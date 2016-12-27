TV Radio schedule for Dec. 27, 2016

BASKETBALL, BOYS
MDI at MATTANAWCOOK, 4:30 p.m., WDEA Ellsworth (1370 AM) radio; WDEA Internet (www.wdea.am)
BASKETBALL, GIRLS
MDI at MATTANAWCOOK, 1:30 p.m., WDEA Ellsworth (1370 AM) radio; WDEA Internet (www.wdea.am)
BASKETBALL, MEN
NORTHWESTERN at PENN STATE, 3 p.m., ESPN2-TV
ILLINOIS at MARYLAND, 5 p.m., ESPN2-TV
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RUTGERS at WISCONSIN, 7 p.m., ESPN2-TV
MICHIGAN STATE at MINNESOTA, 9 p.m., ESPN2-TV
BASKETBALL, NBA
MEMPHIS at BOSTON, 7:30 p.m., Comcast SportsNet New England-TV
FOOTBALL, COLLEGE
Heart of Dallas Bowl, ARMY vs. NORTH TEXAS, noon, ESPN-TV
Military Bowl, TEMPLE vs. WAKE FOREST, 3:30 p.m., ESPN-TV
Holiday Bowl, MINNESOTA vs. WASHINGTON STATE, 7 p.m., ESPN-TV
Cactus Bowl, BOISE STATE vs. BAYLOR, 10:15 p.m., ESPN-TV
HOCKEY, NHL
BOSTON at COLUMBUS, 7 p.m., NESN-TV
SOCCER
Premier League, LIVERPOOL vs. STOKE CITY, noon, NBCSN-TV