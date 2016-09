Wednesday’s harness racing

Harness racing

Cumberland Fair

Wednesday’s results

First, Trot, $9,951

2. Miss Flaggy Meadow, I. Davies 8.60-3.00-2.10

4. Just A Little Evil, H. Campbell 2.20-2.10

6. She Can Do Magic, W. Campbell 2.10

T-2:02; Qu. 2-4, $4.40; Ex. 2-4, $10.20; Tri. 2-4, $58.60

Story continues below advertisement.

Second, Pace, $3,600

5. Allamerican Dice, G. Mosher 3.40-3.20-2.40

3. American Plan, L. Gasbarro III 6.60

4. Malek Hanover, E. Davis Jr. 3.60

T-1:57.2; Qu. 3-5, $19.80; Ex. 5-3, $23.80; Tri. 5-3-4, $199.40; DD 2-5, $33.00

Third, Pace, $2,500

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. 16.00-5.00-3.40

3. Just Call Me Nosey, Mk. Athearn 2.80-2.10

8. Daydreamer Jo, M. Stevenson 2.20

T-2:02.4; Qu. 2-3, $25.80; Ex. 2-3, $39.00; Tri. 2-3-8, $258.20

Fourth, Pace, $2,200

6. Midnight Mass, H. Campbell 23.60-8.00-5.40

1. Steppin Hanover, E. Davis Jr. 12.00-5.40

2. Shurfine Babycate, Md. Cushing 10.80

T-1:59.4; Qu. 1-6, $39.80; Ex. 6-1, $99.00; Tri. 6-1-A, $131.40

Fifth, Trot, $9,950

2. Mark’s Shiny Penny, Mk. Athearn 2.80-2.60-2.10

4. Bank On Linda, E. Davis Jr. 3.80-2.20

6. Virtuosa, R. Goodblood Jr. 2.10

T-2:03.3; Qu. 2-4, $3.20; Ex. 2-4, $8.20; Tri. 2-4-6, $21.20

Sixth, Pace, $2,000

1. Fiesty Baran, S. Taggart 4.80-5.20-6.40

5. Northern Smoke Out, E. Davis Jr. 2.80-2.80

3. Lavish Choice, G. Mosher 2.40

T-1:59.4; Qu. 1-5, $4.20; Ex. 1-5, $8.00; Tri. 1-5-3, $53.80; DD 2-1, $14.40

Seventh, Trot, $3,200

4. Sierra Madera, D. Ingraham 24.60-4.80-3.60

2. My Twisted Sister, C. Cushing 4.40-3.00

5. Lucy From Hebron, Mk. Athearn 4.80

T-2:02.2; Qu. 2-4, $18.60; Ex. 4-2, $71.60; Tri. 4-2-A, $179.40

Eighth, Pace, $2,800

1. J Patch, K. Switzer Jr. 4.20-2.40-2.20

2. Penney’s Spirit, E. Davis Jr. 2.80-2.10

4. Daniel Semalu, H. Campbell 2.20

T-1:59.3; Qu. 1-2, $4.60; Ex. 1-2, $6.40; Tri. 1-2-4, $31.00

Ninth, Pace, $3,600

1. Dojea Ballcap, W. Campbell 7.40-4.00-7.60

2. American Fighter, G. Mosher 3.00-4.80

5. My Last Chance, E. Davis Jr. 3.20

T-1:58.1; Qu. 1-2, $2.40; Ex. 1-2, $30.00; Tri. 1-2-5, $34.20

Tenth, Pace, $4,000

1. Aint No Mo, G. Mosher 4.20-2.40-2.40

2. Kehmmywood, Md. Cushing 3.60-3.40

4. Rocnrolwilneverdie, W. Campbell 3.80

T-1:57.3; Qu. 1-2, $6.20; Ex. 1-2, $11.60; Tri. 1-2-4, $31.80

Eleventh, Pace, $$2,500

2. Giveittoemstaight, G. Mosher 3.80-2.20-2.40

3. Palm’s Beach, N. Graffam 2.40-2.20

5. Donald Himself, F. Petrelli 5.80

T-1:57.2; Qu. 2-3, $4.40; Ex. 2-3, 6.40; Tri. 2-3-5, $60.40; DD 1-2, $5.80

Total Handle: 17,799

Thursday’s starters, 1:30 p.m.

First, Trot, $2,800

1. Kaladar, G. Mosher

2. Main Stage, E. Davis Jr.

3. Neuchas Punk, RGJ

4. S D Prohibition, M. Stevenson

5. Wolf’s Milan, D. Deslandes

Second, Pace, $3,750

1. Paris Beau, W. Campbell

2. Selvin, K. Switzer Jr.

3. Card Rustler, R. Cushing

4. Golden Tree, D. Deslandes

5. Cruzin Maverick, G. Mosher

Third, Pace, $3,600

1. Brooklyn’s Best, E. Davis Jr.

2. Kimmie Cam, K. Switzer Jr.

3. Grandma Finn, D. Ingraham

4. Kim’s Day, G. Mosher

5. Southwest Bliss, H. Campbell

6. Color Palette K, R. Cushing

Fourth, Pace, $2,600

1. Itsallaboutmike, W. Campbell

2. Natural Breeze, E. Davis Jr.

3. McPfast Bluegrass, N. Graffam

4. Real Yankee, H. Campbell

5. Someplace Special, M. Stevenson

6. U Cant Fix Stupid, D. Ingraham

7. You Belong With Me, Md. Cushing

8. McCabe Hall, E. Davis

Fifth, Pace, $4,200

1. Corky Baran, K. Switzer Jr.

2. Noble’s Grand Slam, E. Davis Jr.

3. Hay You Hellion, M. Stevenson

4. Electric Chapel N, G. Mosher

5. Cactus Creek, H. Campbell

Sixth, Pace, $2,200

1. My Time Hanover, W. Campbell

2. Wantsomeofthis, D. Deslandes

3. Chasen Cancun, E. Davis

4. Body Guard, K. Switzer Jr.

5. Charlie By Far, D. Ingraham

6. Glow Again, Md. Cushing

7. Had To Be Me, H. Campbell

Seventh, Pace, $2,500

1. CR Fixed Asset, J. Burke

2. Pan Taylor, A. Gray

3. Nucular Enemy, B. Kelley II

4. Heaven Touched, J. Bresnahan

5. So What Who Care, K. Pillsbury

6. Burl Hanover, R. Abel

7. Dragon King, A. Hall

Eighth, Pace, $10,298

1. Got To Be Trouble, D. Ingraham

2. Ladiesloveoutlaws, K. Switzer Jr.

3. Life Isa Shortwalk, E. Davis Jr.

4. Racing For Rick, R. Cushing

5. Seriously Sarah, R. Goodblood Jr.

6. Justpeggingtowin, Mm. Athearn

7. Western Stepp, W. Campbell

Ninth, Pace, $4,200

1. Ringo, D. Deslandes

2. Ideal Champ, G. Bowden

3. Kid Courageous A, K. Switzer Jr.

4. It’s a Go, G. Mosher

5. Fear Itself, N. Graffam

6. Real Special, W. Campbell

Tenth, Pace, $2,700

1. Lil Miss Snowflake, H. Campbell

2. Boy Crazy, E. Davis

3. Drunk and Dramatic, J. Bresnahan

4. Brickyard Nellie, E. Davis Jr.

5. Sweet Sister Palz, G. Mosher

6. Maddie D, K. Switzer Jr.