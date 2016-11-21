TV, radio sports schedule for Nov. 21, 2016

BASKETBALL, MEN’S COLLEGE
Maui Invitational, teams TBA, games at 1:30, 3:30, 8 p.m., ESPN2-TV; 10:30 p.m., ESPN-TV
Legends Classic, teams TBA, 6 p.m., 10 p.m., ESPN2-TV
GRAMBLING STATE at VIRGINIA, 7 p.m., NESN Plus-TV
OREGON STATE at TULSA, 9 p.m., ESPNNews-TV
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BASKETBALL, WOMEN’S COLLEGE
UMAINE vs. HAMPTON, 5 p.m., WGUY Veazie (1230 AM); Internet: GoBlackBears.com
FOOTBALL, COLLEGE
AKRON at OHIO, 7 p.m., ESPNU-TV
HOCKEY, NHL
ST. LOUIS at BOSTON, 7 p.m., NESN-TV; NBCSN-TV
SOCCER
UEFA Champions League
SPORTING CLUBE de PORTUGAL vs. REAL MADRID, 2:30 p.m., FS2-TV
MLS Playoffs
MONTREAL vs. TORONTO, 8 p.m., ESPN-TV
SEATTLE vs. COLORADO, 10 p.m., FS1-TV