Local sports results for Oct. 3, 2016

Results

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Shead 3, Jonesport-Beals 2

Woodland 3, Calais 1

FIELD HOCKEY

Central 4, Mattanawcook Acad. 0

GIRLS SOCCER

Calais 2, Woodland 1

Story continues below advertisement.

Central 7, Searsport 1

Katahdin 7, East Grand 1

Lee/Stearns 1, Mattanawcook Acad. 0

Narraguagus 2, Sumner 0

Sunday’s Results

COLLEGE

WOMEN’S SOCCER

Amherst 3, Bates 0

Husson 5, Lyndon State 2

UMBC 3, Maine 0

Maine Maritime 5, Johnson State 1

FIELD HOCKEY

Colby College 4, Husson 2

St. Joseph’s 5, Castleton 0

Trinity College 3, UNE 2

MEN’S SOCCER

Husson 4, Lyndon State College 2

Maine Maritime 3, Johnson State 1

USM 1, St. Joseph’s 0

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys Soccer

Bangor at Messalonskee, 3:30 p.m.

Brewer at Skowhegan Area, 3:30 p.m.

Brunswick at Lawrence, 6 p.m.

Camden Hills Reg. at Mt. Blue, 3:30 p.m.

DI-S at Machias Memorial, 3:30 p.m.

Dirigo at Mountain Valley, 6 p.m.

Edward Little at Cony, 3:30 p.m.

Gardiner Area at MCI, 3:30 p.m.

Greater Portland Chr. at Highview Chr., 2:45 p.m.

Greenville at Bangor Christian, 4 p.m.

Hampden Acad. at Mount Ararat, 5:30 p.m.

Jonesport-Beals at Islesboro, 4 p.m.

Lee Acad. at Mattanawcook Acad., 4 p.m.

Lewiston at Oxford Hills Comp., 6 p.m.

Medomak Valley at Leavitt Area, 3:30 p.m.

Mount Abram at Carrabec, 3:30 p.m.

Mount View at Waterville, 3:30 p.m.

Narraguagus at Calais, 4 p.m.

Nokomis Reg. at Erskine Acad., 3:30 p.m.

Orono at Old Town, 3:30 p.m.

Presque Isle at John Bapst, 4 p.m.

Searsport at Bucksport, 4 p.m.

Winslow at Oceanside, 3:30 p.m.

Wiscasset at Winthrop, 3:30 p.m.

Field Hockey

Brewer at Cony, 3:30 p.m.

Gardiner Area at Camden Hills, 3:30 p.m.

Hampden Acad. at Messalonskee, 3:30 p.m.

Lawrence at Belfast Area, 3:30 p.m.

Leavitt Area at Waterville, 3:30 p.m.

Lewiston at Skowhegan Area, 3:30 p.m.

Lincoln Acad. at Spruce Mountain, 3:30 p.m.

Maine Central Institute at Oceanside, 3:30 p.m.

Maranacook at Nokomis Reg., 3:30 p.m.

Mattanawcook Acad. at Orono, 4 p.m.

Morse at Mount View, 3:30 p.m.

Mt. Blue at Mount Ararat, 3:30 p.m.

Old Town at Central, 4 p.m.

Oxford Hills Comp. at Bangor, 3:30 p.m.

Stearns at Hermon, 4 p.m.

Girls Soccer

Carrabec at Mount Abram, 3:30 p.m.

Cony at Edward Little, 3:30 p.m.

Ellsworth at George Stevens Acad., 4 p.m.

Erskine Acad. at Nokomis Reg., 3:30 p.m.

Greater Portland Chr. at Highview Chr. , 4:15 p.m.

Lawrence at Brunswick, 3:30 p.m.

Leavitt Area at Medomak Valley, 3:30 p.m.

Lisbon at Madison, 3:30 p.m.

MCI at Gardiner Area, 3:30 p.m.

Messalonskee at Bangor, 6 p.m.

Morse at Belfast Area, 3:30 p.m.

Mount Ararat at Hampden Acad., 6 p.m.

MDI at Washington Academy, 4 p.m.

Mt. Blue at Camden Hills Reg., 3:30 p.m.

Oxford Hills at Lewiston, 6 p.m.

Penobscot Valley at Piscataquis, 4 p.m.

Schenck at Houlton, 4 p.m.

Skowhegan at Brewer, 3:30 p.m.

So. Aroostook at Hodgdon, 3:30 p.m.

Waterville at Mount View, 3:30 p.m.

Volleyball

Cony at Gardiner, 6 p.m.

COLLEGE

Volleyball

Colby at Husson, 7 p.m.

Southern Maine at Plymouth St., 6 p.m.

Men’s Soccer

Keene St. at St. Joseph’s, 4 p.m.

Maine Maritime at Colby, 7:45 p.m.

UM-Farmington at U. of New England, 7 p.m.

UM-Machias at UM-Presque Isle, 4 p.m.

College field hockey

Nichols College at UNE, 5 p.m.

Women’s Soccer

SMCC at CMCC, 3:30 p.m.

UM-Presque Isle at UM-Machias, 7 p.m.

St. Joseph’s at Thomas, 6 p.m.

Volleyball

At Machias

Bucksport (3-6) def. Machias (4-6) 29-27, 8-25, 25-14, 25-12

Bucksport: Erin McGinty 12 digs; Daline St. Telise 2 aces, 9 digs; Madysen Robichaud 2 aces, 4 digs, 4 assists; Megan Barrie 6 kills; Ginna Erianson 1 ace, 3 digs, 2 blocks, 6 kills; Machias: Kenzie Haskins: 11-12 serving, 8 digs, 6 assists, 1 kill; Kelsi Miller: 8-10 serving, 7 digs, 6 assists, 2 kills; Regan Bragg: 12-14 serving, 2 aces, 6 digs, 8 kills; Grace Preston 7 kills

At Baileyville

Calais (10-1) def. Woodland (7-3) 25-12, 25-20, 25-14

Woodland: Brooke Russell 8-10 serving, 2 aces, 1 kill, 11 digs; Shawna Monk 1 ace, 2 blocks, 7 digs; Shaye Beers 6-8 serving, 2 aces, 5 digs; Calais: Kylie Donovan 9 aces, 6 assists, 2 digs; Kelly Delaney 6 aces, 11 kills, 3 digs; Abby Condon 3 aces, 2 kills, 2 digs, 2 blocks; Kayli Doten 2 aces, 3 kills, 2 digs, 1 block; Faith Tirrell 6 digs

At Harrington

Narraguagus def. Sumner 25-18, 25-15, 16-25, 26-24

Sumner: Blue Hayward 3 aces, 2 kills; Anna Young 1 ace, 1 kill, 1 dig; Narraguagus: Caitlin Reynolds 10 kills, 1 ace, 7 digs; Kayla Toppin 8 kills, 10 digs, 10 aces; Madison Leighton 11 kills, 18 assists, 2 aces, 3 digs

Golf

MSGA

At Willowdale GC, Scarborough

GROSS FLIGHT 1: Mike O’Brien 70/69, Cash Wiseman 72/69, Michael Lee 73/69, Steve Lycette 76/73, NET 1: Dan Roche 76/64, Zibby Puleio 74/67, Zak Sclar 79/68, Rich Greenwood 78/69, GROSS 2: Ron Looman 78/64, Butch Kennedy 81/68, Joel Greatorex 82/68, Mike Nappi 82/69, NET 2: Bill Oxley 80/64, Steven Andreasen 79/64, Eli Spaulding 94/66, Tom W Cloutier 87/66, GROSS SENIOR 1: Mike Doucette 71/66, Gary Sturtevant 77/66, Tom Greer 77/69, Richard Campbell 80/68, Sid Cohen 80/72, NET 1: Gary Andrew 79/64, David Roberts 80/67, Ray Roux 81/67, Mark Fillmore 81/69, GROSS SENIOR 2: Steve Bentley 85/66, Guy Larochelle 86/69, Christo Stratos 88/72, Dick Murphy 88/70, Vic Nunan 88/70, NET 2: Ed Juhl 91/67, Michael Fitton 87/67, Edward Schencks Jr 92/70, Bob Coffman 93/71, John Hart 91/71, Mike Crosskill 93/71, Wade Trudel 96/71, GROSS: Mike O’Brien, 60/55; David Roberts, 60/55; Chris Bieber, 60/55; Mike Doucette, 60/55; Joe Hamilton, 64/60; Dustin Freeman, 64/60; Jimmy Quentin, 64/60; Don Flanagan, 64/60; Michael Lee, 65/57; Rich Greenwood, 65/57; Shayne Nealey, 65/57; Ned Brooks, 65/57; Nick Hunneman, 65/61; Jamie Donaldson, 65/61; Aaron Clark, 65/61; Steve Lycette, 65/61; NET: Mike MacKinnon, 64/53; Dan Roche, 64/53; Jeff Hevey, 64/53; Derek Bisson, 64/53; Ed Peterson, 73/56; Guy Larochelle, 73/56; Dick Murphy, 73/56; Bob Coffman, 73/56; Everett Horrocks Jr., 72/56; Paul Lindahl, 72/56; Michael Zak, 72/56; Eric Strubbe, 72/56; Bill Donovan, 67/58; Gary Lamberth, 67/58; Gary Fontaine, 67/58; Steven Andreasen, 67/58; Jerry Mansfield, 73/58; Gary Andrew, 73/58; Tom Reardon, 73/58; Mike Crosskill, 73/58; Ethan Sclar, 69/58; Zak Sclar, 69/58; Andy Spaulding, 69/58; Eli Spaulding, 69/58; FRIDAY SKINS: Net No. 3 Michael Fitton 2, Net No. 5 Willie Elliott 1, Net No. 11 Gary Lamberth 1, Net No. 14 Wade Trudel 2, Gross No. 15 Jeff Hevey 2, Gross No. 17 Joe Hamilton 2, SATURDAY SKINS: Net No. 1 Bruce Pelletier 2, Net No. 4 David Littlefield 1, Gross No. 5 Steve Lycette 2, Net No. 5 Mark Glidden 1, Net No. 9 Michael Harnden 2, Gross No. 10 Ray Champagne 3, Gross No. 11 Michael Lee 2, Net No. 11 Everett Horrocks Jr. 1, Gross No. 14 Mike O’Brien 3, FRIDAY PINS: No. 5 Dustin Freeman 12-9, No. 7 Zibby Puleio 2-3, No. 11 Gary Lamberth 4-10, No. 15 Sid Cohen 3-10, SATURDAY PINS: No. 5 Steve Lycette 12-3, No. 7 David Roberts 3-5, No. 11 David Roberts 13-5, No. 15 Tom Cyr 10-6,

LOCAL

At Sawmill Woods GC

Turkey Trot Scramble — 1st place (tie): Bill Perkins, Becky Pelkey, Jim Hancock, Jason Gatchell (60); Peter Fournier, Adam Fournier, Dan Gaddis, Brian Wilcox (60); Michael Konyak, Lorna Konyak, Lori Trundy (62); Pat Cormier, Mike Dove, Andy Dove, Jim Treadwell (62); Allen Perley, Bill Papsadora, Tom Fitzgerald, Steve Strout (67); Dave Trundy, Dale Trundy, Owen Trundy, Garry Morneault (69); Brian Melvin, Judy Melvin, Julianne Taylor, Dennis Taylor (69); Josh Look, Kate Michie, Steve Tinto, Jeanne Savoy (70); Tim Wheelden, Bonnie Wheelden, Michelle Kigas, Scott Kigas (71); Ivan Young, Sterling Bunker, Jim Awalt, Bob Francis (81); pins: No. 1 Adam Fournier, Bonnie Wheelden

At Hermon Meadow GC

Rawcliffe Open – 1. Mark Pierce, Andy Pierce, Josh Giles, Luke Hersey 58, 2. Joel McCluskey, Byron Dunbar, Al Porter, John Trott 61, 3. Tim McCluskey, Al Stuber, Mark Lumino, Jim Wilson 63. Pins: No. 3 Al Porter 4-9, No. 8 Mark Lumino 22-10, No. 12 Mark Pierce 15-0, No. 16 Andy Pierce 9-2 Long Drive: Josh Giles, High Score: Team of Jeff Rawcliffe 71

At Kebo Valley, Bar Harbor

Golf Wars — Gross: 1. WGD 58 2. Steaming Divots 62 3. Jamoches 63; Net: 1. Crickers 52.95 2. Exaggerators 53.75 3. Papa Smurfs 55.6; Pins: 4. Chris Richardson 5-3 6. Tom Marinke 5-4 9. Bryce Cough 0-3 15. Kevin Walton 7-5; Long Drive Ladies: Debbie Mitchell-Dow; Long Drive Men: Kyle Richardson

Golf Wars — Gross: 1. Jamoches 29 2. Papa Smurfs 32 3. Slosh Factor 33; Net: 1. 2 Oldies/Two 28.25 2. Party of Fore 29.2 3. Chip Ins 29.4; pins: 4. Tom Marinke 7-8, 15. Roger Willis 7-7

At VaJoWa, Island Falls

Pairs and spares — Mixed scramble: 1. Greg and Sara Douglas, Debbie and John Porter 34, 2. Carol and Peter Blood, Tom Ryan 35, 3. Peter Lawlor, Ralph and Valerie Powers 37.

At Dexter Muni GC

Weekend Sweeps — Gross: Frank Reynolds 40 Net: Randy Moulton 33 ½; Pins: No. 4 Moulton 33-8 No. 8 Reynolds 13-4

At Rockland GC

Wotton Cup — Champions: Kevin Labree, Jeremiah Labree; Runners-Up: Charlie Page, Dick Crossman

At Lucerne GC

Monday Senior Scramble — Jim Awalt, Mike Dore, Bill Ferris, Tom Winston (-7); Johnnie Lee, Bob McKenney, Bruce MacGregor (-6); Ken Goldstein, Russ Black, John Somes, Joe Guaraldo (-5); Bill Nickels, Ron Snyder, Scott MacArthur, Dennis Kiah (-4); John Shoppe, Ralph Alley, Grant Lee, Ron Palmer (-4); Ron Allen, Ben Sawyer, Dick Reed, Phil Carroll (-4); Kerry Woodbury, Mark Johnson, Daryl Briggs, Mel McLay (-4). Pins: No. 2 Ben Sawyer 1-9, No. 6 Bruce MacGregor 1-11

At Pine Hill GC, Brewer

Dawson Insurance Couples League/Wife Swap — Men: 1. Ed St. Heart 34 2. Peter Beatham 36 3. Stephen Williams 39; Women: 1. Mary Ann Beatham 35 2. Sue St. Heart 37 3. Jenny Williams 37; Pins: No. 9 Mary Ann Beatham 2-2

Road racing

Maine Veterans Project 5K At Bangor

1. Brian Baker 23:39 2. Kirk Werren 24:55 3. Tamera Murphy 26:13 4. David Slagger 26:30 5. Nathan Elsworth 26:34 6. Mallory Elsworth 26:37 7. Lauren Moulton 27:18 8. Karen Licata 27:18 9. Michele Wagstaff 27:48 10. Jason Partridge 28:45 11. Stefanie Trench 28:48 12. Kyle Ducette 30:24 13. Charlie Taylor 30:37 14. Mimi Slagger 33:23 15. Wendi Gormely 33:46 16. Chris Heel 39:47 17. Norma Lovely 41:38 18. Josh Schlaeffer 41:39 19. Abby Buchanan 42:15 20. Changmee Ellison 43:35 21. Rich Vitala, Jr 43:41 22. Shawn Goodwin 43:41 23. Jody Croft 44:21 24. Lisa Arsenault 44:21 25. Heather Soule 45:26 26. Pattie McNally 45:26 27. Tina Chadbourne 46:07 28. Melissa Downie 47:08 29. Jim Downie 47:15 30. David Abbott 47:16 31. Whitney Remington 47:21 32. Charles Francis Beller 47:22 33. Veronica Storman 48:19 34. Susan McDaniel 48:22 35. Ruth Moore 48:25 36. Jacqueline Carter 48:25 37. Nevaeh Look 58:38 38. Amanda Quinn 58:39