Weekend high school track and field results

At UMaine, Orono

BOYS RESULTS

MDI 83, Hermon 70, GSA 66, John Bapst 61, Foxcroft 10

4×800 Meter Relay: 1, GSA (Erik Taylor-Lash, Alex Taylor-Lash, Nick Norton, Ian Howell), 10:15.04. 2, Hermon (Ben Zapsky, Connor Cropley, Zack Stahl, Noah Pottle), 10:32.28. 3, John Bapst (Ryley Wheelock, Ben Dyer, Nathan Mushlit, Li Kenneth), 11:18.48. 55 Meter Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 9.31. 2, Andrew Zapsky, HER, 9.44. 3, Alex Taylor-Lash, GSA, 9.55. 4, Erik Taylor-Lash, GSA, 10.15. 5, Tyler Brenton, GSA, 10.45. 55 Meter Dash: 1, Steve Fitzpatrick, JB, 6.96. 2, Ben Cotton, JB, 6.99. 3, Evan Chadbourne, FOX, 7.13. 4, Eason Ye, GSA, 7.14. 5, Liam Higgins, MDI, 7.30. 1 Mile Run: 1, Ollie Dillon, GSA, 5:06.72. 2, Gavin McDonald, JB, 5:11.24. 3, Calvin Partin, MDI, 5:24.91. 4, Kyle Byram, HER, 5:25.80. 5, Nyahm Wolf, GSA, 6:09.29. 400 Meter Dash: 1, Griffin Maristany, MDI, 53.68. 2, Cameron Gordon, GSA, 56.12. 3, Zachary Beaton, HER, 57.39. 4, Gavin McDonald, JB, 1:01.10. 5, Nick Norton, GSA, 1:03.97. 800 Meter Run: 1, Josh Bloom, MDI, 2:07.90. 2, Liam Higgins, MDI, 2:12.29. 3, Noah Pottle, HER, 2:18.41. 4, Ollie Dillon, GSA, 2:19.79. 5, Stanley Grierson, MDI, 2:22.92. 200 Meter Dash: 1, Griffin Maristany, MDI, 24.46. 2, Steve Fitzpatrick, JB, 24.74. 3, Evan Chadbourne, FOX, 24.76. 4, Jose Chumbe, MDI, 25.15. 5, Noah Hutchinson, MDI, 25.20. 2 Mile Run: 1, Ben Zapsky, HER, 12:19.65. 2, Kyle Byram, HER, 12:40.20. 3, Nyahm Wolf, GSA, 13:03.50. 4, Zack Stahl, HER, 13:03.93. 5, Li Kenneth, JB, 13:40.34. 4×200 Meter Relay: 1, MDI (Liam Higgins, Noah Hutchinson, Josh Bloom, Jose Chumbe), 1:39.93. 2, Hermon (Seth Pinkham, Eric Knight, Bryce Taylor, Brad Bell), 1:44.05. 3, GSA (Eason Ye, Tyler Varnum, Ian Ramsay, Ollie Dillon), 1:53.63. 4, Foxcroft (Caleb Burger, Ethan Curtis, Cole Edgerly, Evan Chadbourne), 1:58.52. Shot Put: 1, Samuel Hoff, MDI, 39-00.75. 2, Micah Hallett, MDI, J39-00.75. 3, Gilbert Isaacs, MDI, 36-05.25. 4, Kenyan Robinson, HER, 32-04.25. 5, Andrew Howes, HER, 32-00.25. Long Jump: 1, Jose Chumbe, MDI, 19-00.50. 2, Steve Fitzpatrick, JB, 17-07.50. 3, Cameron Gordon, GSA, 17-02.50. 4, Matt Perconti, MDI, 17-02. 5, Tyler Varnum, GSA, 16-06.50. Triple Jump: 1, Ben Cotton, JB, 37-05. 2, Andrew Zapsky, HER, 34-00.75. 3, Ian Ramsay, GSA, 33-08.50. 4, Tyler Varnum, GSA, 31-09. 5, Owen Shaw, HER, 30-05.50. High Jump: 1, Noah Hutchinson, MDI, 6-04. 2, Gavin McDonald, JB, 5-08. 3, Zachary Beaton, HER, 5-04. 4, Cameron Gordon, GSA, J5-04. 5, Andrew Zapsky, HER, J5-04. Pole Vault: 1, Brady Chadwick, JB, 10-06. 2, Erik Taylor-Lash, GSA, 10-00. 3, Alex Taylor-Lash, GSA, 9-00. 4, Hunter Wentworth, HER, 7-06. 5, Ben Nichols, HER, 7-00.

Washington Acad 89, Ellsworth 72, Central 54, Bucksport 50, Mattanawcook 45, Sumner 27

55 Meter Hurdles: 1, Yves Manzi, WA, 9.39. 2, Chrisopher Anderson, MAT, 10.20. 3, Alec Leathers, ELL, 10.48. 4, Ethan Kimball, MAT, 12.80. 55 Meter Dash: 1, Michaiah Robinson, WA, 6.84. 2, D’Nye Jha Hayward, WA, 6.98. 3, Byron Dossett, BUC, 7.24. 4, Danny Bunker, BUC, 7.33. 5, Hunter Arguin, CEN, 7.47. 1 Mile Run: 1, Yves Manzi, WA, 5:12.09. 2, Matt Frost, ELL, 5:12.76. 3, Matthew Shea, ELL, 5:19.77. 4, Josh Burris, MAT, 5:28.71. 5, Nathaniel Cusack, BUC, 6:21.38. 400 Meter Dash: 1, D’Nye Jha Hayward, WA, 57.37. 2, Mark Berry, ELL, 1:00.46. 3, Josh Burris, MAT, 1:01.88. 4, Evan Crocker, CEN, 1:02.71. 5, Dylan Bernaquer, SUM, 1:06.59. 6, Caleb Brown, WA, 1:14.15. 800 Meter Run: 1, Joseph Cormier, CEN, 2:26.69. 2, Nathaniel Cusack, BUC, 2:53.00. 200 Meter Dash: 1, Michaiah Robinson, WA, 23.59. 2, Atticus Deeny, ELL, 25.86. 3, Alfred Griffin, CEN, 26.23. 4, Byron Dossett, BUC, 26.35. 5, Josh Burris, MAT, 26.56. 6, Ti Janla, SUM, 26.78. 2 Mile Run: 1, Matthew Shea, ELL, 11:21.06. 2, Matt Frost, ELL, 11:25.93. 4×200 Meter Relay: 1, Central (Hunter Arguin, Joseph Cormier, Evan Crocker, Alfred Griffin, 1:47.20. 2, Ellsworth (Sam Updike, Alec Leathers, Matt Frost, Atticus Deeny), 1:49.91. 3, Sumner (Dylan Bernaquer, Joshua Crocker, Trace Eastman, Ti Janla), 1:54.49. Shot Put: 1, Seth Hathaway, CEN, 36-10. 2, Luke Preble, CEN, 35-04.50. 3, Bryson Martinez, MAT, 33-03.75. 4, Christopher Smith, SUM, 29-11. 5, Jacob Bean, CEN, 28-06.75. 6, Thomas Fisk, MAT, 26-04.75. Long Jump: 1, Oneko Lowe, WA, 20-04.50. 2, Danny Bunker, BUC, 18-03.75. 3, Eric Smith, WA, 17-06.25. 4, Joey Moore, WA, 16-03. 5, Parker Michaels, CEN, 15-03.50. 6, Jeffrey Garfield, MAT, 14-07. Triple Jump: 1, Oneko Lowe, WA, 39-01.25. 2, Danny Bunker, BUC, 38-05. 3, Jeffrey Garfield, MAT, 30-01.50. 4, Chrisopher Anderson, MAT, 30-00.75. 5, Lucas Jordan, MAT, 29-08.25. High Jump: 1, Atticus Deeny, ELL, 5-02. 2, Ti Janla, SUM, J5-02. 3, Xylieh Eastman, SUM, 4-10. Pole Vault: 1, Dylan Bunker, BUC, 8-00.

Brewer 70, Old Town 68, Bangor 63, Hampden 62, Orono 29

4×800 Meter Relay: 1, Bangor (Patrick Fraser, Henry Pilot, Gabe Coffey, Jared Willette), 8:57.76. 2, Brewer (Nate Henry, Colin Rhoads-Doyle, Nick Luce, Jon Donnelly), 9:27.47. 3, Hampden (Josh Stanley, Trevor Allen, Evan Allen, Jason Mathies), 9:54.00. 4, Old Town (Benjamin Francis, Gage Smith, Matthew Pelletier, Nicholas Letourneau), 10:33.57. 55 Meter Hurdles: 1, Cayd Wortman, BRW, 8.56. 2, Avery Hallahan, BRW, 8.68. 3, Dominic Graves, OT, 8.89. 4, Coleman Gary, BRW, 9.07. 5, Phillip Feeney, BRW, 9.33. 55 Meter Dash: 1, Thomas Darby, HAM, 6.81. 2, Troy Crawford, OT, 6.84. 3, Marcus Theriault, HAM, 7.04. 4, Jack Corey, BRW, 7.16. 5, Jarrett Osborne, HAM, 7.18. 1 Mile Run: 1, Paul Casavant, HAM, 4:29.65. 2, Gabe Coffey, BAN, 4:45.65. 3, Matt Keresey, ORO, 4:58.82. 4, Connor Poirier, OT, 4:59.87. 5, William Webb, HAM, 5:01.68. 400 Meter Dash: 1, Joshua Willey, OT, 56.38. 2, Landyn Francis, BAN, 57.58. 3, Josh Rand, BAN, 57.77. 4, Wade Brown, HAM, 58.15. 5, Phillip Feeney, BRW, 58.24. 800 Meter Run: 1, Jacob Fandel, ORO, 2:00.49. 2, Jon Donnelly, BRW, 2:10.24. 3, Jared Willette, BAN, 2:11.78. 4, Matt Keresey, ORO, 2:15.45. 5, Patrick Fraser, BAN, 2:15.59. 200 Meter Dash: 1, Troy Crawford, OT, 23.60. 2, Thomas Darby, HAM, 24.22. 3, Marcus Theriault, HAM, 25.05. 4, Joshua Willey, OT, 25.28. 5, Tony Manev, ORO, 25.59. 2 Mile Run: 1, Paul Casavant, HAM, 9:49.11. 2, Jacob Fandel, ORO, 10:12.62. 3, Gabe Coffey, BAN, 10:17.04. 4, Connor Poirier, OT, 10:58.45. 5, Henry Pilot, BAN, 11:13.45. 4×200 Meter Relay: 1, Hampden (Thomas Darby, Jack Dunning, Jarrett Osborne, Marcus Theriault), 1:38.53. 2, Old Town (Joshua Willey, Liang-Kang Lin, Thomas Sanborn, Dominic Graves), 1:40.87. 3, Bangor (Derek McCarthy, Nick Canarr, Josh Rand, Noah White), 1:41.58. 4, Orono (Josiah Grace, Braeden Selby, Joseph Astumian, Tony Manev), 1:42.07. 5, Brewer (Hunter Umel, Avery Hallahan, Coleman Gary, Phillip Feeney), 1:44.25. Shot Put: 1, Austin Lufkin, BRW, 59-08 (LEAGUE RECORD). 2, Jacob McCluskey, BRW, 43-07.50. 3, Evan Lee, BRW, 41-01.50. 4, Cody Mayhew, BAN, 38-07.25. 5, Austin Labbe, BAN, 37-09.50. Long Jump: 1, Liang-Kang Lin, OT, 19-04.25. 2, Troy Crawford, OT, 19-00. 3, Tony Manev, ORO, 18-07.75. 4, Jack Corey, BRW, 18-06. 5, Josiah Grace, ORO, 18-02.25. Triple Jump: 1, Dominick Lizotte, BAN, 37-09. 2, Thomas Sanborn, OT, 37-06.50. 3, Michael Worcester, BRW, 37-06.25. 4, Kyle Smith, OT, 36-11. 5, Joseph Astumian, ORO, 36-10.50. High Jump: 1, Cayd Wortman, BRW, 5-04. 2, Derek Barclay, OT, J5-04. 3, Cole Jordan, BAN, J5-04. 4, Cody Mayhew, BAN, J5-04. 5, Dominick Lizotte, BAN, 5-02. Pole Vault: 1, Johann Bradley, HAM, 12-09. 2, Dominick Lizotte, BAN, 11-00. 3, Avery Hallahan, BRW, 10-06. 4, Michael Worcester, BRW, J10-06. 5, Peter Blackwell, BAN, 10-00.

GIRLS RESULTS

John Bapst 77, GSA 61, MDI 55, Hermon 52, Foxcroft 10

4×800 Meter Relay: 1, GSA (Zeya Lorio, Eliza Broughton, Mary Richardson, Mary Brenna Catus), 10:43.18. 2, John Bapst (Eilidh Sidaway, Sara Hunt, Margaret Peckinham, Amanda Boyd), 11:07.22. 55 Meter Hurdles: 1, Olivia St. Germain, JB, 10.07. 2, Eliza Broughton, GSA, 10.37. 3, Grace Day, JB, 10.67. 4, Gabrielle Gonzales, JB, 10.88. 5, Allyson Bender, MDI, 11.69. 55 Meter Dash: 1, Ashley Anderson, MDI, 7.78. 2, Brie Saulter, HER, 8.26. 3, MacKenzie Haskell, HER, 8.36. 4, Jacki Pelletier, FOX, 8.46. 5, Gabriyah Gadsby, GSA, 8.59. 1 Mile Run: 1, Zeya Lorio, GSA, 5:54.13. 2, Zoe Olson, MDI, 5:54.67. 3, Mary Brenna Catus, GSA, 6:08.60. 400 Meter Dash: 1, Ashley Anderson, MDI, 1:04.77. 2, MacKenzie Haskell, HER, 1:07.02. 3, Olivia St. Germain, JB, 1:08.67. 4, Sara Hunt, JB, 1:10.97. 5, Gabrielle Gonzales, JB, 1:11.29. 800 Meter Run: 1, Eliza Broughton, GSA, 2:35.78. 2, Kate Lusignan, HER, 2:50.53. 3, Tess Williamson, GSA, 2:52.58. 4, Nadia Garcia, HER, 3:06.84. 5, Emma Davis, HER, 3:12.25. 200 Meter Dash: 1, Ashley Anderson, MDI, 28.41. 2, Maria Gaetani, JB, 29.98. 3, Brie Saulter, HER, 30.52. 4, Jacki Pelletier, FOX, 31.16. 5, Zoe Olson, MDI, 31.77. 2 Mile Run: 1, Tia Tardy, MDI, 11:37.08. 2, Mary Richardson, GSA, 12:07.93. 3, Sara Hunt, JB, 13:21.17. 4, Virginia Macomber, FOX, 19:49.40. 4×200 Meter Relay: 1, Hermon (MacKenzie Haskell, Brie Saulter, Allison Treat, Cassidy Barnes), 2:06.25. 2, MDI (Allyson Bender, Molly Brown, Jenee Tardy, Zoe Olson), 2:11.38. 3, Foxcroft (Sadie Avellar, Chyeanne Skomars, Mackenzie Harmon, Jacki Pelletier), 2:14.79. Shot Put: 1, Dorothy LeMoine, MDI, 30-02. 2, Morgan Smith, HER, 28-05.50. 3, Jenna Bond, HER, 22-02. 4, Morgan Turner, HER, 19-01.25. 5, Jillian Taylor, HER, 18-08. Long Jump: 1, Grace Day, JB, 14-11. 2, Maria Gaetani, JB, 14-06.50. 3, Madison Gaetani, JB, 14-02.25. 4, Ivy Manner-Wheelden, GSA, 14-02. 5, Allyson Bender, MDI, 13-08.50. Triple Jump: 1, Grace Day, JB, 31-01.75. 2, Maria Gaetani, JB, 30-07.50. 3, Tess Williamson, GSA, 27-07. 4, Myah Goodale, HER, 25-05. High Jump: 1, Olivia St. Germain, JB, 5-00. 2, Ivy Manner-Wheelden, GSA, 4-08. 3, Tess Williamson, GSA, 4-02.

Mattanawcook 112, Central 68, Ellsworth 44, Sumner 38, Bucksport 31, Washington Acad 24

4×800 Meter Relay: 1, Mattanawcook (Usha Stockley, Elyssia Smith, Leela Stockley, Lauren Morrison), 12:03.43. 55 Meter Hurdles: 1, Liberty Oko, CEN, 11.16. 2, Alayna Lamb, WA, 11.44. 3, Kayla Agaman, ELL, 11.65. 4, Delany Kneeland, MAT, 12.96. 55 Meter Dash: 1, Ottilie McPhail, CEN, 7.96. 2, Meaghan Goodine, BUC, 8.21. 3, Madeline Buswell, SUM, 8.81. 4, Logan Reardon, CEN, 8.95. 5, Danaee Felix, ELL, 8.98. 6, Emily Crocker, SUM, 9.06. 1 Mile Run: 1, Kiona Osterlin, ELL, 5:52.35. 2, Lauren Morrison, MAT, 6:39.83. 400 Meter Dash: 1, Meaghan Goodine, BUC, 1:08.83. 2, Usha Stockley, MAT, 1:13.86. 3, Alayna Lamb, WA, 1:16.77. 4, Skye Howard, SUM, 1:18.99. 800 Meter Run: 1, Lauren Morrison, MAT, 2:56.39. 200 Meter Dash: 1, Ottilie McPhail, CEN, 28.74. 2, Meaghan Goodine, BUC, 29.91. 3, Elyssia Smith, MAT, 31.49. 4, Cassidy Lee, SUM, 31.68. 5, Alayna Lamb, WA, 32.18. 6, Madeline Buswell, SUM, 33.37. 2 Mile Run: 1, Usha Stockley, MAT, 14:34.25. 4×200 Meter Relay: 1, Sumner (Madeline Buswell, Emily Crocker, Skye Howard, Cassidy Lee), 2:16.73. 2, Mattanawcook (Kelsey Kneeland, Siarra Chabot, Lindsey Gelfuso, Delany Kneeland), 2:19.51. Shot Put: 1, Logan Reardon, CEN, 30-03. 2, Tuuli Overturf, CEN, 27-08. 4, Elyssia Smith, MAT, J23-01.50. 5, Blue Howard, SUM, J22-06.50. 6, Alexis Taylor, CEN, J22-03. Long Jump: 1, Kelsey Kneeland, MAT, 13-09. 2, Maya Reider, WA, 12-10.25. 3, Siarra Chabot, MAT, 12-09.25. 4, Emma McKechnie, ELL, 12-08. 5, Danaee Felix, ELL, 12-03.25. 6, Leela Stockley, MAT, 11-06.50. Triple Jump: 1, Siarra Chabot, MAT, 28-09.50. 2, Liberty Oko, CEN, 27-00.25. 3, Cassidy Lee, SUM, 25-10.75. 4, Leela Stockley, MAT, 25-06. 5, Delany Kneeland, MAT, 24-05.25. 6, Emily Erickson, BUC, 24-05. High Jump: 1, Emma McKechnie, ELL, 4-09. 2, Kelsey Kneeland, MAT, 4-06. 3, Alexandra Elliott, CEN, 4-02. 4, Emily Erickson, BUC, J4-02. 5, Blue Howard, SUM, 3-10. Pole Vault: 1, Chelsea Lounder, ELL, 6-00.

Brewer 77, Bangor 73, Old Town 62, Hampden 45, Orono 30

4×800 Meter Relay: 1, Bangor (Susannah Powell, Rebecca Elliott, Lydia Gilmore, Tess Yardley), 11:37.10. 2, Brewer (Venla Laukkaned, Hayley Roy, Maria Maxsimic, Arianna Geiser), 11:37.22. 3, Hampden (Chelsea El-Hajj, Moxie Flanagan, Maria Andrew, Regan Robinson), 12:10.11. 55 Meter Hurdles: 1, Christie Woodside, HAM, 9.33. 2, Hannah Hopkins, BRW, 9.91. 3, Ashlee Vilasuso, BRW, 10.12. 4, Demitria Givens, BAN, 10.20. 5, Sophia Wittman, BAN, 10.24. 55 Meter Dash:1, Lia Johnson, BRW, 7.61. 2, Cassandra Brown, BRW, 8.08. 3, Abby Lyons, HAM, 8.35. 4, Nicole Kennedy, OT, 8.39. 5, Nevaeh Skinner, OT, 8.50. 1 Mile Run: 1, Audree O’Meara, OT, 5:52.96. 2, Arianna Geiser, BRW, 5:57.59. 3, Hannah Smith, BRW, 6:08.83. 4, Tess Yardley, BAN, 6:12.19. 5, Chelsea El-Hajj, HAM, 6:22.84. 400 Meter Dash: 1, Maria Low, BRW, 1:04.18. 2, Anna Hill, BAN, 1:05.86. 3, Kaeli Gaetjen, ORO, 1:08.31. 4, Morgan Paradis, OT, 1:08.82. 5, Ashlee Vilasuso, BRW, 1:09.46. 800 Meter Run: 1, Rebecca Lopez-Anido, ORO, 2:25.22. 2, Arianna Geiser, BRW, 2:37.64. 3, Jenna Gaetjen, ORO, 2:45.18. 4, Lydia Chase, ORO, 2:46.32. 5, Nicole Kennedy, OT, 2:48.15. 200 Meter Dash: 1, Katherine O’Brien, ORO, 28.62. 2, Lynn Boettcher, BAN, 28.83. 3, Anna Hill, BAN, 29.21. 4, Cassandra Brown, BRW, 29.38. 5, Maria Low, BRW, 29.43. 2 Mile Run: 1, Audree O’Meara, OT, 12:35.04. 2, Lydia Gilmore, BAN, 13:09.25. 3, Hannah Smith, BRW, 13:25.76. 4×200 Meter Relay: 1, Bangor (Rihan Smallwood, Anna Hill, Demitria Givens, Lynn Boettcher), 1:55.28. 2, Old Town (Nicole Kennedy, Jordan Fostun Nevaeh Skinner, Morgan Paradis), 2:00.84. 3, Hampden (Lauren Beckwith, Chelsea El-Hajj, Abby Lyons, Grace Beaulieu), 2:01.26. 4, Brewer (Rebecca Wood, Ashlee Vilasuso, Hannah Hopkins, Cassandra Brown), 2:02.04. Shot Put: 1, Daija Misler, HAM, 38-11.75F. 2, Emma Hargreaves, OT, 30-03.50. 3, Hilm Gudmundsdottir, BAN, 29-00.50. 4, Rylie Hall, BRW, 27-11.50. 5, Lilly Blakeman, BRW, 27-08.75. Long Jump: 1, Christie Woodside, HAM, 16-09.50. 2, Lia Johnson, BRW, 16-07.50. 3, Katherine O’Brien, ORO, 16-03.75. 4, Oliviah Damboise, OT, 16-00. 5, Anna Bjartton, BAN, 15-05.25. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 33-04.50. 2, Mykayla Hoggard, BAN, 33-03.25. 3, McKenna Smith, OT, 31-09. 4, Kelly Xiao, BAN, 30-02.75. 5, Lynn Boettcher, BAN, 30-02. High Jump: 1, Christie Woodside, HAM, 4-08. 2, McKenna Smith, OT, J4-08. 2, Anna Bjartton, BAN, J4-08. 4, Gracie Sanborn, OT, 4-06. 5, Demitria Givens, BAN, J4-06. Pole Vault: 1, Rihan Smallwood, BAN, 10-06. 2, Oliviah Damboise, OT, 8-06. 3, Alyssa Vargo, BRW, 8-00. 4, Sophia Wittman, BAN, 7-06. 5, Emma Hargreaves, OT, 7-00.