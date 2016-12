Local sports schedule, results

HIGH SCHOOL

Boys Basketball

Bangor at Lewiston, 7 p.m.

Belfast at Maranacook, 6:30 p.m.

Bonny Eagle at Portland, 7 p.m.

Boothbay Region at Madison, 7 p.m.

Brunswick at Mount Ararat, 7 p.m.

Bucksport at Sumner Mem., 7 p.m.

Calais at Washington Academy, 7 p.m.

Cony at Camden Hills Reg., 7 p.m.

DI-Stonington at Searsport, 6:30 p.m.

Erskine Acad. at Medomak, 7 p.m.

Forest Hills at Valley, 7 p.m.

Gardiner at Mt. Blue, 7 p.m.

George Stevens at Piscataquis, 7 p.m.

Greater Houlton Chr. at Limestone, 5:30 p.m.

Katahdin at Bangor Christian, 6:30 p.m.

Lawrence at Nokomis Reg., 6:30 p.m.

Lee Acad. at Schenck, 7 p.m.

Lincoln Acad. at Spruce Mountain, 6:30 p.m.

Lisbon at Carrabec, 7 p.m.

MCI at Winslow, 6:30 p.m.

Mattanawcook Acad. at Old Town, 7 p.m.

Messalonskee at Hampden Acad., 7 p.m.

Narraguagus at Woodland Jr/Sr, 6:30 p.m.

Oxford Hills at Edward Little, 7 p.m.

Penquis at Dexter, 7 p.m.

Skowhegan at Brewer, 7 p.m.

Temple Academy at Highview Chr. , 5 p.m.

Waterville at Oceanside, 6:30 p.m.

Girls Basketball

Brewer at Skowhegan, 7 p.m.

Brunswick at Mount Ararat, 5 p.m.

Camden Hills at Cony, 6:30 p.m.

Caribou at Fort Kent, 7 p.m.

Carrabec at Lisbon, 7 p.m.

Edward Little at Oxford Hills, 7 p.m.

Ellsworth at Central, 7 p.m.

Forest Hills at Valley, 5:30 p.m.

Fort Fairfield at Easton Jr/Sr, 7 p.m.

Foxcroft Acad. at John Bapst, 7 p.m.

Hampden Acad. at Messalonskee, 6:30 p.m.

Houlton at Presque Isle, 7 p.m.

Katahdin at Bangor Christian, 5 p.m.

Leavitt at Morse, 6:30 p.m.

Lewiston at Bangor, 7 p.m.

Machias at Jonesport-Beals, 6 p.m.

Maranacook at Belfast, 6:30 p.m.

Medomak at Erskine Acad., 6:30 p.m.

Mt. Blue at Gardiner, 6:30 p.m.

Nokomis at Lawrence, 7 p.m.

Oceanside at Waterville, 6:30 p.m.

Orono at Hermon, 7 p.m.

Portland at Cheverus, 7 p.m.

Spruce Mountain at Lincoln Acad., 6:30 p.m.

Temple Academy at Highview Chr., 6:30 p.m.

Thornton Acad. at Marshwood, 7:15 p.m.

Washburn at Hodgdon, 7 p.m.

Winslow at MCI, 6:30 p.m.

Wiscasset at Monmouth Acad., 7 p.m.

Boys Hockey

Gardiner at Brunswick, 6:30 p.m.

Presque Isle at Houlton/Hodgdon/Southern Aroostook/Katahdin, 6 p.m.

COLLEGE

UMaine 7, AIC 2

UMaine (7-9-3) 2-2-3 — 7

AIC (3-8-6) 2-0-0 — 2

First period — 1. UMaine, Hamilton 1 (Robbins, Pearson), 4:34; 2. AIC, McBride 4 (Christensen, Mellberg), 10:16; 3. AIC, Reinhardt 2 (DeBrincat, Christensen), 17:14 (pp); 4. UMaine, Pearson 9 (Hamilton), 19:59.

Second period — 5. UMaine, Pearson 10 (Vesey, Shea), 10:04; 6. UMaine, Byron 8 (Smith, Brown), 12:59.

Third period — 7. UMaine, Byron 9 (Brown), 2:42 (pp); 8. UMaine, Vesey 4 (unassisted), 7:55 (pp); 9. UMaine, Shea 4 (Gibson), 11:45.

Shots on goal: UMaine 5-6-19 — 30; AIC 14-8-2 — 24

Goaltenders: UMaine, McGovern (24 shots-22 saves); AIC, Skog (11-7), Murray (0:00 of 3rd, 19-16)

High percentage scoring chances: UMaine 5-12-17 — 34; AIC 10-11-2 — 23

Power plays: UMaine 2-6, AOC 1-1

Penalties/minutes: UMaine 1-2, AIC 2-6

Attendance: 3,365

COLLEGE

UMaine 60, Dartmouth 55

UMaine women (5-5) 60

Sole 6-7 3-5 15, Wadling 4-7 0-0 8, Millan 5-10 0-0 14, Sutton 1-6 0-2 2, Koizar 4-10 6-8 15, Caceres 0-2 0-2 0, Brosseau 1-3 0-0 3, Jones 0-0 0-2 0, Kelava 1-2 0-0 2, Hernandez 0-0 0-0 0, Johnson 0-1 1-3 1 Totals 22-48 10-22 60

Dartmouth (3-5) 55

Quinones 2-7 0-0 4, Norman 9-17 1-2 26, Smith 2-2 1-2 5, Mixon 1-3 0-0 2, Letkewicz 4-9 0-0 11, McKenna 2-6 0-1 5, Szabo 1-5 0-0 2, Thompson 0-0 0-0 0, Slagle 0-0 0-0 0, Lenart 0-0 0-0 0 Totals 21-49 2-5 55

3-pt. goals: UMaine 6-21: Millan 4-7, Brosseau 1-3, Koizar 1-4, Johnson 0-1, Kelava 0-1, Caceres 0-1, Wadling 0-1, Sutton 0-3; Dartmouth 11-26: Norman 7-13, Letkewicz 3-7, McKenna 1-3, Mixon 0-1, Szabo 0-1

Maine (5-5) 15 33 48 60

Dartmouth (3-5) 13 22 41 55

HIGH SCHOOL

Houlton 72, Orono 50

Orono girls (0-1) 50 Steelman 2 9-12 14, Murphy, Dill 4 0-0 11, Richards 0 4-6 4, Henderson 2 4-5 9, Baker, Witham 1 0-0 2, Melanson 3 3-5 8, Sockabasin 1 0-0 2. Totals: 13 20-28 50

Houlton (1-0) 72

Ewings 1 0-0 2, Graham, 2 2-2 6, Bouchard 13 10-10 36, Warman 6 1-3 13, Solomon, Brown, Peterson 1 0-3 2, Worthley, Brewer 0 2-2 2, Fitzpatrick, Flewelling 4 1-1 11. Totals: 27 16-21 72

3-pt. goals: Houlton: Flewelling 2; Orono: Dill 3, Steelman, Henderson

Orono 12 22 44 50

Houlton 16 31 45 72

Orono 61, Houlton 48

Orono boys (1-0) 61

Koffman 4 2-3 10, DeSisto 8 1-4 19, Steelman, Spencer 1 0-1 3, Kenefic, Moran, Robertson 4 1-2 9, McCluskey, Coutts 3 0-1 6, Collett 3 8-13 14. Totals: 23 12-24

Houlton (0-1) 48

Porter 1 0-0 2, Perfitt 1 0-0 3, Gentle 4 2-2 11, Fox 2 0-0 4, Graham 8 4-5 21, Worthley 0 1-2 1, Brewer 2 0-0 4, Cleary 1 0-0 2. Totals: 19 7-9 48.

3-pt. goals: Houlton: Perfitt, Gentle, Graham. Orono: DeSisto 2, Spencer.

Orono 14 29 47 61

Houlton 8 20 36 38

Swimming

HIGH SCHOOL

At Old Town

MDI girls 87, Old Town 82

200 Yard Medley Relay: 1, Old Town (Burgason, Johanna, Ketch, Allie, Ketch, Emily, Ketch, Abby), 2:04.46. 2, MDI 2:07.16. 3, MDI ‘B’, 2:09.48. 4, Old Town ‘B’ 2:34.29. 5, MDI ‘C’ 2:47.17. 6, Old Town ‘C ‘3:01.56. 200 Freestyle: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 2:15.28. 2, Naggert, Anna, MDI, 2:26.58. 3, Cust, Bailey, MDI, 2:32.78. 4, Talcove, Hannah, OT, 2:42.47. 5, Gasaway, Lauren, OT, 2:53.36. 6, Kenny, Mikaela, OT, 2:55.27. 200 IM: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 2:20.49. 2, Rutherford, Alexis, OT, 2:40.81. 3, Schleif, Eliza, MDI, 2:42.45. 4, Blackie, Teagan, OT, 2:44.64. 5, Jacobs, Sammy, MDI, 2:53.83. 6, Sibley, Hannah, OT, 3:21.92. 50 Freestyle: 1, Ketch, Emily, OT, 26.78. 2, Ketch, Abby, OT, 27.95. 3, Weaver, Ceileigh, MDI, 28.72. 4, Barnes, Cassia, MDI, 30.75. 5, Diaz, Kendra, OT, 31.68. 6, Knoblock, Katie-Rose, MDI, 35.43. 100 Butterfly: 1, Schleif, Eliza, MDI, 1:13.12. 2, Rutherford, Alexis, OT, 1:15.83. 3, Jacobs, Rachel, MDI, 1:18.72. 4, Brown, Ruby, MDI, 1:22.33. 5, Gifford, Sara, OT, 1:26.72. 100 Freestyle: 1, Ketch, Emily, OT, 59.29. 2, Burgason, Johanna, OT, 1:03.76. 3, Weaver, Ceileigh, MDI, 1:04.56. 4, Naggert, Anna, MDI, 1:06.23. 5, Barnes, Cassia, MDI, 1:09.58. 500 Freestyle: 1, DaCorte, Lydia, MDI, 5:37.58. 2, Woodworth, Maddie, MDI, 6:01.74. 3, Talcove, Hannah, OT, 7:38.31. 4, Veasy, Kyla, OT, 8:05.99. 200 Freestyle Relay: 1, MDI (Schleif, Eliza, Jacobs, Rachel, DaCorte, Lydia, Woodworth, Maddie), 1:52.84. 2, Old Town 1:56.27. 3, Old Town ‘B’ 2:13.30. 4, MDI ‘B’ 2:15.63. 5, MDI ‘C’ 2:56.09. 100 Backstroke: 1, Burgason, Johanna, OT, 1:09.75. 2, Ketch, Abby, OT, 1:11.20. 3, Brown, Ruby, MDI, 1:13.09. 4, Blackie, Teagan, OT, 1:13.15. 5, Cust, Bailey, MDI, 1:15.40. 100 Breaststroke: 1, Ketch, Allie, OT, 1:21.74. 2, Jacobs, Rachel, MDI, 1:26.66. 3, Trefts, Libby, OT, 1:30.12. 4, Knoblock, Katie-Rose, MDI, 1:31.83. 5, Gasaway, Lauren, OT, 1:33.00. 6, Jacobs, Sammy, MDI, 1:35.09. 400 Freestyle Relay: 1, MDI (Brown, Ruby, Cust, Bailey, Naggert, Anna, Weaver, Ceileigh), 4:23.18. 2, Old Town 4:41.32. 3, Old Town ‘B’, 5:34.64. 4, MDI ‘B’ 6:41.67.

Old Town boys 104, MDI 66

200 Medley Relay: 1, Old Town (St. Jean, Nate, Burr, Noah, Gould, Nick, Ketch, Jacob), 1:45.07. 2, MDI 1:47.44. 3, Old Town ‘B” 1:55.19. 4, MDI ‘B’ 2:01.09. 5, Old Town ‘C’ 2:01.56. 200 Freestyle: 1, Sullivan, Liam, MDI, 1:56.43. 2, St. Jean, Drew, OT, 2:00.75. 3, Blackie, Alex, OT, 2:11.82. 4, Shaw, Herbie, MDI, 2:13.64. 5, Costigan, Nick, OT, 2:18.73. 6, Estacio, Luiz, MDI, 2:26.92. 200 IM: 1, Ketch, Jacob, OT, 2:11.84. 2, St. Jean, Nate, OT, 2:15.42. 3, Gerrish, Hutchin, MDI, 2:17.42. 4, Price, Amos, MDI, 2:23.71. 5, Rutherford, Colin, OT, 2:27.51. 6, Estacio, Lanvin, MDI, 2:58.62. 50 Freestyle: 1, Burr, Noah, OT, 24.19. 2, Stoyell, Garrett, OT, 24.72. 3, Mitchell, Jacob, MDI, 24.83. 4, Sossong, Russel, OT, 25.38. 5, Hetzer, Duncan, MDI, 25.82. 6, Bygdeson, Adam, MDI, 31.01. 100 Butterfly: 1, Gould, Nick, OT, 54.26. 2, Valleau, Zeke, MDI, 1:01.42. 3, Price, Amos, MDI, 1:03.21. 4, McCoy, Jordan, OT, 1:06.64. 5, Tehennepe, Sam, MDI, 1:07.70. 6, D’Angelo, Dominic, OT, 1:10.13. 100 Freestyle: 1, Ketch, Jacob, OT, 51.36. 2, St. Jean, Drew, OT, 51.95. 3, Mitchell, Jacob, MDI, 54.94. 4, Blackie, Alex, OT, 56.96. 5, Hetzer, Duncan, MDI, 57.01. 6, Weaver, Isaac, MDI, 58.11. 500 Freestyle: 1, Sullivan, Liam, MDI, 5:19.69. 2, Gerrish, Hutchin, MDI, 5:34.01. 3, St. Jean, Nate, OT, 5:35.33. 4, Rutherford, Colin, OT, 5:54.28. 5, Shaw, Herbie, MDI, 6:08.46.6,Costigan, Nick, OT, 6:24.61. 200 Freestyle Relay: 1, Old Town (Gould, Nick, St. Jean, Drew, Ketch, Jacob, Burr, Noah), 1:33.18. 2, Old Town ‘B’, 1:44.72. 3, MDI 1:45.64. 4, Old Town ‘C’ 1:59.23. 5, MDI ‘B’, 2:05.56. 100 Backstroke: 1, Gould, Nick, OT, 58.28. 2, Valleau, Zeke, MDI, 1:03.83. 3, McCoy, Jordan, OT, 1:07.54. 4, Spear, Isaac, OT, 1:10.61. 5, Tehennepe, Sam, MDI, 1:11.68. 6, Estacio, Lanvin, MDI, 1:20.95. 100 Breaststroke: 1, Weaver, Isaac, MDI, 1:07.15. 2, Stoyell, Garrett, OT, 1:09.92. 3, Feero, Nick, OT, 1:15.14. 4, D’Angelo, Joseph, OT, 1:23.97. 5, Estacio, Luiz, MDI, 1:24.01. 400 Freestyle Relay: 1, MDI 3:36.98. 2, Old Town 3:38.26. 3, Old Town ‘B’ 4:01.37. 4, Old Town ‘C’ 4:05.19. 5, MDI ‘B’ 4:10.94. 6, MDI ‘C’ 5:29.76.