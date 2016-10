Local Sports Results for Oct. 4, 2016

Results

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Bangor 3, Messalonskee 1

Bangor Christian 3, Greenville 1

Brewer 4, Skowhegan 0

Calais 2, Narraguagus 1

Greater Portland Chr. 5, Highview Chr. 2

John Bapst 2, Presque Isle 1

Mattanawcook Acad. 1, Lee Acad. 1

Orono 2, Old Town 1

Southern Aroostook 2, Hodgdon 1

GIRLS SOCCER

Brewer 4, Skowhegan 2

Camden Hills 11, Mt. Blue 0

Highview Chr. 3, Greater Portland Chr. 1

Hodgdon 1, Southern Aroostook 1

Houlton 6, Schenck 0

Nokomis 4, Erskine Acad. 1

Waterville 6, Mount View 0

FIELD HOCKEY

Belfast 3, Lawrence 0

Hermon 1, Stearns 1

Maine Central Institute 4, Oceanside 0

Mount View 3, Morse 1

Nokomis 7, Maranacook 0

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Saint Joseph’s 1, Thomas 0

UNE 7, Nichols College 0

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Shead 3, Jonesport-Beals 2

Woodland 3, Calais 1

FIELD HOCKEY

Central 4, Mattanawcook Acad. 0

GIRLS SOCCER

Calais 2, Woodland 1

Central 7, Searsport 1

Katahdin 7, East Grand 1

Lee/Stearns 1, Mattanawcook Acad. 0

Narraguagus 2, Sumner 0

Today’s games

HIGH SCHOOL

Girls Soccer

Calais at Lee/Stearns, 4 p.m.

Central at Penquis Valley, 4 p.m.

DI-Stonington at Narraguagus, 4 p.m.

East Grand at So. Aroostook, 3:30 p.m.

Fort Kent at Caribou, 5 p.m.

Pine Tree at Highview Christian), 4 p.m.

Presque Isle at John Bapst, 4 p.m.

Searsport at Bucksport, 4 p.m.

Volleyball

Ellsworth at Sumner, 5:30 p.m.

Jonesport-Beals at Bucksport, 5 p.m.

Machias at Calais, 5 p.m.

MDI at Washington Acad., 6 p.m.

Boys Soccer

Fort Kent at Caribou, 7 p.m.

Hermon at Ellsworth, 6 p.m.

Old Town at Mount Desert Island, 6 p.m.

Piscataquis at Foxcroft Acad., 4 p.m.

Schenck at Houlton, 4 p.m.

Washington Academy at Sumner, 4 p.m.

Field Hockey

Hall-Dale at Boothbay Region, 3:30 p.m.

Mountain Valley at Telstar, 3:30 p.m.

Scarborough at Portland, 5:15 p.m.

Winthrop at Oak Hill, 3:30 p.m

COLLEGE

Field Hockey

Endicott at Bates, 7 p.m.

UM-Farmington at Bowdoin, 6 p.m.

Volleyball

St. Joseph’s at Suffolk, 7 p.m.

UM-Fort Kent at UM-Presque Isle, 5:30 p.m.

UM-Fort Kent at UM-Presque Isle, 7 p.m.

UM-Machias at Unity, 7 p.m.

UNE at Gordon College, 7 p.m.

Women’s Soccer

St. Joseph’s at Suffolk U., 7 p.m.

New England at Colby, 4 p.m.

UM-Farmington at Bowdoin, 4 p.m.

Men’s Soccer

Thomas at Southern Maine, 4 p.m.

Golf

HIGH SCHOOL

At Natanis GC, Vassalboro

KVAC Qualifier

Class A

Mount Ararat 310, Camden Hills 313, Edward Little 333, Messalonskee 337, Lewiston 340, Brewer 344, Cony 347, Skowhegan 355, Brunswick 356, Nokomis 371, Hampden 377, Oxford Hills 380, Bangor 387, Lawrence 479

Mount Ararat: Caleb Manual 73, Cam Cox 73, Steve Schuman 84, Cade Charron 80, Will Kavanaugh 88, Ben Hickson 84

Camden Hills: Cole Anderson 69, Braden Fisher 87, Connor Russell 79, Lewis Laurita 79, Connor O’Dwyer 86, Jonathan Mohoney 100

Edward Little: Ryan Raby 84, Deryk Belanger 81, Aaron Perkins 90, Ben Cassidy 78, Jason Dubuc 99, Marshall Chadbourne 102

Messalonskee: Blake Marden 76, Jacob Bernachez 80, Connor Ferguson 95, Jacob Bouchard 95, Duncan Morrill 93, Parker Poulin 88

Lewiston: Stephanie Rodrique 80, Alex Robert 82, Cody Doyon 96, Joe Bisson83, Evan Cox 97, Jayden Wilson 95

Brewer: Sam Hafford 87, Kobe Rodgerson 87, Cameron Harvey 84, Joshua Birch 87, Kirk Small 86, Kyle Webb 89

Cony: Jake Whitley 80, Tyler Dostie 82, Steve Goulette 93, Mike Boivin 92, Corbin Dostie 102, Jacob Dugas 99

Skowhegan: Colby Esty 78, Cole Bloom 93, Alex Higgins 97, Kyle Jacques 99, Hansen Towle 107, Kiel Lachapelle 87

Nokomis: Josh Smestad 95, Sam Smestad 90, Zach Hartsgrove 92, Kobey Ramsdell 94, Matthew Dyer 98, Jacob Lindsey 96

Hampden: Ethan Quimby 87, Cole Frey 91, Jacob Gould 100, Jay Hatch 99, Jacob Weston 115, Mychal Beaulieu 122

Oxford Hills: Trey Dekutoski 93, Ken Kozak 97, Emery Chickering 96, Anthony Michaud 114, Stephen Dailey 107, Connor Dailey 94

Bangor: Zach Alden 83, Dalton Buck 105, Nick Boudreau 99, Brandon Parady 99, Caleb Bois 106, Nick Stanhope 100

Lawrence: Matt Brown 95, Jacob Suttie 114, Nick Dessent 133, Jack Fortin 137, Bryce Scott 149, Kyle Brown 146

Class B

Erskine Academy 316, MCI 354, Waterville 362, Gardiner 367, Lincoln Acad. 388, Morse 390, Medomak Valley 393, Spruce Mountain 402, Oceanside 403, Maranacook 407, Mount View no team score

Erskine: Connor Paine 79, Aaron Pion 78, Robert Harmon 78, Justin Browne 81, Brandon Keezer 87, Kay Grady 99

MCI: Eric Dugas 80, Carter Pearl 77, Seth Mason 93, Anna Smith 119, Avery Gosselin 104

Waterville: Cody Pellerin 83, David Barre 93, Alex Maheux 94, Brock Jolicoeur 102, John Violette 92, Josh Reisert 107

Gardiner: Cody Rizzo 91, Cam Bourassa 93, Sam Jermyn 91, Devon Maschino 96, Charles Stevens 92, Tristan Hebert 101

Lincoln Acad.: Bailey Plourde 75, Basel White 94, Leonard Wall 116, Damon Crommett 103

Morse: Evan Parsons 92, Taylor Shaw 99, Kaleb Jackson 98, Pat McKenna 101, Angus Brown 115, Brandon Barone 105

Medomak: Brent Stewart 89, Carson Murphy 100, Josh Goldrup 99, Nathan Emerson 122, Merritt Gould 105, Leighton Winslow 119

Spruce Mountain: Noah Treble 92, Haley Turcotte 97, Tyler Poisson 132, Shane Pelletier 115, Cameron Mitchell 109, Trevor Doiron 104

Oceanside: Ryan Lawrence 84, Abe Lemole 99, Teddy Hallett 110, Carter Fogarty 110, Trevor Lawry 121

Maranacook: Henry Ruffing 108, Ethan Voye 104, C.J. Reid 97, Corbin Howe 108, Dan Shead 98

Mount View: Darrell Roberts 110, Jacob Rose 119

PVC Golf Championships

At Jato Highlands GC, Lincoln

Class B — PVC Champ: Old Town; 2. MDI, 3. Hermon (all three schools qualify for the state meet)

Class C — PVC Champ: Mattanawcook Academy, 2. Houlton, 3. George Stevens Academy, 4. Greenville (all three schools qualify for the state meet)

Individual state qualifiers: Boys: Logan Thompson,MA; Max Woodman, MA; Alex Blackie, Old Town; Seth Clark, MDI; Chris Kauppila, Old Town; Hunter Flynn, Presque Isle; Jeff Garfield, MA; Cole Daniel, Old Town; Akria Tanabe, Foxcroft; Connor McLaughlin, MA; Wes Kauppila, Old Town; Duncan McCormack, Houlton; Percy Zentz, GSA; Matt Sforza, Hermon; Drew Marino, Houlton; Jarrod Chase, GSA; Dillon Leland, Old Town; Kyle Nicholson, MDI; Girls:

Mackenzie Plourde, PVHS; Samantha Dauphinee, Old Town; Karagan McLaughlin, PVHS;

Libby Leone, Presque Isle; Delany Smith, MDI

LOCAL

At Hampden CC

Ladies League Results — 1. Paula Grindle, Aida Francis, Elinor Bucklin 36; 2. Pam Anderson, Joette Fields, Sally Hartman 37

At Barnes Brook GC, West Enfield

Crybaby League Results — Gross: Colby Clendenning, Craig Miller, Walt Yorzinski, Gerry Clifford 69; Butch Arthers, Angela Arthers, Terry Kenniston, Kim Kenniston 73; Mike Vanadestine, Andy Vanadestine, Rachel Vanadestine, Jim Foster 74; Jason Clifford, Eric Dubay, Kevin Lee, Billy McCarthy 75; Brent Lindquist, Jamie Oldenburgh, Kelly Lindquist, Wendi Oldenburgh 79; Cory Thompson, Bub Hanscom, Ryan Ward, Lenny Markie 81; Scott Jordan, Dale Sereyko, Terry Theriault, Reggie Theriault 82; Tom McGlaughlin, Conor, McGlaughlin, Jeff Garfield, Duncan McIntyre 82; Bryant Greenleaf Rusty Batchelder, Allen Conor, Rick Bernosky 83; Net: Scott Gardner, Logan Thompson, Max Woodman, Amy Gardner 64; Dakota Batchelder, Julie Foster, Makenzie Plourde, Mike Clendenning 67; Gary Tourtillotte, Mark Littlefield, Danny Ireland, Chris Martin 68; Ed Soule, Scott Priest, Steve Hope, Andy Rhodes 69; Bob Neal, Dwight Dawson, Chris Gulesian 72; Mark Tollman, Brian Heal, Pat Leonard 74; Rocky Melanson, Dave Koncinsky, John Kotredes, Craig Jones; Dakota Batchelder, Makenzie Plourde, Carolyn Ferguson, Betty Colbath 78; Alana Lloyd, Nicky Clendenning, Marie Goucher, Penny Neal 79; BJ Crocker, Gerry Worcster, Jeremy Peters, Anthony Peters 79; Rusty Blessard, Joe Osgood Sr., Linda Osgood, Tyler Arnold 79; Harold Stevens, Brian Day, Cindy Day, Brianna Day 79; Kayla Crosby, John Garden, Jennie Garden 79; Jeff Crocker, Denny Leonard, Bill Leonard, Gerald Leonard 79; Darlene Beesley, Steve Beesley 79; Pins: No. 2 Gerry Worcester 29-11, No. 7 Logan Thompson 12-0 No. 11 Ryan Ward 16-9 ; No. 16 Dakota Batchelder 6-1

At Hidden Meadows GC, Old Town

4th Annual Big Cup Scramble (par 71) — 1. Ralph Backman, Jr.-Mike Ryner 63, 2. Alex Blackie-Dillon Leland 64, 3. Ron Morin-David Nadeau 66, 4. Ryan Bernard-Jordan Larlee 67, 5. Chris Kauppila-Wes Kauppila 68, 6. Ray Hussey-Stacey Hussey 68, 7. Mitchell Burgess-Adam Grey 69, 8. Lloyd Bryant-John Bryant 69, 9. Ed Lanigan-Lorraine Lanigan 70, 10. Ralph Backman-Galen Allen 70, 11. Bill Fernandez-George Thibodeau 70, 12. Bob Bryant-Chris Field 71. Pins: No. 4 George Thibodeau 10-8.5, No. 8 George Thibodeau 13-10.5, No. 13 Kathy Lafontaine 8-4, No. 17 Jordan Larlee 10-6. Skins: No. 1 Mitchell Burgess-Adam Grey, No. 10 Mitchell Burgess-Adam Grey, No. 11 Alex Blackie-Dillon Leland, No. 13 Kathy Lafontaine-Mike Lafontaine, No. 14 Alex Blackie-Dillon Leland.