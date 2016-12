Local sports results for Dec. 1, 2016

Results

Thursday’s Results

COLLEGE

MEN’S BASKETBALL

Colby 75, Maine Maritime 54

WOMEN’S BASKETBALL

St. Joseph’s 72, Lasell 36

MEN’S HOCKEY

UNE 8, Suffolk 0

Wednesday’s Results

COLLEGE

MEN’S BASKETBALL

Babson College 87, Bates 53

Central Connecticut 82, Maine 61

Wentworth 44, UNE 40

WOMEN’S BASKETBALL

UNE 95, Wentworth 42

Tuesday’s Results

COLLEGE

MEN’S BASKETBALL

Husson 92, UM-Farmington 81

St. Joseph’s 61, Anna Maria 54

Thomas 89, Maine Maritime 74

WOMEN’S BASKETBALL

Bowdoin 85, Southern Maine 40

Husson 78, UM-Farmington 55

Maine Maritime 68, Thomas 47

Pine Manor 72, UMaine-Augusta 61

UMass-Boston 55, Colby 49

WOMEN’S HOCKEY

Maine 3, Dartmouth 2

Today’s games

COLLEGE

Men’s Basketball

Castleton at UM-Farmington, 5:30 p.m.

Green Mountain at Thomas, 5:30 p.m.

Women’s Basketball

Castleton at UM-Farmington, 7:30 p.m.

Green Mountain at Thomas, 7:30 p.m.

UMaine at Clemson, 6 p.m.

UMaine-Augusta at Norwich, 6 p.m.

Men’s Hockey

Colby at Bowdoin, 7 p.m.

New England College at Southern Maine, 7 p.m.

Maine at New Hampshire, 7 p.m.

Women’s Hockey

Hamilton at Colby, 7 p.m.

Harness racing

SCARBOROUGH DOWNS

Friday’s Starters, 12:05 p.m.

FIRST NW3PMLT $3,300 Pace

1. Emma’s Fairytale (Ro Cloutier Jr) 7-1

2. Orange County (Da Deslandes) 3-1

3. First Girl (Ga Mosher) 2-1

4. Wasabi Girl (Wi Campbell) 5-1

5. Secret Renegade (Er Davis) 4-1

SECOND NW1001L5CD $3,000 Trot

1. Musical Milestones (Aa Hall) 7-1

2. S D Prohibition (Da Deslandes) 9-2

3. Keystone Stately (Wi Campbell) 5-1

4. Speedy Ryan (Ad Gray) 7-1

5. Tr Connor (Ga Mosher) 5-2

6. Jeanie Marie (Ho Davis Jr) 7-2

7. Luscious Leigh (Ni Graffam) 7-2

THIRD NW3PMLT $3,300 Pace

1. Reagans Revenge (Da Deslandes) 5-1

2. Bin There Said So (Wi Campbell) 9-2

3. Yankee Peach (Ni Graffam) 7-2

4. Muzzysidealdream (Th Beckwith) 7-1

5. The Greene Monster (Lu Varnum) 5-2

FOURTH NW750L5 $3,000 Pace

1. Smoknintheboyzroom (Ga Mosher) 7-1

2. Wake (Ma Athearn) 5-1

3. Drunk And Dramatic (Da Deslandes) 9-2

4. Dancers Pass (Ni Graffam) 7-2

5. Sinful Vito (Er Davis) 5-2

FIFTH NW400PSL5 $3,800 Pace

1. Cyclone Pass (Ni Graffam) 5-1

2. Excel Nine (Ma Athearn) 6-1

3. Ringo (Da Deslandes) 6-1

4. Noble’s Grand Slam (Ga Mosher) 7-2

5. Kid Courageous A (Wi Campbell) 5-2

6. Bubeleh Stone (Ho Davis Jr) 9-2

SIXTH FM3500CLCD $3,200 Pace

1. Grandma Finn (Wi Campbell) 7-2

2. Allstar Gal (Ga Mosher) 9-2

3. Alliegetty (Ni Graffam) 5-2

4. Fan Mail (Da Deslandes) 5-1

5. Janinne (Ti Hudson) 7-1

6. Ladyofcastlebrook (Ma Athearn) 7-1

7. Briar Creeks Angel (Ho Davis Jr) 7-1

SEVENTH NW1501L5CD $3,500 Pace

1. The Doodah Man (Ga Mosher) 7-1

2. Tylers Rendevous (Da Deslandes) 9-2

3. Shank You (Ni Graffam) 7-1

4. Cruzin Maverick (Wi Campbell) 5-1

5. Hurrikaneeilishlyn (Ti Hudson) 7-1

6. Heart Breaking (Ho Davis Jr) 5-2

7. Corky Baran (Aa Hall) 7-2

EIGHTH 3500CL $3,500 Pace

1. American Plan (Lo Gasbarro III) 7-1

2. Forward Bliss (Da Deslandes) 7-1

3. Royal Kee Wee N (Ry Abel) 5-1

4. Imprudent Speed (Ga Mosher) 7-1

5. My Time Hanover (Wi Campbell) 4-1

6. Fox Valley Primo (Ni Graffam) 9-2

7. Body Guard (Er Davis) 7-2

8. Northern Ideal (Ho Davis Jr) 5-2