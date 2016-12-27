TV Radio schedule for Dec. 27, 2016

Posted Dec. 27, 2016, at 6:30 a.m.

BASKETBALL, BOYS

MDI at MATTANAWCOOK, 4:30 p.m., WDEA Ellsworth (1370 AM) radio; WDEA Internet (www.wdea.am)

BASKETBALL, GIRLS

MDI at MATTANAWCOOK, 1:30 p.m., WDEA Ellsworth (1370 AM) radio; WDEA Internet (www.wdea.am)

BASKETBALL, MEN

NORTHWESTERN at PENN STATE, 3 p.m., ESPN2-TV

ILLINOIS at MARYLAND, 5 p.m., ESPN2-TV

Story continues below advertisement.

RUTGERS at WISCONSIN, 7 p.m., ESPN2-TV

MICHIGAN STATE at MINNESOTA, 9 p.m., ESPN2-TV

BASKETBALL, NBA

MEMPHIS at BOSTON, 7:30 p.m., Comcast SportsNet New England-TV

FOOTBALL, COLLEGE

Heart of Dallas Bowl, ARMY vs. NORTH TEXAS, noon, ESPN-TV

Military Bowl, TEMPLE vs. WAKE FOREST, 3:30 p.m., ESPN-TV

Holiday Bowl, MINNESOTA vs. WASHINGTON STATE, 7 p.m., ESPN-TV

Cactus Bowl, BOISE STATE vs. BAYLOR, 10:15 p.m., ESPN-TV

HOCKEY, NHL

BOSTON at COLUMBUS, 7 p.m., NESN-TV

SOCCER

Premier League, LIVERPOOL vs. STOKE CITY, noon, NBCSN-TV

 

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