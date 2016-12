Weekend harness racing results

Harness racing

Scarborough Downs

Saturday’s Results

FIRST $7,000 Pace 1:55.3

4-A Sweet Ride (D Whittemore) 3.80 3.00 2.10

1-Fiery Jet (Jo Nason) 6.40 2.60

6-Escape The News (Ro Cushing) 2.10

Ex. (4-1) $16.20; Tri. (4-1-6) $30.40

Story continues below advertisement.

SECOND $3,800 Pace 1:57.1

1-Nabber Again (Da Deslandes) 5.80 3.60 3.40

2-Grand Galop Semalu (Ga Mosher) 4.60 2.60

4-Itsallaboutmike (Wi Campbell) 2.10

Ex. (1-2) $17.00; Tri. (1-2-4) $92.00; 10 Cent Superfecta (1-2-4-3) $30.28; DD (4-1) $18.60

THIRD $3,500 Pace 1:59.2

1-Burl Hanover (Aa Hall) 8.60 2.60 2.20

3-Donald Himself (Ry Abel) 2.20 2.20

7-May Day Jojo (Ph Sowers) 3.00

Ex. (1-3) $22.80; Tri. (1-3-7) $72.20

FOURTH $3,800 Trot 2:00.4

1-Oceanview Kate (Er Davis) 5.80 4.80 3.20

2-Fox Valley Shannon (Jo Beckwith) 14.40 5.20

3-Alternat Thursdays (D Whittemore) 4.40

Ex. (1-2) $197.50; Tri. (1-2-3) $437.20

FIFTH $3,500 Pace 1:57.3

1-Real Yankee (Ni Graffam) 41.40 7.20 3.00

5-Cyclone Artist (Wi Campbell) 3.60 2.60

8-Amazing Quest (Mi Cushing) 4.20

Ex. (1-5) $71.00; Tri. (1-5-8) $174.20; 10 Cent Superfecta (1-5-8-2) $108.73; Mid double (1-1) $46.20; Pick 3 (1-1-1) $44.40

SIXTH $3,500 Pace 1:59.0

4-Camtizzy (Wi Campbell) 17.80 9.00 5.40

2-Mr Bo Diddley (Ho Davis Jr) 6.00 2.40

3-Peachy (Ma Athearn) 2.60

Ex. (4-2) $42.80; Tri. (4-2-3) $255.00

SEVENTH $4,100 Pace 1:56.1

3-Fear Itself (Ni Graffam) 5.60 3.60 2.20

1-Rocknalltheway (Wi Campbell) 6.20 3.80

7-Aint No Mo (Ga Mosher) 3.60

Ex. (3-1) $19.40; Tri. (3-1-7) $105.00

EIGHTH $3,800 Pace 1:58.2

2-So What Who Cares (Ma Athearn) 10.40 3.00 3.40

1-Luv A Lot Hanover (Da Deslandes) 3.80 3.60

5-Bettor’s Night (An Harrington) 3.40

Ex. (2-1) $52.20; Tri. (2-1-5) $106.20; 10 Cent Superfecta (2-1-5-8) $54.58; Late double (3-2) $24.40; Pick 3 (4-3-2) $22.80; Total Handle: $49,299

Sunday’s results

FIRST $3,200 Pace 1:59.4

2-Funny Lena (Ni Graffam) 4.60 3.60 2.10

5-A And G Desire (Wi Campbell) 11.40 4.80

3-Carls Glory (Mi Cushing) 2.80

Ex. (2-5) $37.80; Tri. (2-5-3) $93.20

SECOND $4,100 Trot 2:01.2

4-Tango Pirate (Ga Mosher) 6.60 3.60 2.20

7-Victory Tax (Wi Campbell) 2.40 2.10

3-Sierra Madera (Ho Davis Jr) 2.60

Ex. (4-7) $12.80; Tri. (4-7-3) $179.40; DD (2-4) $35.60

THIRD $3,200 Pace 1:58.1

4-Remix (Wi Campbell) 4.40 3.00 2.40

2-Lifeontherange (Ga Mosher) 5.20 6.80

1-Youragambler’sson (Ma Athearn) 3.20

Ex. (4-2) $47.20; Tri. (4-2-1) $106.80

FOURTH $3,500 Pace 1:58.1

4-Evil Eva (Ga Mosher) 3.00 2.10 2.20

2-Ms Lynette (Wi Campbell) 3.00 2.20

6-Lil Miss Snowflake (Ho Davis Jr) 2.60

Ex. (4-2) $8.40; Tri. (4-2-6) $22.20

FIFTH $3,500 Pace 1:58.3

3-Powerful Love (Wi Campbell) 2.60 2.10 2.10

2-Shes All Good (Er Davis) 4.80 2.20

5-Maddie D (Ga Mosher) 2.10

Ex. (3-2) $12.00; Tri. (3-2-5) $21.20; Pick 3 (4-4-3) $16.80

SIXTH $4,700 Pace 1:57.0

7-Kim’s Day (Wi Campbell) 3.40 2.80 2.40

5-Zarkana (Ho Davis Jr) 8.80 5.00

1-Mcheartbreaker (Ga Mosher) 3.00

Ex. (7-5) $27.80; Tri. (7-5-1) $58.40; 10 Cent Superfecta (7-5-1-8) $10.30; Mid double (3-7) $4.60

SEVENTH $4,100 Pace 1:56.3

3-Regal Delight (Wi Campbell) 3.60 2.20 2.10

1-Cactus Creek (D Whittemore) 5.80 2.80

5-Dreamluck (Ho Davis Jr) 3.40

Ex. (3-1) $17.80; Tri. (3-1-5) $103.40

EIGHTH $3,200 Pace 1:59.2

3-Daughtry Hanover (Ho Davis Jr) 13.00 5.00 3.80

1-Southwind Inferno (Ma Athearn) 5.00 3.40

2-Brew (Wi Campbell) 2.60

Ex. (3-1) $41.80; Tri. (3-1-2) $101.20

NINTH $3,300 Pace 1:59.1

3-Heaven Touched (Wi Campbell) 9.20 3.20 2.20

4-Thewaylifeshouldbe (Lo Gasbarro III) 3.80 3.20

6-Had To Be Me (D Whittemore) 3.20

Ex. (3-4) $28.80; Tri. (3-4-6) $76.00; 10 Cent Superfecta (3-4-6-8) $31.51; Late double (3-3) $77.80; Pick 3 (3-3-3) $11.80; Total Handle-$41,412