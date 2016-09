Tuesday’s harness racing

Harness racing

Cumberland Fair

Tuesday’s results

First, Pace, $2,900

5. Time Clock Hanover, G. Mosher 2.10-2.40-2.10

4. Secret Renegade, E. Davis 20.40-2.10

2. Reagans Revenge, W. Campbell 2.10

T-2:02.2; Qu. 4-5, $26.40; Ex. 5-4, $17.60

Second, Pace, $3,200

5. Pacific Stride, H. Campbell 10.00-8.00-6.20

3. Southside Chris, D. Ingraham 7.40-4.60

7. Checkisinthemail, E. Davis 11.40

T-2:00.2; Qu. 3-5, $83.20; Ex. 5-3, $47.00; Tri. 5-3-7, $1,056.60; DD 5-5, $9.40

Third, Trot, $2,800

5. Deli-craze, D. Ingraham 8.60-6.60-3.40

4. Kaja, G. Mosher 4.60-4.60

1. Nurse Crachett, W. Campbell 3.40

T-2:06.4; Qu. 4-5, $24.20; Ex. 5-4, $27.60; Tri. 5-4-1, $67.40

Fourth, Pace, $2,700

4. Fox Valley Primo, H. Campbell 27.40-4.20-3.20

1. Go West Lucky Cam, D. Ingraham 2.80-2.40

3. Gota Go Bullville, G. Mosher 3.40

T-1:59.4; Qu. 1-4, $30.40; Ex. 4-1, $47.00; Tri. 4-1-3, $201.40

Fifth, Pace, $2,900

4. Rocknalltheway, D. Deslandes 8.80-4.40

2. Double D Deluxe, D. Dickison 4.20

5. Dynamic Rayzer, D. Ingraham

T-2:01; Qu. 2-4, $13.80; Ex. 4-2, $17.80

Sixth, Trot, $3,800

3. War Glory, N. Graffam 4.00-2.80-2.80

2. Kegler Hanover, D. Ingraham 5.00-2.60

1. Stand Guard, G. Mosher 4.60

T-2:02; Qu. 2-3, $5.80; Ex. 3-2, $23.40; Tri. 3-2-1, $49.20

Seventh, Pace, $3,800

4. Roddy’s Nor’easter, G. Mosher 9.20-4.40-3.00

6. Lady’s Bag Man, D. Deslandes 5.80-2.80

3. Heart Breaking, H. Campbell 4.00

T-1:59.1; Qu. 4-6, $19.60; Ex. 4-6, $90.20; Tri. 4-6-3, $77.40

Eighth, Pace, $3,800

5. Make Magic, G. Mosher 4.80-3.20-3.00

3. Pembroke Baroness, S. Pooler 11.60-4.80

2. Electricity, M. Stevenson 2.80

T-1:59.1; Qu. 3-5, $36.20; Ex. 5-3, $121.80; Tri. 5-3-2, $364.80

Ninth, Pace, $2,500

6. Leeann Majors, R. Nadeau 3.60-2.20-2.10

5. Icandreamcanti, G. Mosher 4.00-2.40

3. Mysticole Maggie, Mm. Athearn 2.40

T-1:59.2; Qu. 5-6, $20.80; Ex. 6-5, $21.80; Tri. 6-5-3, $57.20; DD 5-6, $29.80

Total Handle: $14,750

Wednesday’s starters, 3 p.m.

First, Trot, $9,951

1. Miss Quote, M. Cushing

2. Miss Flaggy Meadow, I. Davies

3. CC’s Dusty, W. Watson

4. Just A Little Evil, H. Campbell

5. Jeza Bella, Mk. Athearn

6. She Can Do Magic, W. Campbell

Second, Pace, $3,600

1. Ideal Wizard, H. Campbell

2. Keemosabe, W. Campbell

3. American Plan, L. Gasbarro III

4. Malek Hanover, E. Davis Jr.

5. Allamerican Dice, G. Mosher

6. Sinful Vito, E. Davis

Third, Pace, $2,500

1. Betterthannutn, D. Ingraham

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

3. Just Call Me Nosey, Mk. Athearn

4. Let It Ring, T. Wing

5. FVS Firecracker, W. Campbell

6. Royal Flush, D. Deslandes

7. Tickles Toy, H. Campbell

8. Daydreamer Jo, M. Stevenson

Fourth, Pace, $2,200

1. Steppin Hanover, E. Davis Jr.

2. Shurfine Babycate, Md. Cushing

3. Dream N Ezy, G. Mosher

4. Alliegetty,N. Graffam

5. Nuts and Jolts, S. Macnzie

6. Midnight Mass, H. Campbell

7. Pembroke Boogie, S. Taggart

8. Your Special, W. Campbell

Fifth, Trot, $9,950

1. Startactnlikealady, G. Hall

2. Mark’s Shiny Penny, Mk. Athearn

3. Gonnakissmeornot, R. Cushing

4. Bank On Linda, E. Davis Jr.

5. Lakenledge Ikossi, M. Stevenson

6. Virtuosa, R. Goodblood Jr.

Sixth, Pace, $2,000

1. Fiesty Baran, S. Taggart

2. Daydreamin Lynx, S. Pooler

3. Lavish Choice, G. Mosher

4. Max Mike and GGB, Mm. Athearn

5. Northern Smoke Out, E. Davis Jr.

6. Last Stretch, T. Wing

7. Air Force Grad, C. Cushing

8. Art’s Sake, R. Cushing

Seventh, Trot, $3,200

1. Explosive Ripple, W. Campbell

2. My Twisted Sister, C. Cushing

3. Carolinkia, D. Deslandes

4. Sierra Madera, D. Ingraham

5. Lucy From Hebron, Mk. Athearn

6. Musical Milestones, E. Davis Jr.

7. Mack Caviar, W. Watson

Eighth, Pace, $2,800

1. J Patch, K. Switzer Jr.

2. Penney’s Spirit, E. Davis Jr.

3. Take The Risk, D. Ingraham

4. Daniel Semalu, H. Campbell

5. Windemere Jolt, W. Campbell

6. Jetty, E. Davis

7. Four Starz Louie, F. Petrelli

Ninth, Pace, $3,600

1. Dojea Ballcap, W. Campbell

2. American Fighter, G. Mosher

3. Beach Fighter A, M. Stevenson

4. Electric Mayhem, D. Deslandes

5. My Last Chance, E. Davis Jr.

6. May Day Jojo, D. Ingraham

7. Tattle Tell Teen, H. Campbell

Tenth, Pace, $4,000

1. Aint No Mo, G. Mosher

2. Kehmmywood, Md. Cushing

3. Mom’s Crossroads, W. Watson

4. Rocnrolwilneverdie, W. Campbell

5. Quincy, S. MacKenzie

6. Outlawdangruswatrs, F. Petrelli

7. Fox Ridge Joey, N. Graffam

8. Sandy Barbielegacy, L. Gasbarro III

Eleventh, Pace, $$2,500

1. Skype Hanover, S. MacKenzie

2. Giveittoemstaight, G. Mosher

3. Palm’s Beach, N. Graffam

4. I’m Saving Myself, D. Ingraham

5. Donald Himself, F. Petrelli

6. Double Down Yankee, G. Bowden

7. Fritzie Rocket, E. Davis Jr.