TV, radio sports schedule for Nov. 21, 2016

Posted Nov. 21, 2016, at 5:18 p.m.

BASKETBALL, MEN’S COLLEGE

Maui Invitational, teams TBA, games at 1:30, 3:30, 8 p.m., ESPN2-TV; 10:30 p.m., ESPN-TV

Legends Classic, teams TBA, 6 p.m., 10 p.m., ESPN2-TV

GRAMBLING STATE at VIRGINIA, 7 p.m., NESN Plus-TV

OREGON STATE at TULSA, 9 p.m., ESPNNews-TV

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BASKETBALL, WOMEN’S COLLEGE

UMAINE vs. HAMPTON, 5 p.m., WGUY Veazie (1230 AM); Internet: GoBlackBears.com

FOOTBALL, COLLEGE

AKRON at OHIO, 7 p.m., ESPNU-TV

HOCKEY, NHL

ST. LOUIS at BOSTON, 7 p.m., NESN-TV; NBCSN-TV

SOCCER

UEFA Champions League

SPORTING CLUBE de PORTUGAL vs. REAL MADRID, 2:30 p.m., FS2-TV

MLS Playoffs

MONTREAL vs. TORONTO, 8 p.m., ESPN-TV

SEATTLE vs. COLORADO, 10 p.m., FS1-TV

 

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