Veasy, Kyla, OT, 1:36.60. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Gere, Nate, CARL-ME, 1:06.32. 2, Wyles, Zack, OT, 1:08.76. 3, Beal, Devon, OT, 1:26.57. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Ketch, Abby, OT, 1:27.24. 2, Trefts, Libby, OT, 1:27.78. 3, Kurtz, Grace, CARL-ME, 1:35.62. 4, Deschenes, Elizabeth, CARL-ME, 1:35.97. Boys 100 Yard Breaststroke

1, Burr, Noah, OT, 1:07.77. 2, Feero, Nick, OT, 1:12.92. 3, Philbrick, Jay, CARL-ME, 1:22.55. 4, D’Angelo, Joseph, OT, 1:22.91. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, Carlisle-ME ‘A’ (Wing, Madelyn, Espling, Abby, Maley, Kristyn, Thibeault, Kyra), 4:45.43. 2, Old Town High School ‘A’, 5:36.52. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, Old Town High School ‘A’ (St. Jean, Nate, Ketch, Jacob, St. Jean, Drew, Gould, Nick), 3:21.03. 2, Old Town High School ‘B’ (Stoyell, Garrett, Sossong, Russel, Costigan, Nick, Wyles, Zack), 3:53.68.

At Husson, Bangor

Bangor girls 126, Foxcroft Academy 46

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, Bangor High School ‘A’ (Maddie Huerth, Graci Wiseman, Hannah Wood, Natalie Fournier), 2:09.31. 2, Foxcroft Foxcroft ‘A’, 2:23.62. 3, Bangor High School ‘B’ 2:29.94. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Jenna Clukey, FOX-ME, 2:13.08 . 2, Lily Waddell, BANG, 2:18.86 3, Natalie Fournier, BANG, 2:20.88 . 4, Gina Vo, BANG, 2:38.29. 5, Amy Waugh, FOX-ME, 3:02.16.

Girls 200 Yard IM: 1, Claire Pellegrino, BANG, 2:49.40 . 2, Annelyse Nichols, BANG, 2:52.68. 3, Alice Wang, BANG, 2:59.75. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Graci Wiseman, BANG, 27.21 . 2, Kelly Pellegrino, BANG, 30.52. 3, Emily Curtis, FOX-ME, 30.73. 4, Abby Henderson, FOX-ME, 30.85. 5, Hannah Sprecher, FOX-ME, 33.75. 6, Libby Colley, BANG, 34.30. Girls 1 mtr Diving: 1, Ella Stone, BANG, 212.10. 2, Sarah Danby, BANG, 139.10. Girls 100 Yard Butterfly: 1, Hannah Wood, BANG, 1:06.70 . 2, Jillian Annis, FOX-ME, 1:15.06 . 3, Annelyse Nichols, BANG, 1:22.73. 4, Alice Wang, BANG, 1:23.18. Girls 100 Yard Freestyle: 1, Jenna Clukey, FOX-ME, 59.67 . 2, Graci Wiseman, BANG, 1:00.61 . 3, Claire Pellegrino, BANG, 1:07.08. 4, Emily Curtis, FOX-ME, 1:07.33. 5, Kelly Pellegrino, BANG, 1:10.47. 6, Erika Chadbourne, FOX-ME, 1:15.31. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 6:05.23 . 2, Meredith Jones, BANG, 6:28.91, 3, Katherine Clukey, BANG, 7:27.19. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, Bangor High School ‘A’ (Gina Vo, Natalie Fournier, Claire Pellegrino

FR, Lily Waddell), 1:58.70. 2, Foxcroft Foxcroft ‘A’ 2:04.70. 3, Bangor High School ‘B’ 2:09.45. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Hannah Wood, BANG, 1:04.89 . 2, Gina Vo, BANG, 1:20.35. 3, Kalyn Sutherland, BANG, 1:30.54. 4, Amy Waugh, FOX-ME, 1:30.97. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Jillian Annis, FOX-ME, 1:23.04 . 2, Lily Waddell, BANG, 1:24.18. 3, Maddie Huerth, BANG, 1:29.46. 4, Meredith Jones, BANG, 1:30.55. 5, Abby Henderson, FOX-ME, 1:30.66. 6, Emily Sprecher, FOX-ME, 1:35.82.

Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, Bangor High School ‘A’ (Maddie Huerth, Lily Waddell, Graci Wiseman, Hannah Wood), 4:06.57. 2, Foxcroft Foxcroft ‘A’ 4:34.52. 3, Bangor High School ‘B’ 4:44.82.

Bangor boys 130, Foxcroft Academy 33

Boys 200 Yard Medley Relay: 1, Bangor High School ‘A’ (Brandon Watson, Kyle Jeffrey, Payton Campbell, Brendan Martin), 2:06.42. 2, Bangor High School ‘C’ 2:06.45. 3, Boys 200 Yard Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 1:51.89 . 2, Matt Smith, BANG, 2:13.49. 3, Spencer Krebs, BANG, 2:19.52. 4, Nathaniel Skomars, FOX-ME, 2:29.07. Boys 200 Yard IM: 1, Colby Prouty, BANG, 2:05.34 . 2, Brendan Martin, BANG, 2:21.53. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Sam Carlson, BANG, 24.23 . 2, David Salley, FOX-ME, 27.89. 3, Charles Fearon, BANG, 28.13. 4, Jacob Hopkins, BANG, 28.30. 5, Andy Chenbin, FOX-ME, 32.75. 6, Sekton Wandikbo, FOX-ME, 35.90.

Boys 1 mtr Diving: 1, Tom Gause, BANG, 101.85. 2, Bryson McDonough, BANG, 77.30. Boys 100 Yard Butterfly: 1, Payton Campbell, BANG, 1:03.55 . 2, Derek Irish, BANG, 1:05.46 . 3, Sam Theriault, BANG, 1:15.76. Boys 100 Yard Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 52.00 . 2, Charles Fearon, BANG, 1:00.82. 3, David Salley, FOX-ME, 1:02.61. 4, Jacob Hopkins, BANG, 1:02.73. 5, Owen Booker, FOX-ME, 1:07.55. Boys 500 Yard Freestyle: 1, Sam Carlson, BANG, 5:19.17 . 2, Nathaniel Skomars, FOX-ME, 6:40.18. 3, Tate Scovil, BANG, 7:24.69. 4, Jon Badger, BANG, 7:57.74. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, Bangor High School ‘A’ (Ryan Watson, Charles Fearon, Isaac Sewell, Payton Campbell), 1:54.98. 2, Foxcroft Foxcroft ‘A’ 1:56.02. 3, Bangor High School ‘C’ (Victor Leong, Liam Dunn, William Gagnon, Colby Prouty ), 2:00.18. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Derek Irish, BANG, 1:03.14 . 2, Daniel Adam, BANG, 1:19.75. 3, Joshua Watson, BANG, 1:22.98. 4, Andy Chenbin, FOX-ME, 1:30.18.Boys 100 Yard Breaststroke: 1, Victor Leong, BANG, 1:18.13. 2, Owen Booker, FOX-ME, 1:21.73. 3, Kyle Jeffrey, BANG, 1:29.31. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, Foxcroft Foxcroft ‘A’ (David Salley, Andy Chenbin, Owen Booker, Nathaniel Skomars), 4:34.47. 2, Bangor High School ‘A’ 4:37.92. 3, Bangor High School ‘C’, 4:48.84.