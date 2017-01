High school swimming weekend results

Swimming

HIGH SCHOOL

At Ellsworth

Ellsworth girls 98, Orono 45

200 Yard Medley Relay: 1, Ellsworth A (Leah, MacPherson, Maddocks-Wilbur, Kiana, Miriam), 2:13.56. 2, Orono; (Culina, Gray, Denike, Caffagnini), 2:18.57. 3, Ellsworth B, 2:29.52. 200 Yard Freestyle: 1, Moseley, Kristen, ELLS, 2:26.99. 2, Madocks-Wilbur, Seneca, ELLS, 2:48.82. 3, Stevens, Sydney, ELLS, 2:50.59. 4, Lee, Grace, Orono, 3:03.80. 200 Yard IM: 1, Gray, Kylie, Orono, 2:44.12. 2, Nelson, Miriam, ELLS, 2:47.49. 3, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 3:00.99. 4, Richardson, Taylor, ELLS, 3:07.35. 50 Yard Freestyle: 1, Peterson, Arianna, ELLS, 28.14. 2, 1 Denike, Daisy, Orono, 28.35. 3, MacPherson, Caitlin, ELLS, 28.40. 5, Hart, Emily, ELLS, 36.15. 6, Caffagnini, Martina, Orono, 36.47. 100 Yard Butterfly: 1, Nelson, Miriam, ELLS, 1:28.19. 100 Freestyle: 1, Culina, Maddie, Orono, 1:03.40. 2, Stevens, Leah, ELLS, 1:07.03. 3, Denike, Daisy, Orono, 1:07.74. 4, Stevens, Sydney, ELLS, 1:20.65. 5, Caffagnini, Martina, Orono, 1:24.01. 500 Yard Freestyle: 1, Moseley, Kristen, ELLS, 6:40.11. 2, Madocks-Wilbur, Seneca, ELLS, 7:42.93. 3, 1-3- 3 Bolin, Alexandra, Orono, 7:50.71. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth; (Stevens, Moseley, Peterson, Nelson), 1:59.34. 2, Orono; (Denike, Culina, Gray, Caffagnini), 2:06.52. 3, 1-3- 2 Ellsworth B 2:37.41. 100 Yard Backstroke: 1, Stevens, Leah, ELLS, 1:15.27. 2, Richardson, Taylor, ELLS, 1:26.75, 100 Yard Breaststroke: 1, Culina, Maddie, Orono, 1:19.99. 2, MacPherson, Caitlin, ELLS, 1:22.33. 3, Gray, Kylie, Orono, 1:23.37. 4, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 1:28.01. 5, Do, Emi, Orono, 1:55.05. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth; (Maddocks-Wilbur, Moseley, Stevens, MacPherson), 4:42.07.

Ellsworth boys 124, Orono 38

200 Yard Medley Relay: 1, Ellsworth; (Pelletier, Baron, Matthews, Holmes), 1:46.81. 2, Orono; , 2:03.40. 3, Ellsworth B, 2:09.96. 200 Yard Freestyle: 21, Sattler, Hayden, ELLS, 2:05.09. 2, Frank, Carter, ELLS, 2:13.20. 3, McKechnie, Jack, ELLS, 2:21.59. 4, Graffauy, Creed, Orono, 2:43.17. 5, Emery, Logan, Orono, 2:46.78. 200 Yard IM: 1, Alvarado, Sam, ELLS, 2:14.59. 2, Holmes, Camden, ELLS, 2:16.10. 3, Markosian, Beckett, ELLS, 2:23.12. 4, Blood, Ben, Orono, 2:28.33. 5, Boss, Itai, Orono, 2:37.59. 50 Yard Freestyle: 1, Baron, Austin, ELLS, 23.80. 2, Doyle, Kellen, Orono, 24.10. 3, Pelletier, Sam, ELLS, 25.10. 4, Clark, Hunter, ELLS, 27.85. 5, Doan, Ben, Orono, 39.21. 6, Liu, Leighton, Orono, 48.57. 100 Yard Butterfly: 1, Matthews, Richie, ELLS, 57.52. 2, Doyle, Kellen, Orono, 58.27. 3, Blood, Ben, Orono, 1:02.00. 4, Frank, Carter, ELLS, 1:08.66. 100 Yard Freestyle: 1, Pelletier, Sam, ELLS, 55.03. 2, McKechnie, Jack, ELLS, 1:01.74. 3, Clark, Hunter, ELLS, 1:02.95. 4, O’Neil, Will, Orono, 1:04.37. 5, Graffauy, Creed, Orono, 1:07.73. 6, Doan, Ben, Orono, 1:51.43. 500 Yard Freestyle: 1, Baron, Austin, ELLS, 5:41.69. 2, Emery, Logan, Orono, 7:45.51. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth; (Sattler, Pelletier, Alvarado, Baron), 1:39.59. 2, Ellsworth B; (McKechnie, Jordan, Clark, Frank), 1:51.58. 3, Orono A, 2:26.34. 100 Yard Backstroke: 1, Holmes, Camden, ELLS, 1:00.78. 2, Alvarado, Sam, ELLS, 1:05.46. 3, Whalley, Brian, ELLS, 1:16.34. 4, O’Neil, Will, Orono, 1:36.16. 100 Yard Breaststroke: 1, Sattler, Hayden, ELLS, 1:06.55. 2, 1-2- 4 Matthews, Richie, ELLS, 1:08.88. 3, Markosian, Beckett, ELLS, 1:19.42. 4, Boss, Itai, Orono, 1:25.89. 5, Liu, Leighton, Orono, 1:53.59. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Ellsworth; (Alvarado, Sattler, Matthews, Holmes), 3:38.86. 2, Ellsworth B, 4:03.62. 3, Orono A 4:13.57.

John Bapst girls 121, Foxcroft Academy 52

John Bapst boys 64, Foxcroft Academy, 36

Girls 200 Yard Medley Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Skacel, Laura E, Satterfield, Riley, Overlock, Olivia , Grover, Haley M), 2:10.18. 2, John Bapst ‘B’, 2:12.70. 3, Foxcroft ‘A’ 2:14.04. Boys 200 Yard Medley Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Aponte, Brandon, Norment, Lukas, Rote, Benjamin C, Sheehan, Oliver P), 2:30.33. Girls 200 Yard Freestyle: 1, Clukey, Jenna, Foxcroft, 2:11.43. 2, Overlock, Olivia, Bapst, 2:19.34. 3, Waugh, Chloe, Foxcroft, 2:32.23. 4, Potter, Leah, Bapst, 2:34.39. 5, Doering, Ceci, Bapst, 2:47.65. Boys 200 Yard Freestyle: 1, Skomars, Nathaniel, Foxcroft, 2:36.72. Girls 200 Yard IM: 1, Skacel, Laura E, Bapst, 2:30.33. 2, Satterfield, Riley, Bapst, 2:34.53. 3, Annis, Jillian, Foxcroft, 2:36.56. 4, Sprecher, Emily, Foxcroft, 3:06.66. 5, Waugh, Amy, Foxcroft, 3:19.56. Girls 50 Yard Freestyle: 1, Dalton, Sarah, Bapst, 29.97. 2, Curtis, Emily, Foxcroft, 30.20. 3, Hermon, Grace R, Bapst, 30.62. 4, Grover, Haley M, Bapst, 31.11. 5, Sprecher, Hannah, Foxcroft, 32.29. 6, Hutchinson, Kilee, Foxcroft, 37.65. Boys 50 Yard Freestyle: 1, Sheehan, Oliver P, Bapst, 27.43. 2, Rote, Benjamin C, Bapst, 27.83. 3, Booker, Owen, Foxcroft, 27.84. 4, Salley, David, Foxcroft, 28.23. 5, Contreras, Noah, Foxcroft, 28.68. 6, Norment, Lukas, Bapst, 29.73; Girls 1 mtr Diving: 1, Tomilson, Emma, Bapst, 158.15. 2, Jackson, Samantha, Bapst, 107.05. 3, Hammill, Camryn E, Bapst, 95.70. Girls 100 Yard Butterfly: 1, Clukey, Jenna, Foxcroft, 1:05.76. 2, Dalton, Sarah, Bapst, 1:13.52. Boys 100 Yard Butterfly: 1, Aponte, Brandon, Bapst, 1:01.99. Girls 100 Yard Freestyle: 1, Dunn, Ana, Bapst, 1:04.50. 2, Curtis, Emily, Foxcroft, 1:06.26. 3, Hermon, Grace R, Bapst, 1:08.49. 4, Henderson, Abby, Foxcroft, 1:08.70. 5, Grover, Haley M, Bapst, 1:08.82. 6, Hutchinson, Kilee, Foxcroft, 1:30.22.Boys 100 Yard Freestyle: 1, Sheehan, Oliver P, Bapst, 1:05.41. 2, Rote, Benjamin C, Bapst, 1:05.52. 3, Contreras, Noah, Foxcroft, 1:08.71. 4, Swett, Braeden, Bapst, 1:10.90. 5, Chenbin, Andy, Foxcroft, 1:14.32. Girls 500 Yard Freestyle: 1, Overlock, Olivia, Bapst, 6:19.22. 2, Waugh, Chloe, Foxcroft, 6:41.30. 3, Potter, Leah, Bapst, 6:56.00. 4, Doering, Ceci, Bapst, 7:22.50. Boys 500 Yard Freestyle: 1, Skomars, Nathaniel, Foxcroft, 7:25.50. Girls 200 Yard Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Dalton, Sarah, Butler, Abby, Harmon, Grace R, Grover, Haley M), 2:02.61. 2, Foxcroft ‘A’ 2:06.61. 3, John Bapst ‘B’ ,2:14.12. Boys 200 Yard Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Aponte, Brandon, Rote, Benjamin C, Sheehan, Oliver P , Waanders, Duncan), 1:52.82. 2, Foxcroft ‘A’ 1:53.98. 3, John Bapst ‘B’ 2:08.98. Girls 100 Yard Backstroke: 1, Skacel, Laura E, Bapst, 1:08.80. 2, Dunn, Ana, Bapst, 1:19.09. 3, Waugh, Amy, Foxcroft, 1:28.44. 4, Sprecher, Hannah, Foxcroft, 1:37.59. Boys 100 Yard Backstroke: 1, Aponte, Brandon, Bapst, 1:02.93. 2, Booker, Owen, Foxcroft, 1:15.28. Girls 100 Yard Breaststroke: 1, Satterfield, Riley, Bapst, 1:18.87. 2, Annis, Jillian, Foxcroft, 1:20.86. 3, Butler, Abby, Bapst, 1:23.78. 4, Bate, Julia, Bapst, 1:28.23. 5, Henderson, Abby, Foxcroft, 1:29.18. 6, Sprecher, Emily, Foxcroft, 1:33.40. Boys 100 Yard Breaststroke: 1, Chenbin, Andy, Foxcroft, 1:26.79. 2, Norment, Lukas, Bapst, 1:31.44. Girls 400 Yard Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Dunn, Ana, Overlock, Olivia, Skacel, Laura E, Satterfield, Riley), 4:17.06. 2, John Bapst ‘B’, 5:02.49. Boys 400 Yard Freestyle Relay: 1, John Bapst ‘A’ (Swett, Braeden, Britt, Ryan, Valls, Alvaro, Waanders, Duncan), 4:53.86.