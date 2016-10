Tuesday’s harness racing

Harness racing

Fryeburg Fair

Tuesday’s Results

First, Trot, $3,000

1. Sun Catcher, S. MacKenzie 7.80-3.20-2.10

3. Luscious Leigh, W. Campbell 2.80-2.20

2. Kaja, G. Mosher 2.20

T-2:05.1; Qu. 1-3, $8.40; Ex. 1-3, $15.40; Tri. 1-3-2, $21.60

Second, Pace, $2,700

3. Maddie D, G. Mosher 4.40-3.00-2.20

2. The Perfect Dream, W. Campbell 3.60-2.20

4. Lil Miss Snowflake, D. Ingraham 2.10

T-1:59; Qu. 2-3, $6.80; Ex. 3-2, $11.80; DD 1-3, $9.40

Third, Pace, $2,200

6. Brew, M. Sowers 12.00-5.20-3.20

2. Had To Be Me, D. Ingraham 6.20-3.40

5. Classy Kyle, M. Stevenson 3.60

T-1:58.2; Qu. 2-6, $24.60; Ex. 6-2, $45.00; Tri. 6-2-5, $666.00

Fourth, Pace, $2,500

5. Just Call Me Nosey, Mk. Athearn 9.00-3.60-2.60

4. Cherokee Dancer, G. Mosher 4.00-2.60

1. Race Me Android, W. Childs 3.40

T-2:00.2; Qu. 4-5, $13.60; Ex. 5-4, $43.20; Tri. 5-4-1, $131.60

Fifth, Trot, $3,000

4. I’m Chiptastic, S. Taggart 6.00-2.60-2.20

2. Pembroke Jack B, G. Mosher 2.40-2.20

1. Keystone Stately, Md. Cushing 2.80

T-2:02.2; Qu. 2-4, $5.80; Ex. 4-2, $11.40; Tri. 4-2-1, $49.60

Sixth, Pace, $3,600

5. May Day Jojo, G. Mosher 8.60-3.80-2.40

7. Daniel Semalu, W. Campbell 4.40-2.80

2. Four Starz Alex, D. Ingraham 2.60

T-1:57.3; Qu. 5-7, $22.00; Ex. 5-7, $40.00; Tri. 5-7-2, $103.20; DD 4-5, $42.60

Seventh, Pace, $3,600

3. Ideal Wizard, W. Campbell 10.40-7.40-4.20

8. Cyclone Artist, D. Deslandes 7.60-4.20

5. Veal Marsala, D. Ingraham 3.40

T-1:56.1; Qu. 3-8, $142.20; Ex. 3-8, $208.80; Tri. 3-8-5, $1,018.20

Eighth, Pace, $3,200

1. Mcjet, M. Stevenson 24.60-9.40-10.20

3. Shouldhavebetmore, G. Mosher 3.60-3.80

6. Mercenary, Md. Cushing 4.40

T-1:58; Qu. 1-3, $52.20; Ex. 1-3, $123.00; Tri. 1-3-6, $724.60

Ninth, Pace, $3,800

3. Lady’s Bag Man, D. Deslandes 12.60-3.80-2.40

2. Heart Breaking, W. Campbell 3.80-2.40

1. Kehmmywood, Md. Cushing 3.00

T-1:57; Qu. 2-3, $12.20; Ex. 3-2, $18.60; Tri. 3-2-1, $47.20

Tenth, Pace, $2,500

2. Lavish Choice, G. Mosher 12.20-3.60-2.80

4. Clown’s Smile, D. Ingraham 3.00-3.00

3. Mystical Tenor, M. Stevenson 4.60

T-1:59.4; Qu. 2-4, $6.40; Ex. 2-4, $15.00; Tri. 2-4-3, $370.80; DD 3-2, $60.80

Wednesday’s starters, 1:30 p.m.

First, Trot, $9,718

1. Noble Yaz, N. Graffam

2. Bowleybrook Herman, M. Cushing

3. Hes A Castoff, Mk. Athearn

4. Dusty Venture, I. Davies

5. Aparicio, W. Campbell

Second, Pace, $2,600

1. Four Starz Louie, W. Campbell

2. U Cant Fix Stupid, D. Ingraham

3. Chasen Cancun, Md. Athearn

4. Papa Grande, E. Davis Jr.

5. Overnite Sensation, D. Deslandes

6. Wake, H. Campbell

7. Roman Conqueror N, G. Mosher

Third, Trot, $3,200

1. Explosive Ripple, H. Campbell

2. Sierra Madera, G. Mosher

3. Ky Liz, W. Campbell

4. My Twisted Sister, C. Cushing

5. Lucy From Hebron, Mk. Athearn

6. Musical Milestones, E. Davis Jr.

7. Carolinkia, D. Deslandes

8. Deli-craze, D. Ingraham

Fourth, Pace, $2,700

1. Orange County, Md. Athearn

2. Yankee Peach, N. Graffam

3. Camtizzy, H. Campbell

4. Wonder Willie Win, D. Ingraham

5. Tico Time, W. Campbell

6. Ricky Kay, G. Mosher

7. Vermilion Bird, W. Watson

8. Poocham Pal, E. Davis Jr.

Fifth, Trot, $9,951

1. Virtuosa, R. Goodblood Jr.

2. Startactnlikealady, G. Hall

3. Just A Little Evil, H. Campbell

4. Miss Quote, M. Cushing

5. Mark’s Shiny Penny, Mk. Athearn

6. C. Cushing’s Dusty, W. Watson

Sixth, Pace, $2,700

1. My Yime Hanover, W. Campbell

2. Lifeontherange, R. Goodblood Jr.

3. What A Holligan, H. Campbell

4. Sam Lucky, E. Davis Jr.

5. Remix, N. Graffam

6. Fox Valley Primo, J. Whittemore

7. Fiesty Baran, S. Taggart

8. Gota Go Bullville, G. Mosher

Seventh, Pace, $2,200

1. Swift Image, H. Campbell

2. Steppin Hanover, R. Goodblood Jr.

3. Catchajolt, E. Davis Jr.

4. Your Special, W. Campbell

5. DW’s Abby, N. Graffam

6. Evil Eva, G. Mosher

7. Mamajons Bluegrass, K. Switzer Jr.

8. Ladyofcastlebrook, D. Ingraham

Eighth, Pace, $3,600

1. Esteemed Members, H. Campbell

2. Kim’s Day, G. Mosher

3. Allstar Gal, N. Graffam

4. Fan Mail, D. Deslandes

5. Grandma Finn, J. Whittemore

6. So What Who Cares, E. Davis Jr.

7. Skyway Shania, D. Ingraham

8. Giveittoemstaight, W. Campbell

Ninth, Pace, $4,500

1. Hedges Lane, D. Ingraham

2. Pembroke Wildcat, H. Campbell

3. Rocknalltheway, D. Deslandes

4. Real Special, W. Campbell

5. Electric Chapel N, G. Mosher

6. Western Victory, W. Watson

7. CJ Marshal, N. Graffam

8. Grand Galop Semalu, E. Davis Jr.

Tenth, Pace, $2,500

1. Drunk and Dramatic, W. Campbell

2. Virg of Gold, N. Graffam

3. Major Hangover, H. Campbell

4. McPlay Girl, E. Davis Jr.

5. Fantastic, R. Lawson

6. You Belong With Me, M. Sowers

7. When In Doubt, D. Ingraham

8. Shocked Ivy, G. Mosher