Friday’s harness racing

Harness racing

Cumberland Fair

Friday’s results

First, Pace, $2,500

4. Cyclone Pass, N. Graffam 5.00-2.20

3. Palm’s Beach, Md. Cushing 2.80

5. Esteemed Members, H. Campbell

T-1:58.2; Qu. 3-4, $10.60; Ex. 4-3, $15.60

Second, Pace, $2,200

2. Shea Wrights Right, W. Campbell 4.80-3.20-2.40

1. Catchajolt, E. Davis Jr. 35.80-3.80

7. Ladyofcastlebrook, D. Ingraham 4.80

T-1:58.2; Qu. 1-2, $37.20; Ex. 2-1, $29.20; Tri. 2-1-7, $433.60; DD 4-2, $4.80

Third, Pace, $2,700

5. Liculia A, G. Mosher 3.20-2.60-3.00

2. Wonder Willie Win, D. Ingraham 4.20-7.60

7. Camtizzy, W. Campbell 6.60

T-1:59.2; Qu. 2-5, $6.80; Ex. 5-2, $11.80; Tri. 5-2-7, $43.20

Fourth, Pace, $2,900

1. Cyclone Artist, W. Campbell 3.20-3.40-2.60

2. Double D Deluxe, D. Ingraham 2.60-4.20

3. West River Tex, H. Campbell 4.00

T-1:57.2; Qu. 1-2, $3.60; Ex. 1-2, $8.40; Tri. 1-2-3, $42.60

Fifth, Trot, $4,500

2. Ugly Stik, R. Cushing 37.80-7.60-10.60

5. Cherry Crown Jewel, Mk. Athearn 6.80-3.40

1. Keystone Wallace, W. Campbell 2.40

T-1:59.1; Qu. 2-5, $58.60; Ex. 2-5, $50.40; Tri. 2-5-1, $183.20

Sixth, Pace, $10,758

2. Poocham Rocket, N. Graffam 5.80-3.00-3.20

8. Talladega Speed, D. Ingraham 2.60-3.80

4. Wish Granted, K. Switzer Jr. 2.40

T-1:58; Qu. 2-8, $6.20; Ex. 2-8, $10.20; Tri. 2-8-4, $23.20; DD 2-2, $31.80

Seventh, Pace, $3,800

1. Roddy’s Nor’easter, G. Mosher 4.00-4.80-2.40

2. Regal Delight, E. Davis Jr. 13.00-3.40

3. Pembroke Newt, D. Deslandes 3.80

T-1:56.4; Qu. 1-2, $7.60; Ex. 1-2, $10.40; Tri. 1-2-3, $29.40

Eighth, Pace, $4,500

4. A Sweet Ride, J. Whittemore 4.40-5.80-2.40

1. CJ Marshal, W. Campbell 4.80-2.80

3. Lew’s Maverick, K. Switzer Jr. 3.20

T-1:54.3; Qu. 1-4, $27.20; Ex. 4-1, $9.60; Tri. 4-1-3, $22.40

Ninth, Pace, $2,700

4. Remix, W. Campbell 5.20-5.20-3.60

3. Sam Lucky, E. Davis Jr. 7.80-3.00

5. Buckeye Baddler, R. Cushing 3.20

T-1:59.3; Qu. 3-4, $54.60; Ex. 4-3, $113.80; Tri. 4—3-A, $129.40; DD 4-4, $27.60

Total Handle: $20,011

Saturday’s starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $2,200

1. Source of Power, G. Mosher

2. Brew, W. Campbell

3. Loafer Lauxmont, M. McGee

4. Southwind Inferno, Md. Athearn

5. Navarro Seelster, D. Ingraham

6. Jitterbug Hanover, E. Davis Jr.

Second, Pace, $2,500

1. Justice Department, S. Taggart

2. Can You Fly, D. Deslandes

3. Fritzie Rocket, E. Davis Jr.

4. Tylers Rendevous, R. Cushing

5. Shocked Ivy, G. Mosher

6. Mountain Rock, M. Stevenson

7. Pembroke Wildcat, H. Campbell

8. Forward Bliss, D. Ingraham

Third, Trot, $2,800

1. I’m Chiptasti, S. Taggart

2. Madison Muscle, Mk. Athearn

3. Kisses, E. Davis Jr.

4. Makinphotos, D. Deslandes

5. Barbells, H. Campbell

6. TR Connor, G. Mosher

7. Mary Girl, I. Davies

Fourth, Pace, $2,600

1. Verry Well Pretty, E. Davis Jr.

2. G G Roulette, K. Switzer Jr.

3. Ms Lynette, H. Campbell

4. Call Me The Breeze, N. Graffam

5. Iheartquestionmark, M. Stevenson

6. Waitted Out, D. Deslandes

7. Icandreamcanti, G. Mosher

8. Cyclone Night N, J. Bresnahan

Fifth, Pace, $2,800

1. Kholton’s Rei, G. Mosher

2. Sailor Jerry, N. Graffam

3. Butterscotch Babe, R. Goodblood Jr.

4. Miricle Maverick, E. Davis Jr.

5. Papa Grande, K. Switzer Jr.

6. Paxxie, H. Campbell

7. A Ok Hanover, W. Campbell

8. Skyway Dante, S. Taggart

Sixth, Pace, $2,700

1. Brickyard Nellie, E. Davis Jr.

2. Whirlwind, D. Deslandes

3. A As Glory, J. Whittemore

4. Powerful Love, D. Ingraham

5. The Perfect Dream, N. Graffam

6. Allstar Gal, H. Campbell

7. Always Special, W. Campbell

Seventh, Pace, $4,500

1. Lucksgottachange, N. Graffam

2. Zarkana, E. Davis Jr.

3. Thaacaretheeso, M. Sowers

4. A Hard Days Night, K. Switzer Jr.

5. Bettors Night, K. Switzer Jr.

6. Luv A Lot Hanover, D. Deslandes

7. Devil May Care, G. Bowden

8. McHeartbreaker, W. Campbell

Eighth, Pace, $3,600

1. J Patch, K. Switzer Jr.

2. Mr Nice Guy, W. Campbell

3. May Day Jojo, D. Ingraham

4. A Place Out West, Md. Cushing

5. Only Way I Know, H. Campbell

6. Excel Nine, E. Davis Jr.

7. Sinful Vito, Md. Athearn

8. Lulu’s Boy, A. Hall

Ninth, Pace, $7,500

1. Someplace Special, M. Stevenson

2. J J S Jet, W. Campbell

3. Panalytical, E. Davis Jr.

4. Bet You, H. Campbell

5. Escape The News, R. Cushing

Tenth, Pace, $2,200

1. Rambling Jet, G. Mosher

2. Beauxarts Hanover, T. Hudson

3. Mysticole Maggie, MDA

4. Fire Diamond, D. Ingraham

5. Double Down Yankee, G. Bowden

6. Reagans Conquest, D. Deslandes

7. McPlay Girl, H. Campbell

Sunday’s starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $2,200

1. Shurfine Babycate, Md. Cushing

2. Miracle Lynn, S. MacKenzie

3. Colossal Chaos, G. Mosher

4. Artnsassy, L. Gasbarro III

5. Alliegetty, N. Graffam

6. Invader M, E. Davis Jr.

7. Midnight Mass, H. Campbell

8. Playmate Interlude, W. Campbell

Second, Pace, $2,700

1. Gal’s Romeo, H. Campbell

2. The Midnight Owl N, S. Taggart

3. Body Guard, S. MacKenzie

4. Just Do It Jesse, E. Davis Jr.

5. Dynamic Rayzer, D. Ingraham

6. Yello Hawkeye, W. Campbell

7. Electric Mayhem, G. Mosher

8. Donald Himself, D. Deslandes

Third, Trot, $2,800

1. S D Prohibition, M. Stevenson

2. Nurse Crachett, K. Switzer Jr.

3. Speedy Ryan, E. Davis Jr.

4. Fox Valley Shannon, W. Campbell

5. Explosiveafternoon, D. Ingraham

6. Stirling Abacus, S. MacKenzie

7. Booyah TJ, N. Graffam

8. Quantum Lightning, S. Taggart

Fourth, Pace, $2,900

1. Really Living, S. Taggart

2. Reagans Renegade, H. Campbell

3. Secret Renegade, E. Davis Jr.

4. Dominic’s Magic, K. Switzer Jr.

5. Just Call Me Nosey, Mk. Athearn

6. I’m Saving Myself, D. Ingraham

7. Silky’s Dream, W. Campbell

Fifth, Trot, $3,800

1. Royal Hawaii, W. Campbell

2. Kegler Hanover, D. Ingraham

3. General Bill Brown, Mk. Athearn

4. Maine Muscle, Md. Cushing

5. Stand Guard, G. Mosher

6. Fort Bragg, D. Deslandes

7. Beer League, K. Switzer Jr.

Sixth, Pace, $2,500

1. The Wizsell of Odz, E. Davis Jr.

2. Falcons Fire A, S. Taggart

3. Giddylicious, W. Campbell

4. Shank You, W. Dubois

5. Briar Creeks Angel, E. Davis Jr.

6. Gracie Gracie, D. Ingraham

7. Dancers Pass, N. Graffam

8. Courageous, G. Mosher

Seventh, Pace, $3,600

1. Funny Lena, N. Graffam

2. Janinne, T. Hudson

3. Caviart Savannah, G. Mosher

4. Electricity, M. Stevenson

5. Miss Paula D, D. Ingraham

6. Wild Lady Luck, K. Switzer Jr.

7. Leeann Majors, R. Nadeau

8. Sweetchildofmine, H. Campbell

Eighth, Pace, $7,500

1. Fashion vRuffles, D. Ingraham

2. Shes All Good, D. Deslandes

3. You’re The News, T. Hudson

4. Taylor Rei, E. Davis Jr.

5. Make Magic, G. Mosher

6. Darlington Stripe, K. Switzer Jr.

7. Ashlee’s Cool Gal, W. Campbell

Ninth, Pace, $4,000

1. Ideal Bid, R. Cushing

2. Mom’s Crossroads, W. Watson

3. Allcardsallthetime, N. Graffam

4. Quincy, S. MacKenzie

5. Ohm Like Clockwork, K. Switzer Jr.

Tenth, Pace, $2,000

1. Upfront Grantsgril, R. Goodblood Jr.

2. Mr Douglas, G. Mosher

3. Allie’s Shooter, S. Taggart

4. Clown’s Smile, D. Ingraham

5. Astreos Delight, L. Gasbarro III

6. Fulla Fire, E. Davis Jr.

7. The Doodah Man, H. Campbell

8. Vicky Killean, W. Campbell