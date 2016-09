Local sport results for Sept. 16, 2016

Results

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Biddeford 17, Falmouth 14

Bonny Eagle 70, Bangor 7

Brewer 38, Gardiner 0

Brunswick 58, Cony 14

Cape Elizabeth 55, Spruce Mountain 12

Cheverus 28, Lewiston 20

Edward Little 32, Oxford Hills/Buckfield 28

Kennebunk 26, Morse 14

Lawrence 7, Mt. Blue 0

MCI 50, Washington Academy 6

Medomak Valley 15, Maranacook 6

Messalonskee 49, Hampden 7

Mountain Valley 34, Lake Region 7

Old Town 43, Hermon 0

Orono 36, Stearns/Lee 0

Portland 42, Windham 21

Sanford 33, South Portland 7

Skowhegan 35, Nokomis 0

Thornton 56, Deering 13

Winthrop/Monmouth 14, Dirigo 6

Yarmouth 45 Poland 18

BOYS SOCCER

Bangor 6, Lawrence 2

Camden Hills 4, Brewer 0

Highview Christian 2, Chop Point 2

Lee Acad. 4, Penquis 2

Van Buren 4, Wisdom 1

GIRLS SOCCER

Camden Hills 3, Brewer 0

Hampden Acad. 1, Edward Little 1

Schenck 1, Katahdin 1

Vinalhaven 2, Highview Christian 1

FIELD HOCKEY

Dexter 2, Old Town 0

Foxcroft Acad. 8, Mattanawcook Acad. 0

Hermon 2, John Bapst 0

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Belfast 1, Mount View 0

Mount Ararat 3, Bangor 2

Nokomis 8, Waterville 0

Piscataquis 2, Orono 1

BOYS SOCCER

Greenville 2, PVHS 2

Bangor Christian 3, Sumner 1

Central Aroostook 3, Limestone 1

Presque Isle 3, Fort Kent 1

Schenck 4, Katahdin 0

Washington Academy 13, Bucksport 0

GIRLS SOCCER

Bucksport 2, Central 0

Calais 3, Woodland 0

Central Aroostook 9, Limestone 1

Fort Kent 2, Presque Isle 2 (2OT)

Foxcroft 3, Piscataquis 0

Orono 3, Old Town 2

Waterville 7, Medomak Valley 0

Cross country

PVC

At Dover-Foxcroft

3.1 miles

John Bapst boys 16, Hermon 48, Foxcroft Acad. 80, Lee Acad. 96

1, Noah Dube, JB, 18:13.83. 2, Mackenzie Ladd, JB, 18:26.47. 3, Ben Spear, JB, 19:11.64. 4, Gavin McDonald, JB, 19:20.36. 5, Zachary Beaton, HER, 19:42.35. 6, Jagger Cummings, JB, 20:17.61. 7, Max Chadwick, JB, 20:38.30. 8, Kyle Byram, HER, 21:03.51. 9, Robert Pottle, HER, 21:22.14. 10, Nicholas Daneman, FOX, 21:31.61. 11, William Casey, FOX, 21:33.78. 12, Noah Pottle, HER, 21:53.79. 13, Brady Long, JB, 21:55.63. 14, Jett Troutt, HER, 21:59.81. 15, Joseph Aldrich, LEE, 22:49.10. 16, Matthias Aldrich, LEE, 22:53.86. 17, Kazuyuki Kawashima, FOX, 23:05.93. 18, Julian Haun, LEE, 23:10.86. 19, Dillion Nason, HER, 23:19.71. 20, Ethan Poland, FOX, 23:19.96. 21, Connor Cropley, HER, 23:22.10. 22, Zachary Stahl, HER, 23:24.33. 23, Jacob Drake, JB, 24:34.28. 24, Benjamin Nichols, HER, 24:36.50. 25, Owen Shaw, HER, 24:37.94. 26, Riley Wheelock, JB, 25:01.84. 27, Yuseok Ko, FOX, 25:14.67. 28, Ben Zapsky, HER, 25:26.61. 29, Ben Dyer, JB, 26:51.82. 30, Guochun Li, JB, 27:07.43. 31, Ian Norman, JB, 27:14.14. 32, Cody Sprague, LEE, 27:17.11. 33, Adrian Dyer, LEE, 27:24.26. 34, Phil Mumford, BCS, 27:58.22. 35, Lukas Norment, JB, 28:21.98. 36, Evan Gaudette, JB, 28:41.86. 37, Long Bui, FOX, 30:11.60. 38, Nathaniel Skomars, FOX, 30:52.22. 39, Yao Li, FOX, 34:36.25. 40, Khang Vu, FOX, 42:48.40

John Bapst girls 25, Hermon 30

1, Amanda Boyd, JB, 20:44.43. 2, Sara Hunt, JB, 22:23.09. 3, Kate Lusignan, HER, 23:40.04. 4, Thomas Jordan, FOX, 24:34.58. 5, Macenzie Sossong, HER, 24:46.93. 6, Olivia St Germain, JB, 25:03.16. 7, Nadia Garcia, HER, 25:26.75. 8, Kelsey Benjamin, BCS, 25:33.51. 9, Margaret Peckenham, JB, 25:42.91. 10, Emma Shaw, HER, 26:39.51. 11, Audrey Nicholas, LEE, 26:52.65. 12, Aleah Dean, HER, 27:45.06. 13, Jenny Noyes, JB, 28:42.15. 14, Cassidy Barnes, HER, 28:49.83. 15, MacKenzie Haskell, HER, 29:06.07. 16, Shelby Shea, LEE, 29:08.58. 17, Jenna Bond, HER, 29:40.96. 18, Madison Gaetani, JB, 30:20.70. 19, Caleigh Lebel, JB, 30:31.43. 20, Maggie Banks, LEE, 30:53.47. 21, Taylor Magliozzi, HER, 32:07.02. 22, Maria Gaetani, JB, 32:51.12. 23, Abigail Fitts, HER, 33:03.44. 24, Sueyoung Shim, JB, 34:52.84. 25, Katelyn Walsh, HER, 37:54.71. 26, Jacklyn Chen, LEE, 39:33.51. 27, Khanh Vu, FOX, 45:00.77

At Corinth

Central XC Invitational

2.93 miles

Orono boys 15; Old Town 52; Narraguagus 97; Machias 110; Central 112

Boys Top 20: 1. Matt Keresey ORO 16:13; 2. Addison Coty CAL 16:50; 3. William O’Neil ORO 16:52; 4. Jonathan Steelman ORO 16:54; 5. Johnny Spencer ORO 17:05; 6. Evan Merchant JP-B 17:12; 7. Stephen Nelson ORO 17:15; 8. Sam Holt ORO 17:18; 9. Connor Poirier OT 17:20; 10. Jacob Godfrey MACH 17:54; 11. Hunter Willey OT 17:56; 12. Tucker Ellis ORO 18:31; 13. Josh Burris MATT 18:33; 14. Ben Francis OT 18:45; 15. Tony Maney ORO 18:47; 16. Ben Blood ORO 18:47; 17. William Strauch DEX 18:47; 18. Josh Willey OT 19:01; Nick Letourneau OT 19:03; 20. Matt Williamson ORO 19:03.

Orono girls 18; Narraguagus 62; Mattanawcook 69; Machias 92

Girls Top 20: 1. Kassidy Dill ORO 18:28; 2. Hannah Steelman ORO 18:30; 3. Fay Brown-Morrison NAR 19:52; 4. Camille Kohala ORO 19:55; 5. Audree O’Meara OT 19:57; 6. Liza Gallant ORO 20:47; 7. Olivia Huckins CAL 20:58; 8. Lydia Chase ORO 21:20; 9. Marta Ehringhaus ORO 21:51; 10. Lucia Smitherman ORO 22:17; 11. Usha Stockley MATT 22:20; 12. Sophia DeSchiffart NAR 22:31; 13. Elyssia Smith MATT 22:41; 14. Nicole Kennedy OT 23:33; 15. Katie Owen ORO 23:36; 16. Liliana Levitsky ORO 23:44; 17. Kyleigh Oliver MATT 23:56; 18. Carol Smith MACH 24:03; 19. Kassidy Harriman OT 24:03; 20. Heather Van Dolman ORO 24:08

Golf

Hole-in-one

Hilary Pineo

JONESBORO — Hilary Pineo recorded her first career hole-in-one on the par 3, 95-yd. fifth hole at Barren View Golf Club on September 12th. Pineo used a 9-iron for the shot, which was witnessed by Hazel Carter.

HIGH SCHOOL

At Pine Hill CC, Brewer

MDI (10-0) 152, John Bapst (3-8) 189, Caribou (3-7) 194

MDI: Riley Swanson 36, Kyle Nicholson 36, Seth Clark 38, Nick Stanley 45, Delaney Smith 47, Aaron Snurkowski 42

John Bapst: Brennan Hubbard 40, Jerry Huang 45, Cannon Breen 54, David Fernandez 55, Crystal Bell 59, Nate Mushlit 61, Cameron Ashe 50, Braedon Ward 64

Caribou: Bailey Griffeth 52, Connor Plourde 47, Noah Rosado 47, Gabe Rand 48, Stewart Curtis 53, Branden Masse 61

Co-medalists: Swanson, Nicholson, 36

At Houlton Community GC

Old Town (13-0) 151, Houlton (9-5) 168, Presque sle (6-6) 180

OT: Wes Kauppila 36, Cole Daniel 36, Dillon Leland 37, Alex Blackie 42, Chris Kauppila 43, Austin Soucy 54, Mikey Downs 49, Dakota Madden 53

Houlton: Drew Marino 39, Duncan McCormack 41, Wyatt Harvey 43, Nick Brewer 45, Isacc Vega 57, Devin Ivey 62, Carson Grant 57

PI: Hunter Flynn 37, John Saucier 44, Libby Boone 51, Seth Roy 48, Isaac Madoren 55

Co-medalists: Kauppila, Daniel, 36

Wess Kauppila recorded his first hole-in-one on the 134-yd. third hole.

At Rockland GC

Oceanside (3-6) 209, 5 pts.; Medomak Valley (3-6) 211, 4 pts.

Ryan Lawrence (O) 45 def. Brent Stewart 48, 2-up; Carson Murphy (MV) 51 def. Abe Lemole 51, 4+3; Nate Emerson (MV) 54 def. Carter Fogarty 61, 2-up; Aiden Andrews (O) 52 def. Leighton Winslow 61, 4+2; Merritt Gould (MV) def. Teddy Hallett 68, 3=2; Mavrick Young (MV) 62 def. Trevor Lawry (O) 64. 1-up

Medalist: Lawrence 45

At JW Parks GC

MCI (9-0) 171, 7 pts., Mount View (4-5) 204, 2 pts.

Eric Dugas (MCI) 41 def. Joey Danna 52; Carter Pearl (MCI) 36 def. Darrell Roberts 53; Zeke Gorenbesky (MV) 57 won by forfeit; Anna Smith (MCI) 50 def. Stephen Koller 50; Seth Mason (MCI) 44 def. Jacob Rose 49; Jordan Roux (MV) 63 def. Issac Tardy 71

Medalist: Pearl 36

CMSGA

At Natanis GC

Overall Gross: Truman Libby 72, Reid Birdsall 74; Net: Bob Cremonni 59, Jerry Hall 63, Bob Wiggins 64M; AGE 55-65 Gross: Dennis Leaver 75, Tom Downs 76, Dave Ballew 77M; Net: Colin Roy 64, Phil McCabe 70M, Kevin Labree 70M; AGE 66-70 Gross: Larry Goldsmith 77M, TomKus 77M, Mert Dearnley 77; NET: Dick Crossman 65, Dave Curtis 67M Jim Dunbar 67; AGE 71-73 Gross, Bob Sullivan 79, Greg Gravel 80, Dave Ames 81; Net: Bob Sullivan 66, Paul Sherman 69, Dennis Purington 70M; AGE 74+ Gross: Jim Murphy 84, Joe Adams 86M, Roy Bennett 86; NET: Dick McAuslin 68, Bob Ireland 70, Chandler Woodman 71; Super Senior: Dana McCurdy 82; Best Ball Gross: Dave ballew, Tom Downs, Wayne Cormier, Phil McCabe 67M; Mert Dearnley, Colin Roy, Bill Fairchild, Bob Willis 67; Net: Joe Adams, Mark Froman, Bob Cremonni, Bob Wiggins 53; Bill Barbour, Greg Gravel, Jerry Hall, Joe Keller 56; Pins: No. 5 Colin Roy 11-10, No. 7 Colin Roy 14- 8, Kevin Labree 16-1/2, No. 10 Dave Ames 11-3, Kevin Labree 12-0, No. 12 Truman Libby 3-1, Dennis Gagne 4- 12; SKINS: GROSS: No. 2 Mert Dearnley (3), No. 4 Colin Roy (2), No. 10 Bob Sullivan (2), No. 11 Reid Birdsall (3); NET: No. 3 George Dumas (2)

LOCAL

At Dexter Muni

Senior Scramble — D. Richardson, Ron Goldstone, Ray Wallace, Paul Violette, 31; Brian Campbell, Ken Pooler, George Prince, Bob Plant 32

Two Man Scramble — Gross: Sean Farnsworth, Paul Farnsworth, Dale Wright, Ed Walker 33; Net: George Peterson Mark Melvin, 29, Frank Reynolds, Randy Moulton 32; Pins: No. 4 George Peterson 11-10, No. 8 Frank Reynolds 21

At Pine Hill GC

RH Foster Senior League — 1. Phil Newbury, Jim Hancock, Doug Higgins, Rick Robertson +14, 2. Ralph Holyoke, Robbie Robinson, Ray McNinch, Sue St. Heart +2, 3. Sandra Meehan, Joe Meehan, Don Goodness, Jenny Williams -3; Pins: No. 7 Ed St. Heart 13-6, No. 9 Ed St. Heart 2-6, No. 16 Sandra Meehan 16-7

At Kebo Valley GC

Gangbusters Skins & Pins — Gross Skins: No. 14 Kevin McKay, No. 16 Andy Cough, No. 17 Doug Lackey; Net: No. 2 Jeff Wooster, No. 4 Goodie Goodwin, No. 6 Chris Coston, No. 8 Doug Lackey, No. 12 Chris Coston, No. 13 Jeff Wooster; Pins: No. 4 Goodie Goodwin 16-3, No. 15 Robert Hall 33-3

Volleyball

HIGH SCHOOL

Ellsworth (3-1) def. George Stevens Academy (0-3) 25-13, 25-12, 25-10

Ellsworth: Sammy Maren 8 kills, 7 aces, Mariah Young 6 service receptions, Avery Grant 7 assists, Shelby Cote 3 digs

GSA: Maya Pelletier 1 ace, 3 digs, Yvonne Rogers 4 digs, Melanie Hipsky 1 ace, 1 dig, 1 kill, Marena Koenka 1 ace, 2 digs