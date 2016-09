Local sports results for Sept. 28, 2016

Results

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

GIRLS SOCCER

Piscataquis 3, Dexter 1

FIELD HOCKEY

Dexter 4, Piscataquis 0

BOYS SOCCER

Ellsworth 2, Presque Isle 1

John Bapst 6, Old Town 0

Jonesport-Beals 2, Highview Christian 1

Woodland 1, Shead 0

COLLEGE

MEN’S SOCCER

St. Joseph’s 4, Mount Ida 0

UM-Farmington 1, Southern Maine 0

FIELD HOCKEY

Husson 1, St. Joseph’s 0

Keene St. 4, Southern Maine 0

UNE 4, Gordon College 0

Tuesday’s Results

GIRLS SOCCER

Ashland 8, Southern Aroostook 0

Bangor 6, Brunswick 2

Brewer 1, Mount Ararat 0

Camden Hills 7, Hampden Acad. 1

Fort Kent 12, Fort Fairfield 1

Hermon 8, Foxcroft Acad. 1

Hodgdon 8, Van Buren 0

John Bapst 3, MDI 2

Katahdin 3, Hodgdon 1

Narraguagus 4, Calais 2

Nokomis 3, Maranacook 2

Old Town 11, Ellsworth 1

Shead 2, Woodland 0

Waterville 6, Spruce Mountain 0

BOYS SOCCER

Ashland 2, Southern Aroostook 0

Bangor 2, Brunswick 1

Bangor Christian 5, Greenville 0

Camden Hills 2, Hampden Acad. 0

Central 7, Bucksport 0

Fort Fairfield 2, Fort Kent 1

Hodgdon 2, Katahdin 0

Houlton 4, Lee Acad. 2

Mattanawcook Acad. 1, Schenck 1

Medomak Valley 2, Gardiner 1

Orono 11, Dexter 0

Penobscot Valley 3, Searsport 2

Penquis 6, Piscataquis 3

FIELD HOCKEY

Belfast 11, Lincoln Acad. 0

Foxcroft Acad. 3, Central 0

Maine Central Institute 7, Waterville 0

Nokomis 3, Mount View 0

Oxford Hills 2, Brewer 1

COLLEGE

WOMEN’S SOCCER

Bowdoin 1, U. of New England 0

Colby 7, Southern Maine 1

Husson 4, Thomas 0

Vermont Tech 0, CMCC 0

MEN’S SOCCER

Thomas 6, Husson 1

Today’s games

HIGH SCHOOL

Field Hockey

Bangor at Brunswick, 4 p.m.

Brewer at Messalonskee, 3:30 p.m.

Camden Hills Reg. at Lawrence, 4 p.m.

Central at Stearns, 4 p.m.

Cony at Lewiston, 4 p.m.

Gardiner at Erskine Acad., 4 p.m.

Hall-Dale at Oak Hill, 3:30 p.m.

Hampden Acad. at Oxford Hills, 6 p.m.

Mattanawcook at Foxcroft Acad., 4 p.m.

Mount Ararat at Skowhegan, 4 p.m.

Mt. Blue at Edward Little, 4 p.m.

Old Town at Hermon, 4 p.m.

Waterville at Lincoln Acad., 4 p.m.

Winslow at Mount View, 4 p.m.

Boys Soccer

Bucksport at Mattanawcook Acad., 4 p.m.

Dexter at Piscataquis, 4 p.m.

Fort Fairfield at Central Aroostook, 7 p.m.

Katahdin at Schenck, 4 p.m.

Lee Acad. at Houlton, 5 p.m.

Mt. Blue at Bangor, 6 p.m.

Penquis Valley at Greenville, 4 p.m.

Searsport at Bangor Christian, 4 p.m.

Valley at Temple Academy, 3:30 p.m.

Girls Soccer

Boothbay at Mountain Valley, 6 p.m.

Camden Hills Reg. at Lewiston, 6 p.m.

Cony at Oxford Hills., 3:30 p.m.

Dirigo at Madison, 3:30 p.m.

Edward Little at Skowhegan, 3:30 p.m.

Fort Fairfield at Central Aroostook, 5 p.m.

Lawrence at Hampden Acad., 6 p.m.

Lee/Stearns at Houlton, 7 p.m.

Lincoln Acad. at Mount View, 3:30 p.m.

Monmouth Acad. at Carrabec, 3:30 p.m.

Narraguagus at Deer Isle-Stonington, 4 p.m.

Old Town at John Bapst, 4 p.m.

Presque Isle at Ellsworth, 5:30 p.m.

Woodland at East Grand Sch., 4 p.m.

Volleyball

Jonesport-Beals at GSA, 5 p.m.

Washington Acad. at Calais, 5 p.m.

COLLEGE

Volleyball

St. Joseph’s at Southern Maine, 7 p.m.

Unity at Great Bay CC, 7 p.m.

Men’s Soccer

UMFK at Vermont Tech, 4 p.m.

Volleyball

Woodland (7-2) def. GSA (0-8) 25-11, 25-12, 25-10

Woodland: Shaye Beers 18-20 serving, 10 aces, 5 kills; Jenah Leeman 15-15 serving, 7 aces, 2 kills; Shawna Monk 7-10 serving, 2 aces, 7 kills; GSA: Lillie Maier 7-7 serving, 1 ace, 1 dig; Yvonne Rogers 3-3 serving, 1 dig

Golf

HIGH SCHOOL

Presque Isle (10-7) 200; Caribou (4-12) 222

At JaTo Highlands GC

PI: Hunter Flynn 39, Seth Roy 53, Libby Boone 50, Isaac Madore 58

Caribou: Connor Plourde 57, Bailey Griffeth 59, Stewart Curtis 55, Gabe Rand 64, Noah Rosado 51

Medalist: Flynn, PI

At Traditions GC, Holden

KVAC Division Finals

Brewer 141, 8.5 pts.; Nokomis 187, .5 pts.

Brewer: Sam Hafford 31, Kobe Rogerson 43, Cameron Harvey 35, Joshua Birch 39, Kirk Small 36, Josh Demaso 43

Nokomis: Josh Smestad 49, Sam Smestad 49, Kobey Ramsdell 52, Zach Hartsgrove 44, Jacob Lindsay 49, Matt Dyer 45

Maine PGA

At Falmouth CC

Falmouth Pro-Am — 2 BB of 4, G + N: 1. Nick Glicos (Martindale CC), Aaron Muse, Felix Lincoln, Rick Schrepper 59-68–127; T2. John Hickson (Sebasco Harbor GR), Bob Smith, Jeff Honeycomb, Tom Gross 66-62–128; T2. Shawn Warren (Falmouth CC), Tim Veilleux, Joe Ernst, Shawn Mccurdy 65-63–128; 4. Malcolm Oliver (Bath CC), Reid Birdsall, Dean Snell, Mark St. Pierre 63-69–132; 5. Kyle Bourassa (Martindale CC), Tom Merrill, Marc Gosselin, Paul Croteau 64-71–135; 6. Sean Barrett (Falmouth CC) Patrick Bucklin, John Holmes, Kevin Thurlow 63-73–136; Individual Professional: T1. John Hickson (Sebasco Harbor GR), 35-33–68; T1. Shawn Warren (Falmouth CC) 36-32–68; T1. Malcolm Oliver (Bath CC) 31-37–68; 4. Kyle Bourassa (Martindale CC) 35-38–73; 5. Nick Glicos (Martindale CC) 33-43–76

MSGA

At Purpoodock GC, Cape Elizabeth

Senior Tour — AGE 55-63: Gross: Gary Auger 73/65, John Downing 75/69, Bob Allen 76/70, Raymond Robichaud 76/70; Net: Wally Martin 84/66, Gary Fontaine 78/67, Don Cormier 88/69, Nick Dalfonso 78/69; AGE 64-68: Gross: Joel Hawkes 74/69, Mark Plummer 75/76, Ray Convery 78/70; Net: Mark Bernstein 76/67, John Collins 78/68, Bob Barber 79/69; Age 69-up: Gross: Paul Pelletier 76/70, Truman Libby 76/72, Alan Bouchard 77/74, Lowell Watson 77/75; Net: Dick Gammon 89/68, John Kerbel 78/68, Bill Freedman 88/69, James Sample 90/69, Ron Murray 83/69; Team Gross: Peter Davis 65/59, Mike Johnson 65/59, Bob Allen 65/59, Mark Plummer 65/59, Paul Pelletier 66/61, Ron Brown 66/61, John Downing 66/61, Peter Ashton 66/61, Martin Doherty 66/60, Darrell Herbert 66/60, Paul Robinson 66/60, Gary Auger, 66/60, Ray Convery 66/59, Jeff Kent 66/59, Mark Kent 66/59, Trent Murphy 66/59, Net: Carroll Jones 70/58, John Lefebvre 70/58, Rich Boutin 70/58, Nick Dalfonso, 70/58, David A Collins 70/58, John Collins 70/58, Rex Smith 70/58, Wayne Hackett 70/58, Wally Martin 70/59, Josh Katz 70/59, Steve Casey, 70/59, Jack Sharkey 70/59, Rick Zemla 70/59, Bob Blais 70/59, Joel Hawkes 70/59, Bob Surette 70/59; SKINS: Gross: No. 9 Darrell Herbert 2; Net: No. 17 Mark Dromgoole 3; Pins: No. 5 Mark Kent 2-3, No. 9 Peter Ashton 3-0, No. 12 Mark Plummer 3-2, No. 15 Eric Hoy 3-0

WMSGA

At Belgrade Lakes

Monday Best Two Balls of Four — Gross: Debby Gardne, Traci Beier, Linda MacNeil, Linda Holmes 153, Lisa Wintle, Kate Boyle, Margo Audiffred, Meriby Sweet 163, Liz Wiltshire, Jean Cassidy, Denise Hennessey, Peggy Cummings 164; Net: Karen Dunbar, Paula Cuthbertson, Susanne Soule, Doris Borkstrom 125, Beth Cormier, Vicki Lindquist, Sunita Raynes, Heather Pelletier 128, Pegi Whited, Kathy Anderson, Terry Burke, Anne Pooler 133, Susie Gravel, Sharon McKee, Pam Johnson, Jane Diplock 133; Pins: No. 2 Neila Nelke, No. 5 Neila Nelke, No. 8 Traci Beier, No. 13 Susie Gravel, No. 17 Neila Nelke; Gross Skins: No. 1 Rachel Newman 3, No. 2 Pam Johnson 2, No. 3 Beth Cormier 4, No. 6 Liz Coffin 4, No. 8 Traci Beier 2, No. 12 Traci Beier 4, No. 16 Traci Beier 4; Net: No. 4 Anne Pooler 2, No. 7 Terry Burke 2, No. 11 Jean Pratt 1, No. 13 Sandy Royce 0

Tuesday Best Two Balls of Four — Gross: Kristin Kannegieser, Leslie Guenther, Pennie Cummings, Ruth Colucci 147, Micki Meggison, Kathi O’Grady, Cecily Whiting, Marty Jones 153, Prudence Hornberger, Heidi Haylock, Karen Richardson, Bambi Stevens 157; Net: Dana Swanson, Darlene Soboleski, Arlene Davis, Barb Scott 120, Sue Brooker, Susan Collins, Sherrie Thomas, Sue Coffin 123, Kim Comstock, Jody Lyford, Shelley Drillen, Durice Washburn 125; Pins: No. 2 Sherrie Thomas, No. 5 Heidi Washburn, No. 8 Cecily Whiting, No. 13 Marsha Cottrell, No. 17 Ruth Colucci; Gross Skins: No. 2 Micki Meggison 2, No. 4 Dana Swanson 3, No. 8 Cecily Whiting 2, No. 12 Micki Meggison 4, No. 15 Dana Swanson 3; Net: No. 1 Dana Swanson 2, No. 2 Barbara Pray 1, No. 3 Marlene Viger 3, No. 7 Pid Rafter 2, No. 11 Cheryl Harrington 2, No. 16 Evie Graham 3; 50-50: Faith Vautour

LOCAL

At Barren View GC, Jonesboro

Senior Scramble — 1. Ann Lockett, John Rogers, Chuck Nevala, Scott Whitney -5, 2. Nancy Cunliffe, Dennis Lewey, Don Porteous, Gary Willey -4 (won putt-off), 3. Hilary Pineo, Ed Mosel, Chuck Hodge, Fred Morgan -4; Pin: No. 5 Pierre Dumont 11-11

At Bucksport GC

Wednesday Morning Scramble — 1. Jason Mann, Chris Soper, Larry Orcutt 33, 2. Al Beeson, Bob Tapley, Eric Stover 34, 3. Rod Chase, Gene Bowden, Bill Ferris 34, 4. Wayne Hand, Mark Bennett, Gil Lacroix 35, 5. Whitney Hand, Alan Johnson, Gordon Holmes 35; Pins: No. 3 Larry Orcutt 18-5, No. 6 Mark Bennett 27-0

At Traditions GC, Holden

Men’s Senior League – 1. Terry Pangburn, Jeff Waring, Mike Connolly, John Conners 31, 2. (tie) Joe Guaraldo, Dick Burger, Nick Fox, Roger Therriault 33, Bob Gillis, Lew Rose, Paul Crawford 33; Pin: No. 8 Dick Burger 20-4

At PVCC, Orono

Yellow Ball Twilight League – 1. Kevin McConnell, Herb Coolbrith, Warren Brooks, Paul Drupel 63, 2. Ed Michaud, Jeff Manter, Chris Morin, Norm Plourde 69, 3. Mike Ambrose, Joe B Rollins, Ed Ripley, Bucky Owen 71; Pins: No. 4 Paul Drupel 13-1, No. 6 Shane Burpee 20-1, No. 9 Mike Ambrose 0-3