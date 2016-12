Local sports schedule, results

Today’s games

HIGH SCHOOL

Girls Basketball

Dexter at Central, 7 p.m.

Fort Kent Comm. at Limestone, 7 p.m.

GSA at Bucksport, 7 p.m.

Narraguagus at Washington Ad., 7 p.m.

Oceanside at Medomak Valley, 6:30 p.m.

Penquis Valley at Lee, 6:30 p.m.

Schenck at Katahdin, 6:30 p.m.

Searsport at Sumner, 6:30 p.m.

Stearns at Piscataquis, 7 p.m.

Temple Ad. at Islesboro, 5 p.m.

Van Buren at Central Aroostook, 5:30 p.m.

Wisdom at Ashland, 5:30 p.m.

Boys Basketball

Easton at Washburn, 7 p.m.

Fort Fairfield at So. Aroostook, 7 p.m.

Fort Kent at Limestone, 5:30 p.m.

Lisbon at Boothbay Region, 7 p.m.

Madison at Telstar, 6:30 p.m.

Mattanawcook Ad. at Ellsworth, 6 p.m.

Mount Desert Island at Hermon, 7 p.m.

Narraguagus at Jonesport-Beals, 6:30 p.m.

Oceanside at Medomak Valley, 5 p.m.

Orono at John Bapst Mem., 7 p.m.

Temple Ad. at Islesboro., 6:30 p.m.

Van Buren at Central Aroostook, 7 p.m.

Wisdom at Ashland, 7 p.m.

Woodland at Machias, 6:30 p.m.

Boys Hockey

Hampden at John Bapst, 6:30 p.m.

COLLEGE

Women’s Basketball

Southern Maine at Wartburg, 2 p.m.

UM-Fort Kent at Kent St.-Tuscarawas, 2 p.m.

UM-Presque Isle at Yeshiva U., 7 p.m.

UMaine at East Tennessee State, 3 p.m.

UMaine-Fort Kent at Kent State Tuscarawas, 2 p.m.

WPI at Bates, 1 p.m.

Track, & field

HIGH SCHOOL

At UMaine, Orono

Brewer boys 122, Bangor 94, Old Town 80, Orono 56, Hermon 32, Bucksport 18, Foxcroft 16, Sumner 10

4×800 Meter Relay: 1, Orono (Patrick Tyne, Matthew Keresey, Nathan Shemwell, Jacob Fandel), 9:02.26. 2, Bangor 9:05.25. 3, Hermon 9:54.69. 4, Old Town 10:41.08. 55 Meter Hurdles: 1, Cayd Wortman, BRW, 8.59. 2, Avery Hallahan, BRW, 8.78. 3, Coleman Gary, BRW, 8.96. 4, Zachary Beaton, HER, 9.22. 5, Andrew Zapsky, HER, 9.46. 6, Dominic Graves, OT, 9.52. 55 Meter Dash: 1, Troy Crawford, OT, 6.74. 2, Evan Chadbourne, FOX, 6.99. 3, Noah White, BAN, 7.23. 4, Hunter Umel, BRW, 7.35. 5, Nick Canarr, BAN, 7.36. 6, Josh Rand, BAN, 7.36. 1 Mile Run: 1, Jacob Fandel, ORO, 4:49.20. 2, Gabe Coffey, BAN, 4:51.55. 3, Connor Poirier, OT, 4:59.92. 4, Sam Gardner, BRW, 5:08.69. 5, Jon Donnelly, BRW, 5:14.75. 6, Patrick Tyne, ORO, 5:19.94. 400 Meter Dash: 1, Joshua Willey, OT, 55.73. 2, Zachary Beaton, HER, 57.36. 3, Josh Rand, BAN, 57.61. 4, Tony Manev, ORO, 57.84. 5, Landyn Francis, BAN, 59.05. 6, Phillip Feeney, BRW, 59.94. 800 Meter Run: 1, Jared Willette, BAN, 2:15.83. 2, Jon Donnelly, BRW, 2:15.85. 3, Noah Pottle, HER, 2:16.63. 4, Patrick Fraser, BAN, 2:17.83. 5, Nick Luce, BRW, 2:18.29. 6, Connor Poirier, OT, 2:20.93. 200 Meter Dash: 1, Troy Crawford, OT, 23.52. 2, Evan Chadbourne, FOX, 24.52. 3, Joshua Willey, OT, 24.89. 4, Noah White, BAN, 25.78. 5, Derek McCarthy, BAN, 26.39. 6, Nick Canarr, BAN, 26.43. 2 Mile Run: 1, Gabe Coffey, BAN, 10:29.76. 2, Matthew Keresey, ORO, 11:11.63. 3, Henry Pilot, BAN, 11:36.17. 4, Sam Gardner, BRW, 11:48.85. 5, Ben Zapsky, HER, 12:24.79. 6, Max Winn, BAN, 12:40.78. 4×200 Meter Relay: 1, Old Town (Joshua Willey, Kiang-Jang Lin, Thomas Sanborn, Troy Crawford SR), 1:38.78. 2, Orono 1:42.41. 3, Brewer 1:42.75. 4, Sumner, 1:56.88. Shot Put: 1, Austin Lufkin, BRW, 53-09.75. 2, Jacob McCluskey, BRW, 44-08.50. 3, Evan Lee, BRW, 38-11. 4, Austin Labbe, BAN, 34-09. 5, Nathan Hallowell, OT, 34-08.75. 6, CJ Iverson, ORO, 34-01. Long Jump: 1, Liang-Kang Lin, OT, 18-10.75. 2, Danny Bunker, BUC, 18-06.75. 3, Tony Manev, ORO, 18-05. 4, Jack Corey, BRW, 18-01.25. 5, Josiah Grace, ORO, 17-11.75. 6, Noah White, BAN, 17-00.75. Triple Jump: 1, Danny Bunker, BUC, 37-07.50. 2, Kyle Smith, OT, 37-04. 3, Michael Worcester, BRW, 36-06. 4, Joseph Astumian, ORO, 36-01. 5, Thomas Sanborn, OT, 35-11.50. 6, Andrew Zapsky, HER, 35-03.25. High Jump: 1, Cody Mayhew, BAN, 5-04. 2, Cayd Wortman, BRW, J5-04. 3, Ti Janla, SUM, J5-04. 4, Dominick Lizotte, BAN, J5-04. 5, Zachary Beaton, HER, 5-02. 6, Andrew Zapsky, HER, 5-00. Pole Vault: 1, Michael Worcester, BRW, 12-00. 2, Cayd Wortman, BRW, 11-06. 3, Avery Hallahan, BRW, 11-00. 4, Dominick Lizotte, BAN, 10-06. 5, Matthew Keresey, ORO, 9-06. 6, Mike Hayden, BRW, 8-06.

Brewer girls 122, Bangor 115, Old Town 105, Orono 51, Hermon 23, Bucksport 10, Foxcroft 6, Sumner 1

4×800 Meter Relay: 1, Orono (Marta Eringhaus, Lydia Chase, Jenna Gaetjen, Rebecca Lopez-Anido), 11:01.19. 2, Brewer, 11:05.11. 3, Bangor, 12:09.48.

4, Foxcroft 12:21.56. 5, Hermon, 12:45.62. 55 Meter Hurdles: 1, Hannah Hopkins, BRW, 9.64. 2, Sophia Wittman, BAN, 9.97. 3, Ashlee Vilasuso, BRW, 10.22. 4, Lynn Boettcher, BAN, 10.87. 5, Nevaeh Skinner, OT, 11.14. 6, Ivy-Sue Beal, BRW, 19.49. 55 Meter Dash: 1, Lia Johnson, BRW, 7.67. 2, Katherine O’Brien, ORO, 7.83. 3, Cassandra Brown, BRW, 8.01. 4, Mykayla Hoggard, BAN, 8.06. 5, Rebecca Wood, BRW, 8.38. 6, Choama Ezeuku, BAN, 8.54. 1 Mile Run: 1, Audree O’Meara, OT, 5:56.7h. 2, Tess Yardley, BAN, 6:18.7h. 3, Hannah Smith, BRW, 6:24.0h. 4, Lydia Chase, ORO, 6:25.0h. 5, LIlly Cohen, BRW, 6:27.0h. 6, Liliana Levitsky, ORO, 6:31.0h. 400 Meter Dash: 1, Maria Low, BRW, 1:04.56. 2, Meaghan Goodine, BUC, 1:07.87. 3, Anna Hill, BAN, 1:09.13. 4, Hannah Hopkins, BRW, 1:09.45. 5, Morgan Paradis, OT, 1:09.46. 6, Nicole Kennedy, OT, 1:10.50. 800 Meter Run: 1, Jenna Gaetjen, ORO, 2:49.62. 2, Kate Lusignan, HER, 2:50.55. 3, Hayley Roy, BRW, 2:57.47. 4, Susannah Powell, BAN, 3:04.39. 5, Nadia Garcia, HER, 3:04.91. 6, Sadie Avellar, FOX, 3:17.35. 200 Meter Dash: 1, Rihan Smallwood, BAN, 28.59. 2, Lynn Boettcher, BAN, 29.38. 3, Mykayla Hoggard, BAN, 29.78. 4, Nicole Kennedy, OT, 29.99. 5, Cassandra Brown, BRW, 30.01. 6, Meaghan Goodine, BUC, 30.57. 2 Mile Run: 1, Audree O’Meara, OT, 12:47.56. 2, Arianna Geiser, BRW, 12:53.45. 3, Lydia Gilmore, BAN, 13:44.13. 4, Heather Van Dolman, ORO, 14:54.23. 5, Nadia Garcia, HER, 15:01.24. 6, Virginia Macomber, FOX, 20:15.44. 4×200 Meter Relay: 1, Bangor (Rihan Smallwood, Anna Hill, Demitria Givens, Mykayla Hoggard), 1:55.41. 2, Brewer 1:58.17. 3, Old Town 2:01.25. 4, Orono 2:02.59. 5, Hermon 2:08.56. 6, Sumner 2:17.55. Shot Put: 1, Emma Hargreaves, OT, 30-05.75. 2, Lilly Blakeman, BRW, 28-08.75. 3, Morgan Smith, HER, 28-01. 4, Rylie Hall, BRW, 27-05.75. 5, Page Cadorette, BAN, 26-10.75. 6, Gretchen Wright, BRW, 25-06.50. Long Jump: 1, Katherine O’Brien, ORO, 15-10.75. 2, Lia Johnson, BRW, 15-08.75. 3, Oliviah Damboise, OT, 15-05.50. 4, Maria Low, BRW, 15-03.50. 5, Kelly Xiao, BAN, 14-00.50. 6, MacKenzie Haskell, HER, 13-11.75. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 34-00.25. 2, McKenna Smith, OT, 33-03.50. 3, Lynn Boettcher, BAN, 31-01. 4, Delaney Veilleux, OT, 30-03.50. 5, Kelly Xiao, BAN, 30-03. 6, Ashlee Vilasuso, BRW, 29-07.50. High Jump: 1, McKenna Smith, OT, 5-00. 2, Demitria Givens, BAN, 4-08. 3, Jordan Fostun, OT, 4-06. 4, Gracie Sanborn, OT, 4-04. 5, Ashley King, BAN, J4-04. 6, Emily Erickson, BUC, 4-02. Pole Vault: 1, Rihan Smallwood, BAN, 10-07 (NEW EMITL LEAGUE RECORD). 2, Oliviah Damboise, OT, 8-06. 3, Alyssa Vargo, BRW, 8-00. 4, Emma Hargreaves, OT, 7-00. 5, Sophia Wittman, BAN, J7-00. 6, Megan Friel, BRW, 6-06.

Swimming

HIGH SCHOOL

At Bangor

Bangor girls 106, Ellsworth 70

200 Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Rachel Hand, Graci Wiseman, Hannah Wood, Lily Waddell), 2:03.15. 2, Ellsworth ‘A’ 2:06.45. 3, Bangor ‘B’ 2:14.22. 4, Ellsworth ‘B’ 2:22.66. 200 Freestyle: 1, Rachel Hand, BANG, 2:13.20. 2, Maddie Huerth, BANG, 2:17.09. 3, Graci Wiseman, BANG, 2:25.11. 4, Kaitlyn Britt, ELLS, 2:33.65. 5, Taylor Richardson, ELLS, 2:48.79. 6, Seneca Madocks-Wilbur, ELLS, 2:52.15. 200 IM: 1, Hannah Wood, BANG, 2:20.91. 2, Ellie Clarke, ELLS, 2:30.36. 3, Natalie Fournier, BANG, 2:36.56. 4, Caitlin MacPherson, ELLS, 2:37.61. 5, Kelly Pellegrino, BANG, 2:55.52. 50 Freestyle: 1, Lily Waddell, BANG, 27.39. 2, Miriam Nelson, ELLS, 28.17. 3, Leah Stevens, ELLS, 29.16. 4, Kristen Moseley, ELLS, 30.20. 5, Gina Vo, BANG, 32.67. 6, Annelyse Nichols, BANG, 34.07. Diving: 1, Ella Stone, BANG, 207.80. 100 Butterfly: 1, Rachel Hand, BANG, 1:05.93. 2, Claire Pellegrino, BANG, 1:13.80. 3, Maddie Huerth, BANG, 1:15.53. 4, Kiana Maddocks-Wilbur, ELLS, 1:27.19. 5, Kaitlyn Britt, ELLS, 1:36.41. 100 Freestyle: 1, Lily Waddell, BANG, 1:03.02. 2, Katie Hammer, ELLS, 1:05.75. 3, Leah Stevens, ELLS, 1:05.98. 4, Meredith Jones, BANG, 1:06.27. 5, Alexa Jarvis, BANG, 1:14.41. 6, Taylor Richardson, ELLS, 1:14.90. 500 Freestyle: 1, Miriam Nelson, ELLS, 6:07.05. 2, Natalie Fournier, BANG, 6:26.73. 3, Kristen Moseley, ELLS, 6:31.25. 4, Kelly Pellegrino, BANG, 6:53.69. 5, Gina Vo, BANG, 7:24.76. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Rachel Hand, Lily Waddell, Natalie Fournier, Hannah Wood), 1:50.62. 2, Ellsworth ‘A’ 2:05.15. 3, Bangor ‘B’ 2:10.98. 4, Ellsworth ‘B’ 2:11.49. 100 Backstroke: 1, Hannah Wood, BANG, 1:03.52. 2, Ellie Clarke, ELLS, 1:05.01. 3, Graci Wiseman, BANG, 1:13.66. 4, Caitlin MacPherson, ELLS, 1:17.43. 5, Katie Hammer, ELLS, 1:23.45. 6, Alice Wang, BANG, 1:31.60. 100 Breaststroke: 1, Kiana Maddocks-Wilbur, ELLS, 1:27.05. 2, Seneca Madocks-Wilbur, ELLS, 1:28.61. 3, Meredith Jones, BANG, 1:30.11. 4, Katherine Clukey, BANG, 1:40.36. 5, Claire Pellegrino, BANG, 1:44.56. 400 Freestyle Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Miriam Nelson, Katie Hammer, Leah Stevens, Ellie Clarke), 4:14.12. 2, Bangor ‘A’ 4:14.43. 3, Bangor ‘B’ 5:15.64. 4, Ellsworth ‘B’ 5:20.30.

Bangor boys 90, Ellsworth 86

200 Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Carson Prouty, Colby Prouty, Derek Irish, Sam Carlson), 1:43.44. 2, Ellsworth ‘A’ 1:45.73. 3, Bangor ‘B’ 2:02.35. 4, Ellsworth ‘B’ 2:04.70. 200 Freestyle: 1, Sam Alvarado, ELLS, 1:50.41. 2, Sam Carlson, BANG, 1:58.77. 3, Brian Whalley, ELLS, 2:13.56. 4, Jack Cutting, BANG, 2:14.29. 5, Spencer Krebs, BANG, 2:21.39. 6, Ben Mazgaj, ELLS, 2:24.35. 200 IM: 1, Carson Prouty, BANG, 2:03.48. 2, Richie Matthews, ELLS, 2:08.49. 3, Sam Pelletier, ELLS, 2:16.89. 4, Hayden Sattler, ELLS, 2:18.73. 5, Brendan Martin, BANG, 2:20.90. 6, Victor Leong, BANG, 2:48.20. 50 Freestyle: 1, Camden Holmes, ELLS, 22.70. 2, Austin Baron, ELLS, 23.48. 3, Sam Carlson, BANG, 23.96. 4, Payton Campbell, BANG, 25.16. 5, Carter Frank, ELLS, 25.33. Diving: 1, Tom Gause, BANG, 63.00. 100 Butterfly: 1, Richie Matthews, ELLS, 57.88. 2, Derek Irish, BANG, 1:03.69. 3, Beckett Markosian, ELLS, 1:05.20. 4, Matt Smith, BANG, 1:09.54. 5, Jacob Hopkins, BANG, 1:22.54. 100 Freestyle: 1, Colby Prouty, BANG, 49.40. 2, Camden Holmes, ELLS, 49.81. 3, Payton Campbell, BANG, 56.03. 4, Carter Frank, ELLS, 56.49. 5, Hunter Clark, ELLS, 1:00.92. 6, Charles Fearon, BANG, 1:02.84. 500 Freestyle: 1, Sam Alvarado, ELLS, 4:56.65. 2, Carson Prouty, BANG, 5:08.89. 3, Ryan Watson, BANG, 5:54.67. 4, Jack Cutting, BANG, 6:09.71. 5, Brian Whalley, ELLS, 6:25.23. 6, Ben Mazgaj, ELLS, 6:49.87. 200 Freestyle Relay: 1, Ellsworth High ‘A’ (Austin Baron, Sam Pelletier, Sam Alvarado, Camden Holmes SO), 1:34.56. 2, Bangor ‘A’ 1:42.93. 3, Ellsworth ‘B’ 1:44.91. 4, Bangor ‘B’ 1:58.52. 100 Backstroke: 1, Brendan Martin, BANG, 1:01.36. 2, Beckett Markosian, ELLS, 1:03.69. 3, Derek Irish, BANG, 1:04.83. 4, Jack McKechnie, ELLS, 1:10.85. 5, Hunter Clark, ELLS, 1:12.10. 6, Spencer Krebs, BANG, 1:12.38. 100 Breaststroke: 1, Colby Prouty, BANG, 1:02.91. 2, Austin Baron, ELLS, 1:05.17. 3, Hayden Sattler, ELLS, 1:05.24. 4, Sam Pelletier, ELLS, 1:07.18. 5, Matt Smith, BANG, 1:20.89. 6, Victor Leong, BANG, 1:21.36. 400 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Sam Carlson, Brendan Martin, Carson Prouty, Colby Prouty), 3:25.43. 2, Ellsworth ‘A’ 3:26.03. 3, Bangor ‘B’ 4:01.54. 4, Ellsworth ‘B’ 4:04.72.

MAINE 77, BRYANT 52

Maine women (6-5) 77

Sole 2-0-4, Millan 4-0-11, Sutton 5-0-12, Koziar 8-3-20, Wadling 2-0-5, Caceres 2-0-5, McVicar 1-0-2, Stojsavljevic 3-0-7, Brosseau 3-0-8, Jones, Kelava, Hernandez Pepe 1-0-3, Johnson; Totals: 31-3-77

Bryant (4-6) 52

Ashley, Klein 5-1-11, Palmer 2-0-6, Lesko 2-0-5, Olander 3-0-6, Zegarovski, Holloway 4-8-16, Ramcharran 1-0-3, Connors 2-0-4; Totals: 19-9-52

Maine 28 45 56 77

Bryant 16 25 43 52

3-pt. goals — Millan 3, Sutton 2, Brosseau 2, Koizar, Caceres, Stojsavljevic, Wadling, Hernandez Pepe; Palmer 2, Lesko 2, Ramcharran

QUINNIPIAC 85, MAINE 75

Quinnipiac women (4-6) 85

Oliver 2-2-7, Winston 2-3-7, Daniels 8-1-17, Harris 3-0-7, Bundu 3-6-12, Smith 2-1-5, Dixon 5-4-16, Chigha 2-0-5, Kiss 2-4-9; Totals: 29-21-85

Maine (4-7) 75

Fleming 4-3-11, Howard, Bernstein 2-0-4, Evans 3-0-7, Stojiljkovic 1-0-2, Pirovic 3-2-10, Myers 9-3-21, Er 2-0-6, McKennon 4-0-8, Ashley 1-0-3, Eze 1-1-3; Totals: 30-9-75

Quinnipiac 28 57–85

Maine 36-39–75

3-pt. goals — Dixon 2, Chigha, Kiss, Harris, Oliver; Pirovic 2, Er 2, Evans, Ashley